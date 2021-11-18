7 طرق تحافظي بيهم على البيت دافي في الايام البرد من غير تكلفة

عادة في الشتا وفي الايام البرد عشان ندفي البيت بنستخدم الدفاية او التكييف ، ولكن الوسيلتين بيكونوا مكلفين على معظم الناس ، اللي متعرفهوش ان في وسائل تانية غير تقليدية ممكن تستخدميها عشان تدفي البيت وفي نفس الوقت مش مكلفة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 7 طرق لتدفئة البيت من غير ما تدفعي فلوس كتير.

7 طرق لتدفئة البيت من غير تكلفة:

1- تغطية الارض بالسجاد:

السجاد من الوسائل الممتازة في العزل الحراري وافضل بعشر مرات من الارضية نفسها ، واستخدامها هيساعد على التقليل من تكاليف الطاقة ، الافضل ان الغرفة تكون متغطية بالسجاد من الحيطة للحيطة بحيث تديكي اكبر قدر من التدفئة ، ومش بس كده كمان السجاد الفرو او اللي وبره سميكة هيخليكي تحسي بالدفء.

2- حطي ورق فويل ورا الدفاية:

غالبا الدفايات اللي بتكون متثبته في الحيطة بتأدي لفقد الحرارة من خلال الحيطة ، وواحدة من الطرق الذكية لمنع ده يحصل هي وضع ورق فويل وراها بحيث يتم دفع الحرارة مرة تانية للغرفة ، ومينفعش تستخدمي الورق الفويل العادي اللي بتستخدميه في مطبخك الا اذا كانت جودته كويسة ، لكن لو جودته مش كويسة ، اشتري الورق الفويل المعمول مخصوص للغرض ده من محلات الادوات المنزلية وهتلاقي سعره رخيص.

3- حطي غلاف فقاعات بلاستيك على الشبابيك:

الشبابيك تعتبر من اكبر مصادر فقدان الحرارة في البيت ، ويعتبر من الحلول السهلة والغير مكلفة لحل المشكلة دي هي وضع غلاف فقاعات بلاستيك على الشبابيك (الغلاف اللي بيجي دايما مع الاجهزة) ، ده ممكن انه يقلل من فقد الحرارة لحد 50% في الشباك اللي بيكون درفة واحدة ، اما لو الشباك مزدوج هتقلل بنسبة 20% ، كل اللي انتي محتاجاه عشان تعلمي الحيلة دي مقص تقصي بيه الغلاف على قد حجم الشباك واي مادة لاصقة عشان تلزقيه ، وبننصحك تستخدمي غلاف بفقاعات كبيرة لانها هتسمح بدخول ضوء اكتر للبيت.

4- ثبتي الرفوف فوق الدفاية:

لو عندك السقوف عالية اوي ، او الدفاية متثبتة تحت الشباك ، استخدمي الرفوف فوق الدفاية ده هيساعد على اعادة توجيه الحرارة ، بدل من وصول الحرارة لاعلى السقف ، هيصطدم بالرف ويغير اتجاهه ، اما في حالة وجود الدفاية تحت الشباك وموجود عليه ستاير طويلة ، عادة هنا بيتم حجز الحرارة بين الشباك والستاير ، ولكن مع ذلك ، ممكن تثبتي رف صغير ، ده هيساعد على الحفاظ على الحرارة انها تخرج من الشباك.

5- اضبطي مراوح السقف بحيث تدور في اتجاه عقارب الساعة:

يمكن تستغربوا اننا بنقول تشغلوا المروحة في الايام البرد ، لكن في حيلة ممكن تعمليها هتكون مفيدة في الشتا ، وهي ان تغيري دوران مراوح السقف من عكس اتجاه عقارب الساعة لاتجاه عقارب الساعة خلال الشهور الباردة من السنة ، ده هيسمح بارسال الدفء اللي موجود فوق انه ينزل للمستويات الاقل ، التغيير البسيط ده هيوفرلك حوالي 10% من تكاليف التدفئة لان التدفئة الرئيسية بتاعك هتشتغل بشكل اقل.

6- ركبي نظام تنضيف الباب:

في بعض الاحيان مش بناخد بالنا من مقدار الحرارة اللي بتخرج من البيت من خلال قاع الباب ، ولحل المشكلة دي انتي محتاجة نظام تنضيف البيت ودي بتكون قطعة بتشبه مكنسة رفيعة وطويلة بيتم تثبيتها في باب الشقة من تحت ، والقطعة بتكون رخيصة جدا وسهلة التثبيت ، وتقدري تقصيها على حسب طول بابك ، هتحتاجي تقريبا من 4 – 5 مسامير لتثبيتها ، وهتمنعي دخول الهوا البارد من تحت الباب ، وهتحافظي على الحرارة جوه البيت.

7- لفي الانابيب لمنعها من التجمد:

اكمام الانابيب, الشريط الحراري, كابلات الحرارة ، هي بعض المواد اللي ممكن تستخدميها لحماية الانابيب من الانكسار اللي بيكون امر طبيعي جدا انه يحصل لما درجات الحرارة بتنخفض اوي ، ولو الحاجات دي مكلفة عليكي او كتير على ميزانيتك ، ممكن تعملي حاجة تانية ارخص ، غلفي الانابيب بحاجة بسيطة زي ورق الجرايد ده هيمنعها من الانفجار.

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