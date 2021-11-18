جربي وصفة حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو اللذيذة

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تعتبر حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو ، من أشهي وألذ أنواع الحلويات الشهية واللذيذة، هي من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، لأنها تحتوي علي الشوكولاتة، ولها مذاق للذيذ جداً ومختلف عن باقي الحلويات المعتادة، يمكنك تقديمها في المناسبات المختلفة، وفي الأعياد والعزمات، وتقدم أيضاً إلي الضيوف بجانب الشاي أو القهوة كنوع من الضيافة، فهي تتمتع بقوام هش وطعم للذيذ، تعتبر أيضاً مفيدة ومغذية للأطفال، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية عديدة، ولها شكل جميل ومختلف جداً عن باقي الحلويات، وهي من الحلويات التي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وهي تتكون من مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو بخطوات في سهلة في متناول الجميع.مكونات عمل حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو
من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السكر.
- 3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- 3 بيضات.
- كوب من الماء.
- 10 ملاعق زبدة غير مملحة ولينة.
- رشة ملح.
- كريمة البندق و الكاكاو.
طريقة التحضير
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو في المنزل بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء، ونخلط فيه الخميرة مع الماء، ونتركهم جانباً لمدة 10 دقائق، حتي يتفاعلوا.
- بعد ذلك في العجان الكهربائي، نضيف الدقيق والسكر، والملح ونخلط، ثم نضيف البيض، ونبدأ بالعجن.
- ثم بعد ذلك عندما تتماسك العجينة، نبدأ نضيف الزبدة بالتدريج، ونستمر بالعجن لمدة 10 دقائق، حتي نحصل علي عجينة طريه جداً ولينة.
- بعد ذلك في وعاء مدهون بالزيت، نحط العجينة ونغطيها ونتركها، ترتاح في الثلاجة يوم كامل، أو أقل شيء 12 ساعة.
- ثم بعد كدة علي سطح مرشوش بالدقيق، نفرد العجينة علي سمك 1 سم تقريباً، وندهن العجينة بكريمة البندق والكاكاو، ونلفها ونقطعها من النص ونلفها.
- بعد كدة نحط العجينة في صينية مبطنة بورق الزبدة، ونتركها تتخمر لمدة 10 دقائق، ثم نخبزها في فرن مسخن علي، درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 30 دقيقة.
- عندما تنضج وتأخذ اللون الذهبي، نطلعها من الفرن ونمسح علي وجهها بشوية سكر بودرة، ثم تقدم دافئة بالهناء والشفاء.
الوسوم
تعتبر حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو ، من أشهي وألذ أنواع الحلويات الشهية واللذيذة، هي من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، لأنها تحتوي علي الشوكولاتة، ولها مذاق للذيذ جداً ومختلف عن باقي الحلويات المعتادة، يمكنك تقديمها في المناسبات المختلفة، وفي الأعياد والعزمات، وتقدم أيضاً إلي الضيوف بجانب الشاي أو القهوة كنوع من الضيافة، فهي تتمتع بقوام هش وطعم للذيذ، تعتبر أيضاً مفيدة ومغذية للأطفال، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية عديدة، ولها شكل جميل ومختلف جداً عن باقي الحلويات، وهي من الحلويات التي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وهي تتكون من مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو بخطوات في سهلة في متناول الجميع.مكونات عمل حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو
من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السكر.
- 3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- 3 بيضات.
- كوب من الماء.
- 10 ملاعق زبدة غير مملحة ولينة.
- رشة ملح.
- كريمة البندق و الكاكاو.
طريقة التحضير
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير حلوى بابكا بكريمة البندق والكاكاو في المنزل بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء، ونخلط فيه الخميرة مع الماء، ونتركهم جانباً لمدة 10 دقائق، حتي يتفاعلوا.
- بعد ذلك في العجان الكهربائي، نضيف الدقيق والسكر، والملح ونخلط، ثم نضيف البيض، ونبدأ بالعجن.
- ثم بعد ذلك عندما تتماسك العجينة، نبدأ نضيف الزبدة بالتدريج، ونستمر بالعجن لمدة 10 دقائق، حتي نحصل علي عجينة طريه جداً ولينة.
- بعد ذلك في وعاء مدهون بالزيت، نحط العجينة ونغطيها ونتركها، ترتاح في الثلاجة يوم كامل، أو أقل شيء 12 ساعة.
- ثم بعد كدة علي سطح مرشوش بالدقيق، نفرد العجينة علي سمك 1 سم تقريباً، وندهن العجينة بكريمة البندق والكاكاو، ونلفها ونقطعها من النص ونلفها.
- بعد كدة نحط العجينة في صينية مبطنة بورق الزبدة، ونتركها تتخمر لمدة 10 دقائق، ثم نخبزها في فرن مسخن علي، درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 30 دقيقة.
- عندما تنضج وتأخذ اللون الذهبي، نطلعها من الفرن ونمسح علي وجهها بشوية سكر بودرة، ثم تقدم دافئة بالهناء والشفاء.
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