اعملي كوكيز بالشيكولاتة زي الجاهز

الكوكيز اللذيذ المقرمش بحبات التشوكليت شيبس فالكثير منا يعشق الكوكيز بجانب كوب القهوة ونستمتع بالمذاق الرائع لوحدات الكوكيز المقرمشة اللذيذة. واطفالنا الصغار نرغب في إسعادهم وتلبية طلباتهم بجانب الحفاظ على جودة الأطعمة و رغبة اطفالنا في تناول الكوكيز طوال الوقت في البيت أو النادي وايضاً في المدرسة ويجب توفيرة لهم وسوف نقوم بتحضيره بطريقة سهلة وسريعة للغاية في خطوة واحدة. مكونات الكوكيز اللذيذ: ٢ كوب دقيق أبيض.

١ كوب تشوكليت شيبس.

كوب إلا ربع زبدة بدرجة حرارارة المطبخ.

كوب سكر.

٢ بيضة.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة عسل أسود( إختياري).

فانيليا.

رشة ملح.

بيكينج بودر. طريقة تحضير الكوكيز اللذيذ بالشيكولاتة: في المضرب الكهربائي نضع الزبدة ويلزم ان تكون بدرجة حرارة الغرفة والسكر ونخفق حتى يمتزج السكر والزبدة ونحصل على قوام كريمي. نضيف الفانيليا والبيض وملعقة العسل الأسود ونستمر في الخفق لتتجانس المكونات السائلة معاً. نجهز المكونات الجافة وهي الدقيق والكاكاو ورشة الملح والبيكنج بودر ونقلبهم معاً نقوم بنخل المكونات الجافة وإضافتها للمكونات السائلة ونقلبهم بالمضرب اليدوي العادي معاً. نضيف نصف كمية التشوكليت شيبس لخليط الكوكيز. ونقلب كل المكونات بالملعقة حتى نحصل على خليط الكوكيز. في صينية نفرشها بورقة زبدة ونقوم بتشكيل الكوكيز بملعقة صغيرة نأخذ كمية صغيرة من خليط الكوكيز ونضعة في الصينية على شكل دائرة صغيرة. ونضع على وجة كرات الكوكيز التشوكليت شيبس. ندخل الصينية الفرن على الرف الأوسط لمدة من ١٠ ل ١٥ دقيقة. مكونات عمل الكوكيز بدون كاكاو: ٢ كوب دقيق أبيض.

١ كوب سكر.

كوب إلا ربع زبدة.

كوب تشوكليت شيبس.

٢ بيضة.

فانيليا

رشة ملح

بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة حليب بودر. طريقة تحضير الكوكيز بدون كاكاو: نقوم بخفق البيض والزبدة والسكر والفانليا معاً حتى يصبح القوام كريمي. نضيف المكونات الجافة سوياً وهي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والحليب البودرة ونقوم بنخلها. نضيف المكونات الجافة للمكونات السائلة ونقلب حتى تمتزج ونحصل على خليط الكوكيز. ثم نضيف نصف كمية التشوكليت شيبس

بخليط الكوكيز. في صينية نضع بها ورقة زبدة ونشكل الكوكيز دوائر صغيرة ونضع عليها حبات التشوكليت شيبس وندخلها الفرن من ١٠ ل ١٥ دقيقة. مكونات تجهيز بسكويت الشيكولاتة الحلزوني: مكونات الكوكيز اللذيذ:طريقة تحضير الكوكيز اللذيذ بالشيكولاتة:مكونات عمل الكوكيز بدون كاكاو:طريقة تحضير الكوكيز بدون كاكاو:مكونات تجهيز بسكويت الشيكولاتة الحلزوني: ٣ كوب دقيق.

ربع كيلو زبدة.

كوب سكر

٢ ملعقة كبيرة كاكاو خام.

بيضة.

رشة ملح.

فانيليا. طريقة عمل البسكويت: نخفق الزبدة والسكر والفانيليا حتى تمتزج المكونات. نضيف البيضة ونستمر في الخفق لمدة ٣ دقائق. نضيف الدقيق المنخول ورشة الملح ونقلب بالملعقة كل المكونات حتى تمتزج جيداً وتشكل عجينة البسكويت. نقسم العجينة نصفين نصف نتركة كما هو والنصف الاخر نضيف له الكاكاو. نترك العجينة في الثلاجة لمده ٣٠ دقيقة. نشكل العجينة كرات صغيرة نفس حجم حبة البندق. نرص الكرات بجانب بعض ٢ من العجينة البيضاء و٢ من العجينة بالكاكاو بالتبادل(واحدة بيضاء بجانب واحدة بالكاكاو بجانبها واحدة بيضاء أخرى ثم واحدة بالكاكاو). نضعط على كرات العجينة بالأيدي بسيط ونرصها في صينية بها ورقة زبدة.

ندخلها الفرن لمدة ١٥ دقيقة. مكونات بسكويت العشر دقائق: ٢ كوب دقيق.

ربع كوب زبدة.

كوب سكر بودر.

بيضة.

٣ معالق نشأ.

فانيليا.

بيكينج بودر. طريقة بسكويت العشر دقائق: نخفق الزبدة مع السكر البودرة ثم نضيف البيضة والفانيليا. نضيف باقي المكونات الدقيق والنشأ والملح والبيكنج بودر ونقلبهم حتى تمتزج كل المكونات ونحصل على عجينة البسكويت. ممكن إضافة ٢ ملعقة كاكاو للخليط اذا رغبتي في بسكويت بالكاكاو. نفرد العجينة بسمك نصف سم ونشكلها فالقطاعة اشكال حسب الرغبة. نقوم برص البسكويت في صينية بها ورقة زبدة وندخلها الفرن لمدة ١٥ دقيقة. طريقة عمل البسكويت:مكونات بسكويت العشر دقائق:طريقة بسكويت العشر دقائق:

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