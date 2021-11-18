طريقة جديدة ولذيذة لعمل القرنبيط بأسهل وأبسط المكونات

القرنبيط من الخضروات الموسمية التي تظهر في موسم الشتاء فقط، كما أن القرنبيط ملئ بالفوائد العديدة للجسم ويعمل على تقوية المناعة والجهاز الهضمي وهذا ما نحتاج إليه في وقتنا هذا بعد إنتشار الأمراض والفيروسات، ولكن بعض الأطفال لا يفضلون طعم القرنبيط ولا رائحته، ولهذا يا سيدتي حرصنا على تقديم وصفة جديدة ولذيذة للقرنبيط كما انها مفيدة جدًا ستضاعف من قيمته الغذائية.

عجة القرنبيط هي وصفتنا السحرية اليوم للعمل القرنبيط بطريقة جديدة ومكوناتها هي:

كمية من القرنبيط حسب أفراد الأسرة.

ملح.

نصف كوب من الجبنة المشكل أو حسب الرغبة.

3 معالق من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم جدًا.

حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

فلفل ألوان مفروم.

2 حبة من الطماطم المقطع مكعبات.

5 معالق من الشبت وبقدونس.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

إذا كنت تبحثين عن وصفة جديدة وسريعة للقرنبيط نقدم لكي عجة القرنبيط اللذيذة وطريقة تحضيرها هي: