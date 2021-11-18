القرص الفلاحي الطرية الاصلية على اصولها بطريقة جدتي

القرص الفلاحي الطرية، يعتبر القرص الفلاحي من أنواع المخبوزات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فيتسم القرص الفلاحي بالمذاق الجيد بالإضافة لطريقة التحضير السهلة التي لا تستغرق وقت على الإطلاق ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير القرص الفلاحي في المنزل. مقادير تحضير القرص الفلاحي: مقادير تحضير القرص الفلاحي: يتم تحضير القرص الفلاحي بطريقة سهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير: كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من السمنة.

كأس من الزيت.

نصف كأس من السمسم.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كأس من الحليب.

سمسم محمص. طريقة تحضير القرص الفلاحي: طريقة تحضير القرص الفلاحي: يتم تحضير القرص الفلاحي بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير القرص الفلاحي: الحصول على إناء ويتم وضع فيه السمن ويتم وضعه على النار وتركه لحين أن تسيح السمنة. بعد ذلك يتم إضافة الزيت ويتم التقليب لحين أن يختلط بصورة جيدة. بعد ذلك يتم وضع الدقيق في إناء ثم يتم إضافة خليط السمن والزيت له بصورة تدريجية. بهد ذلك يتم إذابة السكر والخميرة في اللبن وتركه قليلاً لحين أن تتفاعل الخميرة مع اللبن. الخطوة التالية يتم إضافة فيها السمسم إلى خليط الدقيق ثم يتم إضافة خليط الدقيق واللبن بصورة تدريجية مع التقليب لحين أن يتشكل إليكم عجينة متماسكة. بعد ذلك يتم تغطية العجينة وتركها في مكان دافئ لحين أن تختمر. بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على هيئة أقراص ثم يتم رصها في صينية ويتم تغطية الصينية وترك العجينة لحين أن ترتاح لمدة تصل إلى نصف ساعة. بعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن تنضج. سر نجاح تحضير القرص الفلاحي: سر نجاح تحضير القرص الفلاحي: من أجل نجاح تحضير القرص الفلاحي هناك بعض الأمور التي يلزم مراعاتها وتكمن في التالي: يلزم أن يتم استخدام الزيت من أجل أن تكون طرية. يلزم أن يتم استخدام السمن البلدي من أجل أن تكون بمذاق جيد. في حالة إذا لم تتشكل العجينة يتم الاستمرار في إضافة اللبن لحين أن تتشكل معكم. هكذا تكون طريقة تحضير القرص الفلاحي وبالهناء على الجميع. الوسوم

القرص الفلاحي الطرية، يعتبر القرص الفلاحي من أنواع المخبوزات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فيتسم القرص الفلاحي بالمذاق الجيد بالإضافة لطريقة التحضير السهلة التي لا تستغرق وقت على الإطلاق ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير القرص الفلاحي في المنزل. مقادير تحضير القرص الفلاحي: مقادير تحضير القرص الفلاحي: يتم تحضير القرص الفلاحي بطريقة سهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير: كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من السمنة.

كأس من الزيت.

نصف كأس من السمسم.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كأس من الحليب.

سمسم محمص. طريقة تحضير القرص الفلاحي: طريقة تحضير القرص الفلاحي: يتم تحضير القرص الفلاحي بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير القرص الفلاحي: الحصول على إناء ويتم وضع فيه السمن ويتم وضعه على النار وتركه لحين أن تسيح السمنة. بعد ذلك يتم إضافة الزيت ويتم التقليب لحين أن يختلط بصورة جيدة. بعد ذلك يتم وضع الدقيق في إناء ثم يتم إضافة خليط السمن والزيت له بصورة تدريجية. بهد ذلك يتم إذابة السكر والخميرة في اللبن وتركه قليلاً لحين أن تتفاعل الخميرة مع اللبن. الخطوة التالية يتم إضافة فيها السمسم إلى خليط الدقيق ثم يتم إضافة خليط الدقيق واللبن بصورة تدريجية مع التقليب لحين أن يتشكل إليكم عجينة متماسكة. بعد ذلك يتم تغطية العجينة وتركها في مكان دافئ لحين أن تختمر. بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على هيئة أقراص ثم يتم رصها في صينية ويتم تغطية الصينية وترك العجينة لحين أن ترتاح لمدة تصل إلى نصف ساعة. بعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن تنضج. سر نجاح تحضير القرص الفلاحي: سر نجاح تحضير القرص الفلاحي: من أجل نجاح تحضير القرص الفلاحي هناك بعض الأمور التي يلزم مراعاتها وتكمن في التالي: يلزم أن يتم استخدام الزيت من أجل أن تكون طرية. يلزم أن يتم استخدام السمن البلدي من أجل أن تكون بمذاق جيد. في حالة إذا لم تتشكل العجينة يتم الاستمرار في إضافة اللبن لحين أن تتشكل معكم. هكذا تكون طريقة تحضير القرص الفلاحي وبالهناء على الجميع.

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