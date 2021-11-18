أسرار وتكات إعداد الهريسة الاسكندراني بالمكسرات بالمنزل بمكونات بسيطة

الهريسة الإسكندراني بالمكسرات سيدة الحلويات في العديد من الدول العربية نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية التي تزود الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية، الهريسة الإسكندراني بالمكسرات ذات شهرة وصيت كبير في منطقة الوطن العربي، تُصنع من السميد والزبدة وتُضاف إليها المكسرات الرائعة التي تعطيها مذاقاً فريداً يخطف القلب والمعدة، وهي من الحلويات سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل ويمكنك إعدادها في البيت بدون صعوبة تامة بدلاً من شرائها من محلات الحلويات وذلك بعد أن تتعرفي على طريقة عملها من خلال مقال اليوم.طريقة إعداد الهريسة الإسكندراني بالمكسرات
تتعدد أنواع الحلويات التي يمكنك إعدادها في المنزل وتقديمها لأولادك في وقت سريع إلا أن الحلويات التي يدخل السميد في تكوينها ستبقى هي المفضلة عند العديد من ربات البيوت ومنها الهريسة الإسكندراني بالمكسرات التي يحبها الكبار والصغار ويمكن تقديمها في المناسبات المختلفة الخاصة منها والعائلية وسوف نتعرف على طريقة إعدادها من خلال السطور التالية:
مكونات الهريسة بالمكسرات
- كوبين من السميد.
- نصف كوب من الدقيق.
- ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.
- كوب من جوز الهند.
- نصف كوب من السمن.
- تشكيلة متنوعة من المكسرات.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- الشربات.
- في وعاء عميق اخلطي كوبين من الماء مع كوبين من السكر.
- أضيفي إليه من ملعقة من السمن وملعقتين من عصير الليمون، ثم ضعيه على النار لمدة خمس دقائق.
- مكسرات مشكلة.
- زبيب.
- جوز هند.
- عسل أبيض.
ويمكنك اعداد الهريسة الاسكندراني بالمكسرات من خلال الخطوات التالية:
- اخلطي السميد والدقيق والسكر والفانيلا جيداً في وعاء عميق واحرصي على التقليب الجيد لتمتزج جميع مكونات الخليط مع بعضها.
- اسكبي السمن المذاب فوق الخليط السابق بالتدريج ثم أضيفي إليه الحليب والعسل واستمري في التقليب والعجن إلى أن تحصلي على عجينة ذات قوام شبه متماسك.
- احضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها بالسمن جيداً.
- اصنعي طبقتين من الهريسة، طبقة تُوضع في قاع الصينية وفوقها تُفرد المكسرات والطبقة الأخرى تُوضع فوق المكسرات واضغطي عليها.
- ادهني سطح الهريسة بالسمن ثم ادخليها إلى الفرن وانتظري قليلاً حتى يكتسب السطح اللون الذهبي.
- بعد أن تنضج اخرجيها من الفرن واسكبي فوقها الشربات وبعدها قومي بتزيينها بالمكسرات التي ترغبين فيها وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.
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الهريسة الإسكندراني بالمكسرات سيدة الحلويات في العديد من الدول العربية نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية التي تزود الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية، الهريسة الإسكندراني بالمكسرات ذات شهرة وصيت كبير في منطقة الوطن العربي، تُصنع من السميد والزبدة وتُضاف إليها المكسرات الرائعة التي تعطيها مذاقاً فريداً يخطف القلب والمعدة، وهي من الحلويات سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل ويمكنك إعدادها في البيت بدون صعوبة تامة بدلاً من شرائها من محلات الحلويات وذلك بعد أن تتعرفي على طريقة عملها من خلال مقال اليوم.طريقة إعداد الهريسة الإسكندراني بالمكسرات
تتعدد أنواع الحلويات التي يمكنك إعدادها في المنزل وتقديمها لأولادك في وقت سريع إلا أن الحلويات التي يدخل السميد في تكوينها ستبقى هي المفضلة عند العديد من ربات البيوت ومنها الهريسة الإسكندراني بالمكسرات التي يحبها الكبار والصغار ويمكن تقديمها في المناسبات المختلفة الخاصة منها والعائلية وسوف نتعرف على طريقة إعدادها من خلال السطور التالية:
مكونات الهريسة بالمكسرات
- كوبين من السميد.
- نصف كوب من الدقيق.
- ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.
- كوب من جوز الهند.
- نصف كوب من السمن.
- تشكيلة متنوعة من المكسرات.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- الشربات.
- في وعاء عميق اخلطي كوبين من الماء مع كوبين من السكر.
- أضيفي إليه من ملعقة من السمن وملعقتين من عصير الليمون، ثم ضعيه على النار لمدة خمس دقائق.
- مكسرات مشكلة.
- زبيب.
- جوز هند.
- عسل أبيض.
ويمكنك اعداد الهريسة الاسكندراني بالمكسرات من خلال الخطوات التالية:
- اخلطي السميد والدقيق والسكر والفانيلا جيداً في وعاء عميق واحرصي على التقليب الجيد لتمتزج جميع مكونات الخليط مع بعضها.
- اسكبي السمن المذاب فوق الخليط السابق بالتدريج ثم أضيفي إليه الحليب والعسل واستمري في التقليب والعجن إلى أن تحصلي على عجينة ذات قوام شبه متماسك.
- احضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها بالسمن جيداً.
- اصنعي طبقتين من الهريسة، طبقة تُوضع في قاع الصينية وفوقها تُفرد المكسرات والطبقة الأخرى تُوضع فوق المكسرات واضغطي عليها.
- ادهني سطح الهريسة بالسمن ثم ادخليها إلى الفرن وانتظري قليلاً حتى يكتسب السطح اللون الذهبي.
- بعد أن تنضج اخرجيها من الفرن واسكبي فوقها الشربات وبعدها قومي بتزيينها بالمكسرات التي ترغبين فيها وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.
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