بطعم رائع اعملي كاليمار مقلي بطريقة بسيطة وبأقل تكلفة في المنزل

يعد الكاليماري المقلي من أشهى الأكلات التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمه بطريقة لذيذة وشهية لإعداده مرة آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كاليماري مقلي حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ويمكن تحضيرها بسهولة حيث لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ويعرف عن المأكولات البحرية بفوائدها الكثيرة على الجسم حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الفسفور المفيدة لصحة الأسنان واللثة كما يحافظ على صحة الجلد والشعر ويقوي الجسم ويقي من الأمراض السرطانية، كما يعزز الجهاز المناعي، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كاليماري مقلي في المنزل.

مقادير عمل كاليماري مقلي

هناك عدة مكونات لتحضير كاليماري مقلي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

كاليماري مقطع حلقات.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

القليل من الدقيق.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من البيكنج بودر.

ماء.

رشة من الملح.

زيت القلي.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير كاليماري مقلي هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الكاليماري مع الثوم المفروم والفلفل والكزبرة والكمون والملح وعصير الليمون. ثم نحضر الدقيق ونخلطه بالملح والفلفل والنشا والبيكنج بودر والكمون. بعد ذلك نضع الكاليماري إلى خليط الدقيق. ثم نحضر طاسة عميقة ونضع بها زيت غزير ساخن ونضع به الكاليماري حتى يقلى. بعد ذلك نخرجه من الزيت ونصفيه ونقدمه بجانب عصير الليمون والصوص. وبهذا نكون قد قدمنا ألذ طعم للمأكولات البحرية اللذيذة وبالهنا والشفا.

فوائد الكاليماري على الصحة

هناك عدة فوائد للكاليماري على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

بقي من الإصابة بالأمراض السرطانية لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة.

يعمل على تقوية العضلات والمفاصل وهشاشة العظام والوقاية من الإلتهابات.

يساعد على تقوية الجسم ويمده بالنشاط والطاقة ويحارب فقر الدم.

يحتوي على نسبة عالية من الفسفور التى تحافظ على صحة الأسنان واللثة.

يحافظ على صحة الجلد والشعر لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين.

يعزز صحة الجهاز المناعي ويقي من الفيروسات والعدوى.

طريقة عمل الأرز الأبيض

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل الأرز الأبيض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بغسل الأرز جيداً بالماء، ثم نقوم بنقعه في الماء الدافئ وننقع لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نحضر إناء ونضع به ماء على النار ثم نضيف الأرز حتى يغلي مع إضافة الملح والفلفل.

بعد ذلك نضع القليل من الزيت أو السمن ثم نهدأ عليه النار حتى ينضج.

أهم فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم بشكل ملحوظ.

يمنع التجلطات الدموية ويقي من الإصابة بالسكتة الدماغية.

يكافح الأمراض المعدية ويستخدم كمضاد حيوي قوي.

يحمي من الإصابة بنزلات البرد والزكام.

يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية ويقوي جهاز المناعة.

طريقة عمل سلطة الطحينة

سوف نقدم طريقة عمل بسيطة التحضير سلطة الطحينة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-