اصنعي رول العجوة بالبسكوت صحي ولذيذ وأحلى من الجاهز

رول العجوة بالبسكوت ، من الأطعمة اللذيذة التي تتميز بشكلها وطعمها ورائحتها الجميلة التي تنبعث منها عند التقديم، وهو غني عن التعريف ويحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ويساعد على بناء جسم الأطفال بشكل رائع، ويحارب الأنيميا وفقر الدم، لأن مكونه الأساسي هو التمر الذي يقضي على كثير من الأمراض التي تصيب الجسم، وكثير من الناس يفضلون تناوله على وجبة الإفطار لأنه يحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي تعطي النشاط والحيوية أثناء الذهاب إلى العمل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل رول العجوة بالبسكوت الصحي اللذيذ أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات رول العجوة بالبسكوت مكونات رول العجوة بالبسكوت يتكون الرول من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا في عمل وجبة باردة وسريعة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كيلو من العجوة.

طبق صغير من البسكوت السادة.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السوداني المطحون.

كوب من جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير رول العجوة بالبسكوت الصحي اللذيذ بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به الزبدة، والعجوة، وجوز الهند، والفول السوداني، ثم نقلبهم مع بعض جيداً حتى تصبح متماسكة مثل العجينة. نقوم بفرد العجينة على كيس من البلاستيك حتى نحصل على السمك المناسب. نضع قطعة البسكوت على أطراف عجينة العجوة، ثم نلفها على شكل رول ونضغط عليها بواسطة اليد حتى يصبح الرول متساوي من جميع الجهات. نضع الرول في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك جيداً ويسهل تقطيعه. بعد ذلك نخرج الرول من الثلاجة ونقوم بتقطيعه على شكل حلقات متوسطة الحجم. نرص القطع في طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا. طريقة عمل العجوة بالمنزل طريقة عمل العجوة بالمنزل توجد بعض الخطوات البسيطة لعمل العجوة في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر طبق من التمر الخالي من النواة، ثم نقوم بغسله جيداً.

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها نصف كوب من الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف التمر ونقلب من حين لآخر حتى ينضج تماماً.

نرفع الطاسة من على النار ونقوم بهرس التمر جيداً بواسطة شوكة الطعام حتى يصبح لدينا عجوة.

نترك الخليط يبرد تماماً، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونقلب جيداً حتى يصبح الخليط ناعم.

نضع العجوة في علبة متوسطة ونحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام. الوسوم

رول العجوة بالبسكوت ، من الأطعمة اللذيذة التي تتميز بشكلها وطعمها ورائحتها الجميلة التي تنبعث منها عند التقديم، وهو غني عن التعريف ويحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ويساعد على بناء جسم الأطفال بشكل رائع، ويحارب الأنيميا وفقر الدم، لأن مكونه الأساسي هو التمر الذي يقضي على كثير من الأمراض التي تصيب الجسم، وكثير من الناس يفضلون تناوله على وجبة الإفطار لأنه يحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي تعطي النشاط والحيوية أثناء الذهاب إلى العمل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل رول العجوة بالبسكوت الصحي اللذيذ أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات رول العجوة بالبسكوت مكونات رول العجوة بالبسكوت يتكون الرول من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا في عمل وجبة باردة وسريعة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كيلو من العجوة.

طبق صغير من البسكوت السادة.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السوداني المطحون.

كوب من جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير رول العجوة بالبسكوت الصحي اللذيذ بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به الزبدة، والعجوة، وجوز الهند، والفول السوداني، ثم نقلبهم مع بعض جيداً حتى تصبح متماسكة مثل العجينة. نقوم بفرد العجينة على كيس من البلاستيك حتى نحصل على السمك المناسب. نضع قطعة البسكوت على أطراف عجينة العجوة، ثم نلفها على شكل رول ونضغط عليها بواسطة اليد حتى يصبح الرول متساوي من جميع الجهات. نضع الرول في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك جيداً ويسهل تقطيعه. بعد ذلك نخرج الرول من الثلاجة ونقوم بتقطيعه على شكل حلقات متوسطة الحجم. نرص القطع في طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا. طريقة عمل العجوة بالمنزل طريقة عمل العجوة بالمنزل توجد بعض الخطوات البسيطة لعمل العجوة في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر طبق من التمر الخالي من النواة، ثم نقوم بغسله جيداً.

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها نصف كوب من الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف التمر ونقلب من حين لآخر حتى ينضج تماماً.

نرفع الطاسة من على النار ونقوم بهرس التمر جيداً بواسطة شوكة الطعام حتى يصبح لدينا عجوة.

نترك الخليط يبرد تماماً، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونقلب جيداً حتى يصبح الخليط ناعم.

نضع العجوة في علبة متوسطة ونحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

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