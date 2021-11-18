معجزة كريم الخميرة والنشا الرهيب لتبيض البشرة ونفخ الخدود وتوريد الشفايف في دقائق من أول إستخدام

الخدود والشفاه المنفوخة أصبحا واحدة من علامات الجمال في الموضة الحديثة، ويمكن نفخ الخدود والشفاه باستخدام مواد كيميائية مثل الفيلر ولكن يحتاج الي تكلفة عالية ولا تستمر نتائجه لفترة طويلة، وهو ما دفع الكثير من السيدات الي البحث عن طرق طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبدون إنفاق الكثير من الأموال، وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها من اجل نفخ الخدود والشفاه من أفضل هذه الطرق هي استخدام الخميرة، وخلال هذا المقال سنقدم طريقة استخدام الخميرة من اجل نفخ الخدود بالخميرة.

كيفية عمل فيلر طبيعي بالخميرة

الخميرة من المواد التي لها فوائد متعددة للبشرة منها انها تفتيح البشرة بشكل ملحوظ وتساعد على شد البشرة والحماية من التجاعيد، ويمكن استخدام الخميرة في عملية نفخ الخدود والشفاه بشكل امن دون ان تسبب أي اضرار على الجلد، وتقلل الخميرة من الحبوب التي تتكون في البشرة وتستخدم الخميرة بطرق متعدد لنفخ الخدود، ومن أفضل هذه الطرق الطريقة التالية: –

يتم وضع معلقة السكر مع نفس الكمية من الخميرة وربع كوب حليب دافئ، ويترك الخليط ربع ساعة.

يضاف على الخليط السابق معلقة من النشا وتقلب جيدًا.

يوضع الماسك على بشرة نظيفة ويدلك على البشرة وتترك حتى تجف.

يتم فرك الخليط على البشرة للاستفادة منه في تنشيط خلايا البشرة والتخلص من أي خلايا ميتة على الوجه، ويلاحظ الزيادة في حجم الخدود والشفاه بعد استخدام الوصفة من أول مرة.

أفضل وصفة بالخميرة لتكبير الخدود

يمكن استخدام هذه الوصفة لزيادة حجم الخدود والشفاه للسيدات الذين يعانون من الشفاه الرفيعة فهي من الوصفات الفعالة الأمنة لهذا الغرض، وتستخدم الخميرة مع الزبادي وماء الزهر الطبيعي، حيث يتم خلط الثلاث مكونات بكميات متساوية ويوضع الخليط على البشرة ويجب مراعاة ان يتم تنظيف البشرة من أي مكياج قبل استخدام الوصفة ويجب تعريض البشرة للبخار اثناء وضع الخليط عليها من أجل تفتيح المسامات والحصول على نتيجة جيدة للوصفة، ويمكن استخدام الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة