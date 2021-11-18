سر نجاح الكرواسون طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة بمقادير قطنية وهشة وبطعم لذيذ

يعتبر الكرواسون بالشوكولاتة من أكثر الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار نظراً لمذاقه اللذيذ والمختلف عن الكيكات التقليدية ويمكن تناوله في وجبة الإفطار مع كوب من القهوة، ويمكن تناوله في العشاء أيضاً، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات ويمكن لأي ربة منزل القيام بها بسهولة.

طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة

طريقة سهلة ويمكن تحضيرها في فترة زمنية قصيرة من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة وتحضير بعض المكونات

المقادير

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

باكو خميرة فورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة ويفضل أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن على حسب الإحتياج.

كوب كبير واحد من الشوكولاتة.

بيضة واحدة.

يتم إحضار وعاء عميق ويتم وضع الدقيق فيه ووضع الملح على الدقيق.

يتم إحضار نصف كوب من الماء الدافئ ويوضع فيه الخميرة الفورية مع السكر ويتم تقليبهم مع بعض جيداً.

يتم وضع الماء على الدقيق ويتم وضع الزبدة ويتم تقليبهم مع بعض جيداً.

يتم الإستمرار في العجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تصبح العجينة لينة.

تغطى العجينة وتترك لمدة ساعتين حتى تخمر ويتزايد حجمها.

بعد مرور ساعتين يتم نقل العجينة على مكان مسطح عليه رشة من الدقيق.

يتم فرد العجينة جيداً على شكل مستطيل ويتم تقسيمها إلى ثلاثة قطع على شكل مستطيلات.

توضع العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

يتم إحضار قطعة من الزبدة ووضعها بين ورقتين من الزبدة ونفردها بالنشابة.

يتم وضع الزبدة في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى تبرد قليلاً.

يتم وضع الزبدة بين طبقات العجين ويتم إغلاق الحواف جيداً عليها.

توضع العجينة في الثلاجة مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

تفرد العجينة مرة أخرى بالنشابة ويتم تقطيعها بالسكين إلى مثلثات طويلة.

يتم وضع الشوكولاتة على حرف المثلث العريض ولفها حتى الحصول على شكل الكرواسون.

يتم دهن وجه الكرواسون بالبيض ويترك لمدة ساعة لكي تستريح العجينة.

يتم تشغيل الفرن قبل دخول الكرواسون بحوالي ربع ساعة لكي يكون ساخناً.

يوضع الكرواسون في صينية ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يأخذ اللون الذهبي ويتم إخراجه من الفرن.

يترك ليبرد ويكون جاهز للتقديم.

طريقة التحضير