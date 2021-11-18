طريقة تحضير كيكة النسكافيه والشوكولاتة الباردة بدون فرن وبدون تعقيد، وصفتنا اليوم تعتمد بشكل أساسي على كل من النسكافيه والشوكولاته بهدف الوصول لطعم مثالي للكيك البارد؛ ولذلك تسمى كيكة النسكافيه بالشوكولاتة. إليكي سيدتي وصفة كيك مخصصة لمحبي الحلويات الباردة ولعشاق النسكافيه على وجه الخصوص، وهي تتكون من عدة طبقات مزوعة ما بين طبقات خليط البسكويت والكريمة والنسكافيه مع إضافة نكهة الشوكولاته، لتحصلين بعد وقت قصير على كيك بطعم لذيذ وشهي جداً.

طريقة تحضير كيكة النسكافيه والشوكولاتة

لتحضير وصفتنا اليوم ينبغي عليكي تجهيز المقادير التالية:

لعمل خليط البودينج والكريمة المستخدم في الكيك:

2 كيس بودنج فانيلا (وزن الكيس 35 جرام) أو يمكنك استبداله ب 5 ملاعق كبيرة كاسترد.

4 ملاعق كبيرة سكر.

3 أكواب حليب بمقدار 720 جرام.

كوب إلا ربع كريمة خفق باردة.

كيس كريمة بودرة 75 جرام.

لعمل خليط طبقة البسكويت في وصفتنا اليوم:

بسكويت أصابع أو أي نوع بسكويت حليب.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب سكر + نصف كوب كاكاو + نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

60 جرام شوكولاتة.

نضيف بودنج الفانيلا إلى إناء مناسب ونضيف إليه السكر والحليب ثم نخلطهم جيداً على البارد، وبعد ذلك نضعه على النار مع التحريك المستمر بالمضرب اليدوي ليثقل الخليط، ثم نسكب الخليط في وعاء مناسب ونتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة ثم نغطيه ببلاستيك غذائي ونجعله يلامس سطح الخليط، وندخله الثلاجة بعد ذلك ليبرد تماماً ومن جانب آخر نحضر وعاء ونضيف إليه كريمة الخفق، ثم نخفقها لمدة 10 ثوان وبعدها نضيف الكريمة البودرة ونخفق مرة أخرى حتى يتكاثف الخليط.

كيك طبقات الشوكولاتة والنسكافيه

بعد ذلك نخرج البودنج من الثلاجة بعد أن يبرد تماماً ونخفقه قليلاً ثم نضيف الكريمة المخفوقة، ونخلطهم بالمضرب الكهربائي جيداً ومن جانب آخر نحضر حليب ونضعه في وعاء ونضيف إليه النسكافيه ونخلط جيداً لتغميس البسكويت، ثم نأخذ قالب قابل للفتح ونضع به أصابع البسكويت بعد غمسها في خليط الحليب والنسكافيه سريعاً، بعد ذلك نوزع طبقة من الكريمة ثم نضع طبقة ثانية من البسكويت بعد غمسه في الحليب، ثم طبقة ثانية من الخليط الكريمي والطبقة الأخيرة تكون من البسكويت المشرب بالحليب، ثم ندخل القالب للثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل ويفضل تركه ليلة كاملة.

للطبقة الأخيرة نحضر إناء ونضيف إليه السكر والكاكاو مع إضافة الحليب ثم نحركهم جيداً علي البارد، ثم نضعهم على النار ليغلي وبعد ذلك نضيف الزبدة والنسكافيه وأيضاً الشوكولاتة ثم نمزج المكونات جيداً، وبعد ذلك نرفع الإناء عن النار ونترك الصوص يبرد قليلاً ثم نسكبه على طبقة البسكويت بعد أن تماسك الحلى، ثم ندخله للفريزر مدة ساعة وبعد ذلك نحرر أطراف الحلى من القالب بإستخدام السكين، ثم نقطعه ويكون جاهز للتقديم.