بصوص البرتقال اللذيذ طريقة عمل كيك البرتقال الهش الخفيف بمكونات غير مكلفة بالخطوات

يوجد بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الدقيق ويمتنعون عن تناول الأطعمة التي يتم تحضيرها بالدقيق وفي ذلك الوقت لابد من البحث عن البدائل للدقيق في تحضير الأطعمة المحببة إليهم وبما أن الكيكة من أكثر الحلويات التي يحبها جميع الأشخاص ويفضلون تناولها في الصباح مع كوب القهوة أو الحليب للأطفال إذن فلابد من وجود بديل للدقيق في تحضيرها.

طريقة عمل كيك البرتقال بدون دقيق

هذه الطريقة سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في أسرع وقت ممكن من خلال خطوات بسيطة لابد من اتباعها للحصول على أشهى وألذ كيكة برتقال بدون دقيق

المقادير

ثلاثة أكواب من اللوز المطحون.

كوب واحد من السكر المطحون.

3 بيضات.

ثمرتين من البرتقال المتوسط الحجم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم إحضار إناء عميق و يتم وضع الماء فيه.

يتم وضع البرتقال في الماء حتى أن يغطي الماء البرتقال تمامًا ويتم رفع الإناء على النار ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

يتم رفع الإناء من على النار ويترك حتى يبرد ويتم فرمه في الخلاط الكهربائي.

نضع البيض مع السكر في المضرب الكهربائي ويتم ضربهم جيدًا حتى أن يصبح هاشًا.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه اللوز المطحون مع البيكنج بودر.

نضيف البيض والبرتقال المفروم إلى اللوز المطحون مع التقليب جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

يتم إحضار صينية فرن ويتم دهنها بالزبدة ونضع فيها الخليط.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة إلى أن يتم تسخينه قبل إدخال الصينية.

يتم إدخال الصينية إلى الفرن لمدة ساعة كاملة حتى تنضج الكيكة تمامًا.

تخرج الكيكة من الفرن ويتم وضع صوص البرتقال عليها.

تترك حتى تبرد قليلًا وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

برتقالة واحدة متوسطة الحجم.

كوب إلا ربع من السكر.

مقادير صوص البرتقال

طريقة تحضير صوص البرتقال