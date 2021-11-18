طريقة عمل صوص التوت بأربع مكونات فقط بطريقة سهلة وبسيطة

صوص التوت ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص التوت.

مكونات صوص التوت

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من التوت.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص التوت وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات في طاسة على البارد.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الطاسة على النار لمدة عشر دقايق مع التقليب المستمر.

وبعد ذلك نقوم برفع الخليط من على النار ويمكننا خلطه بالهاند بلندر حتي نحصل علي خليط ناعم أو يمكننا تناوله كما هو.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات والصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الكراميل والحليب المكثف.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.

وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: