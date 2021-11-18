طريقة عمل البطاطس المقلية بالخلطة بطريقة سهلة واقتصادية وشهية ومميزة

البطاطس المقلية بالخلطة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة وصحية أيضاً لتحضير البطاطس لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بخلطة مميزة وشهية وسهلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى شكلها الخرافة، كما يمكنكم تجربة بيتزا البطاطس المقلية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البطاطس المقلية بالخلطة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات البطاطس المقلية بالخلطة

تتكون البطاطس المقلية بالخلطة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو بطاطس مقطع مكعبات كبيرة.

100 جم جبنة موزاريلا مبشورة أو جبنة شيدر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).

كوب إلا ربع بقدونس مفروم ناعم.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

فلفل أسود (الكمية حسب الرغبة).

زيت غزير للقلي.

مقادير خليط التغطية

2 بيضة.

100 جم زبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على البطاطس المقلية بالخلطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها البطاطس والماء، ثم نضع الحلة على النار، ونترك البطاطس حتى تنضج.

ثم نرفع البطاطس من على النار ونصفيه جيداً من الماء.

ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البطاطس المسلوق، ثم نهرسه جيداً وهو ساخن.

بعد ذلك نضيف إليه الجبنة المبشورة والبقدونس المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً.

ثم ندهن اليد بالزيت ونشكل خليط البطاطس إلى أقراص صغيرة في الحجم، ثم نضعهم على كيس بلاستيك.

تحضير الخلطة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والملح، ثم نخلط جيداً.

ثم نضيف إليه الزبادي ونخلط جيداً.

ثم نضيف الدقيق ونخلط جيداً.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نغمس قرص البطاطس في الخلطة، ثم نرفعه من الخلطة ونضعه في الزيت.

ثم نتركه حتى يكتسب لوناً ذهبياً من أسفل، ثم نقلبه على الجهة الثانية ونتركه حتى يكتسب لوناً ذهبياً أيضاً من الجهة الثانية، ثم نرفعه من الزيت.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم البطاطس المقلية في طبق التقديم مع صلصة الرانش أو الباربكيو.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الرانش

المقادير

كوب مايونيز.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الشبت المجفف.

ملعقة كبيرة من البقدونس اليابس.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه المايونيز والزبادي والزيت النباتي وعصير الليمون والثوم البودرة والبصل البودرة والفلفل الأسود والملح والشبت المجفف والبقدونس اليابس، ثم نخلطهم جيداً. ثم نقدم صلصة الرانش في طبق التقديم، وبذلك تكون جاهزة لنقدمها مع البطاطس المقلية بالخلطة. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير