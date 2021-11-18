عمل القرص الفلاحي بالعجوة هشة ولذيذة

القرص الفلاحي الهشة اللذيذة بحشوة العجوة واحدة من اشهي أنواع المعجنات ويعشقها الجميع يمكن تناولها كفطار خفيف أو عشاء ايضاً بجانب كوب القهوة اللذيذ أو كنوع من أنواع الحلوي لاطفالنا ويمكن حشوها بعدة حشوات حسب الرغبة لكلاً منا مذاقه الخاص واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل القرص الفلاحي بالعجوة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ. مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية : كيلو دقيق أبيض.

كوب إلاربع زبدة.

ربع كوب زيت.

كوب و نصف زبادي.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

٣ معالق لبن بودرة.

٣ معالق قشطة.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بحشوة العجوة: نضع المكونات الجافة معاً ونتركها جانباً (الدقيق و اللبن البودر والبيكنج بودر والملح). نضع في ربع كوب ماء دافئ ملعقة الخميرة وملعقة السكر و نتركها تخمر. في وعاء على النار نقوم بتسيح الزبدة مع الزيت ونضيف لهم القشطة. نضع الزبدة والزيت والقشطة على المكونات الجافة ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف مقدار الزبادي والخميرة. اذا لم تتوافر الزبادي فبديل الزبادي (كوب ونصف لبن وعلية ملعقة كبيرة خل). نقوم بعجن المكونات حتى تتجانس ونحصل على عجينة طرية. يلزم ان تكون العجينة طرية لتصبح القرص طرية بعد الخبز. نترك العجينة تخمر لمدة ساعة. نشكلها على شكل كور صغيرة. نأخد كل كورة ونفردها ونحشيها بالعجوة نقوم بوضع ملعقة زبدة وسمسم علي العجوة. نحشي كورات العجين بالعجوة ونغلق عليها كرات العجين ونفردها قليلاً ليصبح سمكها نصف سم. نرص القرص المحشية في صينية مدهونة زيت ونتركها تخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة ثم ندهنها بالسمن أو الزيت وندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة. ويمكن ان نتركها سادة حسب الرغبة بقوم بفرد كور العجينة قليلاً بسمك نصف سم ونتركها تخمر لمدة نصف ساعة ثم ندهنها بالسمن وندخلها الفرن حتى تنضج. ومن الممكن حشوها بالقرفة والسكر نضع ٣ معالق سكر مع ملعقة قرفة وملعقة زبدة ونقلبهم معاً ثم نقوم بحشو القرص بها. يجب عند فور خروج القرص من الفرن تغطيها حتى تظل طرية. ويجب تشغيل الفرن قبل دخول القرص ب ربع ساعة. مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية :طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بحشوة العجوة: تناولنا في السابق القرص بحشوة العجوة اللذيذة وأيضا بحشوة القرفة سوف نقوم بعمل القرص بحشوة الملبن. طريقة عمل حشوة الملبن:

ملبن جاهز.

زيت.

عين جمل أو أي مكسرات حسب الرغبة. الطريقة: نقوم نتقطيع الملبن لكرات صغيرة ونضع بها عين جمل ونكورها وندهنها زيت. نكرر هذة الخطوة حتى تنتهي كمية الملبن. نستخدمة في حشو القرص الفلاحي. الطريقة: القرص الفلاحي الطرية بحشوة الجبنة والزيتون: ٢ كوب جبنة بيضاء.

نصف كوب بقدونس فريش مفروم.

نصف كوب زيتون أسود متقطع شرائح.

كمون. الطريقة: نضع المكونات معاً ونقلبها ونستخدنها في حشو القرص الفلاحي ونرش على وجه القرص كمون. القرص الفلاحي بحشوة الجبنة الحاره: ٢ كوب جبنة بيضاء.

٢ فلفل أحمر حار مفروم.

١ فلفل رومى أخضر مفروم.

نصف كوب كزبرة فريش مفرومة. الطريقة: نضع المكونات مع بعضها ونقلب ونستخدنها لحشو القرص الفلاحي ونرش على القرص زعتر. أسرار نجاح القرص الفلاحي الهشة: جميع المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة أي نخرجها من الثلاجة قبل الاستخدام في القرص بساعتين. المكونات السائلة تخفق بالضرب الكهربائي أو الخلاط حتى يصبح القوام كريمي. مدة التخمير الأولى للعجينة لا تزيد عن ٣٠ دقيقة اما مدة التخمير الثانية بعد تشكيل القرص تكون ٣٠ دقيقة ولو الجو بارد تزيد لساعه. تسخين الفرن قبل دخول القرص. القرص الفلاحي الطرية بحشوة الجبنة والزيتون:الطريقة:القرص الفلاحي بحشوة الجبنة الحاره:الطريقة:أسرار نجاح القرص الفلاحي الهشة: الوسوم

القرص الفلاحي الهشة اللذيذة بحشوة العجوة واحدة من اشهي أنواع المعجنات ويعشقها الجميع يمكن تناولها كفطار خفيف أو عشاء ايضاً بجانب كوب القهوة اللذيذ أو كنوع من أنواع الحلوي لاطفالنا ويمكن حشوها بعدة حشوات حسب الرغبة لكلاً منا مذاقه الخاص واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل القرص الفلاحي بالعجوة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ. مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية : كيلو دقيق أبيض.

