اصنعي بنفسك فطيرة العشر دقائق بكل سهولة لتحضير وجبة عشاء سريعة وخفيفة

فطيرة العشر دقائق ، من أجمل الأكلات السريعة التي يقبل على شرائها الكثير من الناس، ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة مثل اللحمة المفرومة، والدجاج المفروم بالخضراوات، أو الجبنة الموزريلا التي تجعل طعمها شهي ولذيذ للغاية، وهى من الأطعمة التي يقبل عليها تناولها الأطفال بكثرة، ويرغبون في شرائها من المطاعم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطيرة العشر دقائق خطوة بخطوة بالمنزل. مكونات فطيرة العشر دقائق مكونات فطيرة العشر دقائق سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الفطائر في المنزل وهى كما يلي:- ٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من السكر.

طبق من شرائح الجبنة الرومي.

أربع ملاعق كبيرة من الجبنة الفتيا.

طبق صغير من شرائح البسطرمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيتون المقطع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة العشر دقائق خطوة بخطوة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر بولة ونضع الدقيق، والبيكنج بودر، الملح، والسكر، ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضيف الزيت ونقلب الخليط، ثم نضيف الحليب السائل بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجين ونتركها حتى ترتاح لمدة دقيقتين، ثم نقوم بقسم العجين إلي نصفين ونتركها ترتاح حتى نجهز الحشو. طريقة حشو فطيرة العشر دقائق سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لحشو فطيرة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بفرد قطع العجين بواسطة النشابة حتى نحصل على السمك المناسب.

ثم نضع الجبنة الفيتا على وجه العجينة، ونرص عليها شرائح البسطرمة، ونضع عليها شرائح الجبنة الرومي والزيتون.

ثم نأخذ قطعة العجينة الأخرى ونضعها عليها ونغلق جيداً من الأطراف حتى لا يخرج الحشو منها أثناء التسوية.

نحضر طاسة ونضع بها ملعقتين كبيرتين من الزيت ثم نضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيداً.

ثم نضع الفطيرة في الطاسة ونتركها حتى تتحمر، ثم نقوم بقلب الفطيرة على الوجه الآخر حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نرفعها من الطاسة ونضعها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. الوسوم

فطيرة العشر دقائق ، من أجمل الأكلات السريعة التي يقبل على شرائها الكثير من الناس، ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة مثل اللحمة المفرومة، والدجاج المفروم بالخضراوات، أو الجبنة الموزريلا التي تجعل طعمها شهي ولذيذ للغاية، وهى من الأطعمة التي يقبل عليها تناولها الأطفال بكثرة، ويرغبون في شرائها من المطاعم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطيرة العشر دقائق خطوة بخطوة بالمنزل. مكونات فطيرة العشر دقائق مكونات فطيرة العشر دقائق سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الفطائر في المنزل وهى كما يلي:- ٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من السكر.

طبق من شرائح الجبنة الرومي.

أربع ملاعق كبيرة من الجبنة الفتيا.

طبق صغير من شرائح البسطرمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيتون المقطع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة العشر دقائق خطوة بخطوة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر بولة ونضع الدقيق، والبيكنج بودر، الملح، والسكر، ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضيف الزيت ونقلب الخليط، ثم نضيف الحليب السائل بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجين ونتركها حتى ترتاح لمدة دقيقتين، ثم نقوم بقسم العجين إلي نصفين ونتركها ترتاح حتى نجهز الحشو. طريقة حشو فطيرة العشر دقائق سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لحشو فطيرة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بفرد قطع العجين بواسطة النشابة حتى نحصل على السمك المناسب.

ثم نضع الجبنة الفيتا على وجه العجينة، ونرص عليها شرائح البسطرمة، ونضع عليها شرائح الجبنة الرومي والزيتون.

ثم نأخذ قطعة العجينة الأخرى ونضعها عليها ونغلق جيداً من الأطراف حتى لا يخرج الحشو منها أثناء التسوية.

نحضر طاسة ونضع بها ملعقتين كبيرتين من الزيت ثم نضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيداً.

ثم نضع الفطيرة في الطاسة ونتركها حتى تتحمر، ثم نقوم بقلب الفطيرة على الوجه الآخر حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نرفعها من الطاسة ونضعها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء.

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