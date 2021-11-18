أسهل طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل من الأكلات المميزة والشهية ويحبها الكثيرون، حيث أن الكوسة من انواع الخضار التي يمكن لست البيت أن تتنوع في أطباق كثيرة منها، وهي غنية بالفيتامينات وكذلك المعادن ومليئة بالعناصر الغذائية، يحتاجها جسم الإنسان، كما يتناولها الكثير من الأشخاص، يحبون التعرف على طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، ويتم تقديم صينية الكوسة بالبشاميل في العزائم والمناسبات ويمكنك تحضيرها بكل سهولة ويسر وغير مكلفة للغاية، كما يمكن لربة المنزل أن تتنوع في الاضافات الخاصة بـ صينية الكوسة بالبشاميل، حيث أن هناك بعض الاسرار والتكات التي ستؤدي بالفعل لنجاج الطريقة.

كيلو من الكوسة مقطعة إلى شرائح

ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة واحدة تكون مفرومة

طماطم كبيرة مقطعة إلى شرائح

ربع كيلو من اللحم المفروم

نصف ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة من جوزة الطيب

ملعقة تكون صغيرة من القرفة

كيلو من الحليب 1 ظرف من مسحوق البشاميل ربع كوب جبن بارميزان مبشور

مكونات الكوسة بالبشاميلمكونات البشاميلطريقة تحضير الكوسة بالبشاميل

نقوم بسلق الكوسا في الماء المغلي وملعقة من الملح حتي يتم النضج، بعد ذلك نصفي الكوسة من الماء الزائده ونتركها على جانب، نقوم باحضار مقلاة ثم نضع فيها قليل من الزيت ثم نضيف بعض البصل ونقلبه حتى يتغير لونه البصل، بعد ذلك نضيف اللحم المفروم ثم نقلب هذه المكونات وذلك حتي تنضج جيدا ثم نضيف البهارات، ونقلب المكونات على النار

ونقوم بتحضير خلطة البشاميل، ثم نقوم بخلط الحليب مع مسحوق البشاميل على النار ونقلب حتي يغلي ويصل إالى قوام تقيل، نحضر صينية ونسكب في قاع الصينية بشاميل ،ثم نضع كمية من الكوسة ونضيف اللحم المفروم وشرائح من الطماطم عليها ثم نضع باقي الكوسة، بعد ذلك نضيف البشاميل ويفرد في صينية الكوسة ونضيف الجبنة على سطح البشاميل ،نضع الصينية الكوسة بالبشاميل في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتحمر وتقدم بالهنا والصحة

فوائد الكوسة

الكوسة من الخضروات اللذيذة التي تحتوى على فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية للمساهمة في صحة الانسان ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد

كما أن الكوسة تعالج أمراض الالتهابات المفاصل كما أنها تسكن الالم وأيضا تعالج هشاشة العظام تحد الكوسة من خطر الاصابة بالسرطان والأمراض المختلفة لها دور كبير في تعزيز جهاز المناعة وحمايته من الفيروسات والعدوى المنتشرة كما أنها تعمل على تنشيط الذاكرة وتحافظ على الكوسة الجهاز العصبي من الزهايمر توجد في الكوسا عناصر مفيدة مثل الماغنسيوم واللوتين وفيتامين ج وتحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد للجسم حيث يحافظ علي ضغط دم الانسان ليكون متوازن.

الكوسة يمكن أن تستخدم في العديد من الأكلات مثل محشي الكوسة سواء بخلطة الارز أو محشي الكوسة بعصاج اللحمة، وهناك أيضا صنية الكوسة والبطاطس والتي أيضا يمكن التوع في طريقة عملها، مثل صنية الفراخ بالكوسة، وصنية اللحمة والبطاطس والكوسة حيث أن الكوسة من الخضروات الرائعة التي يحبها الكثيرين