كوب إلاربع زبدة.

ربع كوب زيت.

كوب و نصف زبادي.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

٣ معالق لبن بودرة.

٣ معالق قشطة.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بحشوة العجوة: نضع المكونات الجافة معاً ونتركها جانباً (الدقيق و اللبن البودر والبيكنج بودر والملح). نضع في ربع كوب ماء دافئ ملعقة الخميرة وملعقة السكر و نتركها تخمر. في وعاء على النار نقوم بتسيح الزبدة مع الزيت ونضيف لهم القشطة. نضع الزبدة والزيت والقشطة على المكونات الجافة ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف مقدار الزبادي والخميرة. اذا لم تتوافر الزبادي فبديل الزبادي (كوب ونصف لبن وعلية ملعقة كبيرة خل). نقوم بعجن المكونات حتى تتجانس ونحصل على عجينة طرية. يلزم ان تكون العجينة طرية لتصبح القرص طرية بعد الخبز. نترك العجينة تخمر لمدة ساعة. نشكلها على شكل كور صغيرة. نأخد كل كورة ونفردها ونحشيها بالعجوة نقوم بوضع ملعقة زبدة وسمسم علي العجوة. نحشي كورات العجين بالعجوة ونغلق عليها كرات العجين ونفردها قليلاً ليصبح سمكها نصف سم. نرص القرص المحشية في صينية مدهونة زيت ونتركها تخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة ثم ندهنها بالسمن أو الزيت وندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة. ويمكن ان نتركها سادة حسب الرغبة بقوم بفرد كور العجينة قليلاً بسمك نصف سم ونتركها تخمر لمدة نصف ساعة ثم ندهنها بالسمن وندخلها الفرن حتى تنضج. ومن الممكن حشوها بالقرفة والسكر نضع ٣ معالق سكر مع ملعقة قرفة وملعقة زبدة ونقلبهم معاً ثم نقوم بحشو القرص بها. يجب عند فور خروج القرص من الفرن تغطيها حتى تظل طرية. ويجب تشغيل الفرن قبل دخول القرص ب ربع ساعة. مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية :طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بحشوة العجوة: تناولنا في السابق القرص بحشوة العجوة اللذيذة وأيضا بحشوة القرفة سوف نقوم بعمل القرص بحشوة الملبن. طريقة عمل حشوة الملبن:

ملبن جاهز.

زيت.

عين جمل أو أي مكسرات حسب الرغبة. الطريقة: نقوم نتقطيع الملبن لكرات صغيرة ونضع بها عين جمل ونكورها وندهنها زيت. نكرر هذة الخطوة حتى تنتهي كمية الملبن. نستخدمة في حشو القرص الفلاحي. الطريقة: القرص الفلاحي الطرية بحشوة الجبنة والزيتون: ٢ كوب جبنة بيضاء.

نصف كوب بقدونس فريش مفروم.

نصف كوب زيتون أسود متقطع شرائح.

كمون. الطريقة: نضع المكونات معاً ونقلبها ونستخدنها في حشو القرص الفلاحي ونرش على وجه القرص كمون. القرص الفلاحي بحشوة الجبنة الحاره: ٢ كوب جبنة بيضاء.

٢ فلفل أحمر حار مفروم.

١ فلفل رومى أخضر مفروم.

نصف كوب كزبرة فريش مفرومة. الطريقة: نضع المكونات مع بعضها ونقلب ونستخدنها لحشو القرص الفلاحي ونرش على القرص زعتر. أسرار نجاح القرص الفلاحي الهشة: جميع المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة أي نخرجها من الثلاجة قبل الاستخدام في القرص بساعتين. المكونات السائلة تخفق بالضرب الكهربائي أو الخلاط حتى يصبح القوام كريمي. مدة التخمير الأولى للعجينة لا تزيد عن ٣٠ دقيقة اما مدة التخمير الثانية بعد تشكيل القرص تكون ٣٠ دقيقة ولو الجو بارد تزيد لساعه. تسخين الفرن قبل دخول القرص. القرص الفلاحي الطرية بحشوة الجبنة والزيتون:الطريقة:القرص الفلاحي بحشوة الجبنة الحاره:الطريقة:أسرار نجاح القرص الفلاحي الهشة:

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