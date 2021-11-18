جربي وصفة حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو اللذيذة

تعتبر حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو ، من أشهي وألذ أنواع الحلويات الشهية واللذيذة، هي من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، لأنها تحتوي علي الشوكولاتة، ولها مذاق للذيذ جداً ومختلف عن باقي الحلويات المعتادة، يمكنك تقديمها في المناسبات المختلفة، وفي الأعياد والعزمات، وتقدم أيضاً إلي الضيوف بجانب الشاي أو القهوة كنوع من الضيافة، فهي تتمتع بقوام هش وطعم للذيذ، تعتبر أيضاً مفيدة ومغذية للأطفال، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية عديدة، ولها شكل جميل ومختلف جداً عن باقي الحلويات، وهي من الحلويات التي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وهي تتكون من مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو بخطوات في سهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

3 بيضات.

كوب من الماء.

10 ملاعق زبدة غير مملحة ولينة.

رشة ملح.

كريمة البندق و الكاكاو.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو في المنزل بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-