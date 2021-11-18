البريوش الحلو اليومي عجينة قطنية وهشة بدون عجن في الخلاط

البريوش الحلو بمقادير مظبوطة، يعتبر البريوش الحلو من أكثر أنواع المخبوزات التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويرجع أصولها إلى فرنسا وسرعان ما انتشرت في الكثير من الدول، فيحتوي البريوش على الكثير من الخصائص المفيدة للإنسان وإليكم في السطور الآتية طريفة تحضير البريوش الحلو في المنزل.

يعد البريوش الحلو القطني من الحلويات والمخبوزات التي يمكن تناولها يوميا في الصباح على وجبة الفطور أو كوجبة خفيفة في العشاء، حيت يتم عملها بمكونات سهلة وبسيطة من الدقيق والزبدة، والبيض والسكر الناعم، ويتم تحضير الحليب معا، فمن خلال السطور التالية سنوضح طريقة التحضير بالتفصيل للبريوش الحلو، كما سنعرض من خلال المقال التالي المقادير بالتفصيل لعمل أطعم بريوش حلو.

طريقة تحضير البريوش الحلو في المنزل:

تتسم طريقة تحضير البريوش الحلو بالسهولة ويتم تحضيرها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من الزبدة السائلة.

بيضتان.

نصف كيلو من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كأس من الحليب الدافئ.

ربع كأس من المياه الساخنة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

زبيب.

سكر مطحون.

صفار بيض.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة تحضير البريوش الحلو في المنزل:

يتم تحضير البريوش الحلو بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم تلك الطريقة:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة صغيرة من السكر. بعد ذلك يتم إضافة كمية قليلة من المياه ثم يتم تقليب المكونات لحين أن تذوب بصورة نهائية. بعدة ذلك يتم ترك الخميرة لحين أن تتخمر. الحصول على وعاء ويتم وضع فيه نصف كأس من السكر الناعم. القيام بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا إلى السكر ثم يتم إضافة كأس من الحليب الدافئ إلى السكر. بعد ذلك يتم إضافة ربع كأس من المياه الساخنة. بعد ذلك يتم تكسير البيض ووضعه في طبق جانبي ثم يتم وضعه مع جميع المكونات السابقة. بعد ذلك يتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض. القيام بنخل الدقيق من أجل التأكد من نظافته. القيام بإضافة نصف ملعقة من الملح إلى الدقيق ثم يتم وضعه فوق الخليط ويتم عجنهم مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم وضع الخميرة ويتم التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة طرية. القيام بإضافة الزبيب ويتم تقليبها مع العجينة. يتم تغطية العجينة ثم تركها في مكان دافئ ثم يتم تقطيعها إلى قطع متوسطة. يتم فرد كل قطعة على شكل رول ثم وضعها في صينية.

500 جرام دقيق أبيض للحلويات.

بيضاتان مخفوق.

نصف كوب زبدة.

خمسون جرام سكر ناعم.

خمسون جرام مربى أو شوكولاتة نوتيلا.

ربع كوب حليب مجفف.

كوب كبير ماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر الخرز حبيبات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البكينج الباودر.

رشة من الملح.

مقادير ومكونات البريوش الليبي: