طريقة جديدة ولذيذة لعمل القرنبيط بأسهل وأبسط المكونات

القرنبيط من الخضروات الموسمية التي تظهر في موسم الشتاء فقط، كما أن القرنبيط ملئ بالفوائد العديدة للجسم ويعمل على تقوية المناعة والجهاز الهضمي وهذا ما نحتاج إليه في وقتنا هذا بعد إنتشار الأمراض والفيروسات، ولكن بعض الأطفال لا يفضلون طعم القرنبيط ولا رائحته، ولهذا يا سيدتي حرصنا على تقديم وصفة جديدة ولذيذة للقرنبيط كما انها مفيدة جدًا ستضاعف من قيمته الغذائية.مكونات عجة القرنبيط
عجة القرنبيط هي وصفتنا السحرية اليوم للعمل القرنبيط بطريقة جديدة ومكوناتها هي:
- كمية من القرنبيط حسب أفراد الأسرة.
- ملح.
- نصف كوب من الجبنة المشكل أو حسب الرغبة.
- 3 معالق من الثوم المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- بصلة صغيرة مفرومة ناعم جدًا.
- حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.
- فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- فلفل ألوان مفروم.
- 2 حبة من الطماطم المقطع مكعبات.
- 5 معالق من الشبت وبقدونس.
- 3 بيضات.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
إذا كنت تبحثين عن وصفة جديدة وسريعة للقرنبيط نقدم لكي عجة القرنبيط اللذيذة وطريقة تحضيرها هي:
- أولا نحضر القرنبيط ونبدأ بتقطيعه إلى قطع صغيرة ومتساوية ونتخلص من الجزع.
- نضع وعاء على نار متوسطة ونضيف القليل من الزيت وعندما يسخن نضيف البصل المفروم وعندما يبدأ يأخذ لون نضيف القرنبيط.
- نشوح القرنبيط جداً بالبصل والزيت لكي حتى يطرى قليلاً.
- بالتدريج نبدأ بإضافة الثوم والفلفل الألوان ونستمر في تشويح جميع المكونات.
- بعد 5 دقائق من الخلط نضيف الطماطم والملح والفلفل الأسود ونتركها لمدة 7 دقائق حتى يستوي القرنبيط قليلاً.
- في وعاء آخر نضع البطاطس المهروسة والدقيق والبيكنج بودر والكمون والشبت والبقدونس ونقلبهم جيداً.
- نخفق البيض ونضيف الملح والفلفل الأسود.
- ثم نضيفه على البطاطس ونقلبهم حتي يمتزجا المكونات.
- نرفع القرنبيط من على النار ونضيفه على البطاطس والبيض وتضرب المكونات جيدا حتى يختلطا ويفضل بالمضرب الكهربائي أو الكبة.
- نحضر صينية ونوزع عليها القليل من الزيت ويضاف خليط عجة القرنبيط.
- توضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة ثم نخرجها ونوزع على وجهها الجبنة المشكلة.
- تدخل الفرن تتحمر من الوجة وتأخذ اللون الذهبي ثم تقدم للطعام بالهنا والعافية.
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القرنبيط من الخضروات الموسمية التي تظهر في موسم الشتاء فقط، كما أن القرنبيط ملئ بالفوائد العديدة للجسم ويعمل على تقوية المناعة والجهاز الهضمي وهذا ما نحتاج إليه في وقتنا هذا بعد إنتشار الأمراض والفيروسات، ولكن بعض الأطفال لا يفضلون طعم القرنبيط ولا رائحته، ولهذا يا سيدتي حرصنا على تقديم وصفة جديدة ولذيذة للقرنبيط كما انها مفيدة جدًا ستضاعف من قيمته الغذائية.مكونات عجة القرنبيط
عجة القرنبيط هي وصفتنا السحرية اليوم للعمل القرنبيط بطريقة جديدة ومكوناتها هي:
- كمية من القرنبيط حسب أفراد الأسرة.
- ملح.
- نصف كوب من الجبنة المشكل أو حسب الرغبة.
- 3 معالق من الثوم المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- بصلة صغيرة مفرومة ناعم جدًا.
- حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.
- فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- فلفل ألوان مفروم.
- 2 حبة من الطماطم المقطع مكعبات.
- 5 معالق من الشبت وبقدونس.
- 3 بيضات.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
إذا كنت تبحثين عن وصفة جديدة وسريعة للقرنبيط نقدم لكي عجة القرنبيط اللذيذة وطريقة تحضيرها هي:
- أولا نحضر القرنبيط ونبدأ بتقطيعه إلى قطع صغيرة ومتساوية ونتخلص من الجزع.
- نضع وعاء على نار متوسطة ونضيف القليل من الزيت وعندما يسخن نضيف البصل المفروم وعندما يبدأ يأخذ لون نضيف القرنبيط.
- نشوح القرنبيط جداً بالبصل والزيت لكي حتى يطرى قليلاً.
- بالتدريج نبدأ بإضافة الثوم والفلفل الألوان ونستمر في تشويح جميع المكونات.
- بعد 5 دقائق من الخلط نضيف الطماطم والملح والفلفل الأسود ونتركها لمدة 7 دقائق حتى يستوي القرنبيط قليلاً.
- في وعاء آخر نضع البطاطس المهروسة والدقيق والبيكنج بودر والكمون والشبت والبقدونس ونقلبهم جيداً.
- نخفق البيض ونضيف الملح والفلفل الأسود.
- ثم نضيفه على البطاطس ونقلبهم حتي يمتزجا المكونات.
- نرفع القرنبيط من على النار ونضيفه على البطاطس والبيض وتضرب المكونات جيدا حتى يختلطا ويفضل بالمضرب الكهربائي أو الكبة.
- نحضر صينية ونوزع عليها القليل من الزيت ويضاف خليط عجة القرنبيط.
- توضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة ثم نخرجها ونوزع على وجهها الجبنة المشكلة.
- تدخل الفرن تتحمر من الوجة وتأخذ اللون الذهبي ثم تقدم للطعام بالهنا والعافية.
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