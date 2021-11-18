مقادير بالكوباية.. كيكة الفانيليا اليابانية الفاخرة هشه وأسفنجية زى القطن بالخطوات

كيكة الفانيليا اليابانية الفاخرة هشه وأسفنجية زى القطن تعد الكيك اليابانية من إحدى أفضل أنواع الكيك التي اشتهرت في الآونة الأخيرة داخل منطقة الشرق الأوسط والتي يمكنك إعدادها بشكل منزلي عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تجعلك تحصلين غبي قطع الكيك اليابانية بمزاق هش ولذيذ ويمكنك تزينها بإحدى الطرق من وضع صوص الشوكولاته او إضافة كريمة الخفق إليها لجعلها تبدو بمظهر أفضل وهذا من خلال ت اتباع المقادير والخطوات الأساسية التي نضعها عبر الأجزاء التالية. كيكة الفانيليا اليابانية الفاخرة هشه وأسفنجية زى القطن كيكة الفانيليا اليابانية الفاخرة هشه وأسفنجية زى القطن مكونات عمل كيكة الفانيليا اليابانية مقدار نصف كوب من الزبدة المذابة على درجة حرارة الغرفة.

حوالينصف كوب فقط من الحليب السائل.

معدل كوب ونصف من الدقيق الابيض المنخول.

عدد بيضة واحدة.

حوالي خمس حبوب من صفار البيض المخفوق.

عدد خمس من مقادير زلال البيض.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

حوالي كوب وربع من السكر. طريقة التحضير بداخل خلاط المعجنات الكهربي نقوم بوضع كل من الزبدة والحليب وبدء تشغيل الخلاط مع الاستمرار في وضع مقدار الدقيق بشكل تدريجي حتى تتجانس المكونات.

في وعاء جانبي نقوم بوضع كل من مقدار صفار البيض والفانيليا ودمجهم بنحو جيد مع تركهم بشكل جانبي.

استخدمي مضرب يدوي او كهربائي يخفق زلال البيض في وعاء آخر والحصول على قوام كريمي.

أضيفي إلى زلال البيض كل من مقدار السكر والملح بشكل تدريجي حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع مقدار الثلث من خليط زلال البيض الكريمي إلى داخل الخلاط ودمجه مع العجينة السابق اعدادها.

ثم قومي بوضع باقي الكميه بشكل تدريجي مع إضافة خليط صفار البيض حتى يكتمل الامتزاج.

نحضر بعد ذلك قالب خاص بإعداد الكيك مع وضع مقدار من الزبدة إليه وتوزيعها بشكل جيد مع القليل من الدقيق.

مع وضع مقدار من الزبدة إليه وتوزيعها بشكل جيد مع القليل من الدقيق. يمكنك بعد ذلك القيام بسحب الخليط إلى داخل قالب الكيك ومن ثم دفعه بداخل الفرن والذي يتم تسخينه بشكل مسبق.

ضبط معدل درجة الحرارة بمعدل 155 درجة مئوية وترك الكيك داخل الفرن حتى تنضج لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.

نقوم بإخراج الكيك بعد انتهاء الوقت المحدد ونتركه قليلًا حتى تبرد ومن ثم يمكنك تقديمها. الوسوم

كيكة الفانيليا اليابانية الفاخرة هشه وأسفنجية زى القطن تعد الكيك اليابانية من إحدى أفضل أنواع الكيك التي اشتهرت في الآونة الأخيرة داخل منطقة الشرق الأوسط والتي يمكنك إعدادها بشكل منزلي عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تجعلك تحصلين غبي قطع الكيك اليابانية بمزاق هش ولذيذ ويمكنك تزينها بإحدى الطرق من وضع صوص الشوكولاته او إضافة كريمة الخفق إليها لجعلها تبدو بمظهر أفضل وهذا من خلال ت اتباع المقادير والخطوات الأساسية التي نضعها عبر الأجزاء التالية. كيكة الفانيليا اليابانية الفاخرة هشه وأسفنجية زى القطن كيكة الفانيليا اليابانية الفاخرة هشه وأسفنجية زى القطن مكونات عمل كيكة الفانيليا اليابانية مقدار نصف كوب من الزبدة المذابة على درجة حرارة الغرفة.

حوالينصف كوب فقط من الحليب السائل.

معدل كوب ونصف من الدقيق الابيض المنخول.

عدد بيضة واحدة.

حوالي خمس حبوب من صفار البيض المخفوق.

عدد خمس من مقادير زلال البيض.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

حوالي كوب وربع من السكر. طريقة التحضير بداخل خلاط المعجنات الكهربي نقوم بوضع كل من الزبدة والحليب وبدء تشغيل الخلاط مع الاستمرار في وضع مقدار الدقيق بشكل تدريجي حتى تتجانس المكونات.

في وعاء جانبي نقوم بوضع كل من مقدار صفار البيض والفانيليا ودمجهم بنحو جيد مع تركهم بشكل جانبي.

استخدمي مضرب يدوي او كهربائي يخفق زلال البيض في وعاء آخر والحصول على قوام كريمي.

أضيفي إلى زلال البيض كل من مقدار السكر والملح بشكل تدريجي حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع مقدار الثلث من خليط زلال البيض الكريمي إلى داخل الخلاط ودمجه مع العجينة السابق اعدادها.

ثم قومي بوضع باقي الكميه بشكل تدريجي مع إضافة خليط صفار البيض حتى يكتمل الامتزاج.

نحضر بعد ذلك قالب خاص بإعداد الكيك مع وضع مقدار من الزبدة إليه وتوزيعها بشكل جيد مع القليل من الدقيق.

مع وضع مقدار من الزبدة إليه وتوزيعها بشكل جيد مع القليل من الدقيق. يمكنك بعد ذلك القيام بسحب الخليط إلى داخل قالب الكيك ومن ثم دفعه بداخل الفرن والذي يتم تسخينه بشكل مسبق.

ضبط معدل درجة الحرارة بمعدل 155 درجة مئوية وترك الكيك داخل الفرن حتى تنضج لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.

نقوم بإخراج الكيك بعد انتهاء الوقت المحدد ونتركه قليلًا حتى تبرد ومن ثم يمكنك تقديمها.

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