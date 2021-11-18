طريقة عمل كيكة التيراميسو بدون تكاليف .. أسهل وألذ وصفة للكيك بطعم القهوة

طريقة عمل كيكة التيراميسو أسهل وألذ وصفة للكيك بطعم القهوة، نشارك معكم اليوم وصفة كيك لعشاق الاختلاف والتنوع ومحبي القهوة وهو التيراميسو كيك، وهي لن تكلفك شيئاً تقريباً حيث تتكون من مكونات بسيطة للغاية وتنتشر بشكل كبير في أوربا؛ نظراً لأنهم يحبون البساطة. لكل من يبحث عن طريقة التيراميسو كيك التي تقدم في أشهر المطاعم الاوروبية، اليوم لكم أسهل طريقة لتحضيرها بمكونات تتواجد في كل منزل وبدون تكلفة تقريباً.

طريقة عمل كيكة التيراميسو بدون تكاليف

لتحضير ألذ تيراميسو كيك في منزلك عليكي تجهيز المقادير البسيطة التالية:

3 حبات بيض.

نصف كوب زيت + كوب إلا ربع ماء + 1 كوب سكر.

فانيليا + ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف دقيق + 2 ملعقة كبيرة نشا.

رشة ملح.

للكريمة عليكي تحضير 1 لتر حليب، 9 ملعقة كبيرة دقيق، كوب إلا ربع سكر، 4 قطع جبن كريمي مثلث أو مربع الشكل، فانيليا.

لتسقية الكيك عليكي تحضير 1 كوب ماء، 3 ملعقة صغيرة سكر، 3 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، كاكاو لتغطية الوجه.

في وعاء مناسب نضيف البيض والسكر بالإضافة إلى الفانيليا ثم نخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف الخليط ويصبح فاتح اللون، بعدها نضيف إليه الزيت والماء ونخفق مرة أخرى لمدة دقيقة، ثم نغربل الدقيق والنشا وأيضاً البيكنج بودر والملح ونضيفهم إلى الخليط، ثم بإستخدام المضرب اليدوي نقلب جيداً إلى أن يختفي الدقيق ثم يتم التقليب بمعلقة مطاطية، للتأكد من عدم التصاق شئ في القاع والجوانب ثم نحضر صينية بايركس مقاس 25*35، ثم ندهنها زيت وبعدها نسكب خليط الكيك ويوزع بشكل متساوي ثم نخبر الكيك على حرارة 170 لمدة 25-30 دقيقة، وبعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه يبرد تماماً.

تيراميسو كيك بطعم القهوة

لتحضير الكريمة المستخدمة في كيك التيراميسو، نحضر إناء مناسب ونضيف إليه السكر والدقيق مع إضافة الحليب ثم نخلط جيداً على البارد، وبعد ذلك نرفع الإناء على نار متوسطة مع الإستمرار في التقليب إلى أن يتكاثف ويثقل القوام، بعد ذلك نضيف الجبن الكريمي والفانيليا ونخلط إلى أن يختفي الجبن فقط، بعدها نرفع الإناء عن النار ونفرغ الكريمة في وعاء عميق ثم نغطي الوجه ببلاستيك غذائي ونتركها تبرد تماماً.

لتسقية كيكة التيراميسو نحضر كوب كبير ونضيف إليه الماء والسكر وأيضاً النسكافيه، ثم نخلط جيداً حتى يتم الذوبان ونسقي الكيك بهذا الخليط بعد أن يبرد، بعد ذلك نحرك الكريمة قليلاً إلى أن تصبح كريمية ثم نضعها في كيس حلواني، مع قص أول الكيس أو نستخدم رأس دائري ثم نشكل الكريمة على شكل دوائر صغيرة على سطح الكيك، ثم نرش الوجه بالكاكاو وندخلها الثلاجة بعد ذلك ساعتين حتى تبرد، وبعد ذلك نقطعه ويكون جاهز للتقديم.