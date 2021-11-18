فوائد مذهلة لقشور الليمون لن تصدقي ما سيحدث لصحتك وجسمك عند تناول قشر الليمون

يحتوي قشر الليمون على خصائص غذائية كثيرة، حيث يحتوي على معدل مرتفع من البوتاسيوم، وفيتامين سي، بجانب كمية قليلة من الكالسيوم، هذا بالإضافة إلى وجود الألياف الغذائية، ولهذا يفضل الكثيرين تناول قشر الليمون بطرق عديدة أو إضافته للطعام حتى يستفيد الجسم من كافة الخصائص التي توجد به.

حبات الليمون الكاملة لها فوائد كثيرة نعرفها جميعاً، أما بالنسبة لقشور الليمون فهي الأخرى لها فوائد كثيرة يمكن أن يستفيد منها الفرد عند تناوله بمفرده، أو عند خلطه بالطعام، وعند تناوله كمشروب أيضاً، فمن ضمن فوائد قشور الليمون: أنها تخفض كوليسترول الجسم الضار، وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للبشرة.

كما ذكرنا سابقاً أن قشر الليمون يمتلك فوائد كثيرة ومختلفة، مثل:

يساعد بشكل كبير في عملية تطهير الكبد.

له دور في تقوية الشعيرات الدموية في الجسم.

يعالج بشكل كبير أي التهابات تصيب الأذن.

يعزز من عمل الدورة الدموية في الجسم.

يقلل من حدة التقلصات الخاصة بالعضلات.

يمنع حدوث السكتات الدماغية بشكل كبير.

يمكن تصنيف القيم الغذائية الموجودة في قشر الليمون تبعاً لقاعدة البيانات الخاصة بالمغذيات الوطنية التي تتبع وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) وهي:

يحتوي كل 100 جرام من قشور الليمون على ( 134 ) مللي جرام كالسيوم.

نجد أن مقدار 100 جرام من قشر الليمون يوجد به ( 160 ) مللي جرام من معادن البوتاسيوم.

مقدار 129 جرام من قشر الليمون يحتوي على ( 100 ) مللي جرام من فيتامين جـ.

كل 100 جرام من قشور الليمون تحتوي على ( 10600 ) مللي جرام من الألياف الغذائية.

بعد معرفة كافة الفوائد الغذائية التي يمتلكها قشر الليمون، يجب أيضاً معرفة الطرق التي من خلالها يتم تناول قشر الليمون، فنجد:

يمكن أن يضيف الفرد قشور الليمون للسلطة، أو الشاي، بخلاف تناولها بشكل مباشر ليحصل على الطعم المميز والفوائد الصحية أيضاً.

يتم استخدامه كنوع ضمن أنواع التوابل المستخدمة في الطهي.

يضاف إلى أنواع مختلفة من السلطات.

يتاح إضافته للكوكتيل، أو للعصائر المختلفة.

يتم إضافته لكوب الشاي.

في كثير من الحالات يضاف لأنواع كثيرة من الحلويات.