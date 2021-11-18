سر بيتيفور حلواني بالشوكولاته والسادة بالماكينة أو بالقمع

طريقة بيتيفور حلواني بالشوكولاته والسادة مقرمشة بمقادير بالكيلو باستخدام ماكينة أو بالقمع أو حتى تشكيل بيتيفور باليد بأسهل الطرق، حيث إن البيتي فور من أشهى حلويات الشهيرة اللذيذة التي تقدم مع شاي أو قهوة ويحضر بنكهة الشوكولاته ومكسرات ومربى فاكهة، ويمكن إضافة له مكسرات حتى يزيد من القيمة الغذائية له، ويرجع أصل عمل البيتيفور إلى مطبخ فرنسي وله معنى باسم مطبخ صغير، وكما أن البيتي فور من حلويات التي لها سعرات حرارية عالية لأنه يصنع من السكر والزبدة، وعند تناوله ينصح بتناول قطعة أو قطعتين فقط منه حتى لا يزيد من وزنك، لتعرفوا معنا طريقة بيتي فور شوكولاته والسادة ومكسرات وزيينه بالوصفة التي تفضلينها. طريقة بيتيفور حلواني شوكولاته بالقمع احضري عدد 5 ملاعق كبيرة سكر بودرة الناعم. 1/3 كوب دقيق أبيض. عدد 3 ملاعق كبيرة من كاكاو الخام. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. كوب من شوكولت شيبس. شوكولاته خام ربع كيلو. خطوات تحضير عجينة بيتي فور شوكولاته مقرمش يخلط بوعاء عميق كل من بيض مع زبدة طرية بحرارة المطبخ حتى تكون مزيج كريمي ويضاف عليها السكر البودرة وتخفق مرة أخرى جيدا.

يضاف عليهم دقيق منخول مع بيكنج بودر المنخول وتعجن حتى تكون عجينة متماسكة طرية وتترك العجينة في كيس من نايلون حتى ترتاح قليلا لمدة 5 دقائق.

ثم تسخن الفرن على حرارة 160 درجة مئوية، وتسخن الصينية لمدة نصف ساعة وتخرج من الفرن، ويرص عليها قطع بيتيفور بعد أن تشكل على ورق زبدة.

ثم تدخل الصينية الفرن بعد أن يسخن الفرن، وتخبز قطع البيتي فور لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

ثم يخبز في فرن الساخن لمدة 12 إلى ربع ساعة، وتترك صينية مغطاة بورق من الالمونيوم حتى لا تحترق أثناء الطهي.

يتم إذابة شوكولاته في ميكرويف لمدة دقيقة قبل تزين قطع بيتيفور بها عقب أن تخرج من الفرن، فعند خروجه قومي بلصق كل قطعتين مع بعضها بالشوكولاته في منتصف واغمسيها من جوانب في شوكولاته وتزين برقائق شوكولاته الملونة.

أو يمكن تزيين البيتي فور بالمنتصف بالمربى أي نوع تفضلين وتزيينها من الأطراف بالقليل من شوكولاته مذابة ورشي على الشوكولاته مكسرات مجروشة. طريقة بيتيفور بسكويت السوري بالطعم اللذيذ نحتاج إلى 5 كوب من دقيق الأبيض منخول. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. كوب ونصف الكوب من زبدة طرية. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. رشة صغيرة ملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور. ملعقة صغيرة من قشر ليمون. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر منخول. ربع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. بيتي فور سوري بكل أسراره خطوة بخطوة نبدأ بإضافة البيض إلى وعاء الخفق ثم يضاف له كل من سكر مع الفانيليا حتى يذوب تماما ويضاف لهم زبدة طرية التي لابد أن تكون بحرارة المطبخ وليست بحرارة الثلاجة.

ويخفق مكونات معا حتى يذوب السكر تماما ويكون مزيج كريمي هش عالي بعد خفق لمدة 5 دقائق حتى تمتزج كل مكونات معا.

ينخل بعض من كمية الدقيق ويضاف لها الملح ويضاف بشكل تدريجي مع خفق مستمر على سرعة متوسطة واستمري في خفق حتى تحصلي على قوام طري متماسك.

تفرد العجينة على طاولة نظيفة ويرش عليها القليل من قشر الليمون وتعجن العجينة عن طريق اليد حتى تندمج بها قشر ليمون ثم يرش عليها أيضا جوز الهند مع الإستمرار في العجن.

ثم يسخن الفرن على حرارة متوسطة حرارة ويشكل قطع البيتي فور وترص على ورق زبدة بالصينية وتخبز في فرن وهو ساخنة لمدة 10 دقائق أو حتى يحمر من أسفل.

ثم يخرج من فرن ساخن ويترك جانبا حتى يبرد لعدة دقائق ويزين بالشوكولاته المذابة أو بالمربى وتوضع في طبق التقديم وتقدم باردة. طريقة بيتيفور حلواني شوكولاته بالقمعخطوات تحضير عجينة بيتي فور شوكولاته مقرمشطريقة بيتيفور بسكويت السوري بالطعم اللذيذبيتي فور سوري بكل أسراره خطوة بخطوة الوسوم

طريقة بيتيفور حلواني بالشوكولاته والسادة مقرمشة بمقادير بالكيلو باستخدام ماكينة أو بالقمع أو حتى تشكيل بيتيفور باليد بأسهل الطرق، حيث إن البيتي فور من أشهى حلويات الشهيرة اللذيذة التي تقدم مع شاي أو قهوة ويحضر بنكهة الشوكولاته ومكسرات ومربى فاكهة، ويمكن إضافة له مكسرات حتى يزيد من القيمة الغذائية له، ويرجع أصل عمل البيتيفور إلى مطبخ فرنسي وله معنى باسم مطبخ صغير، وكما أن البيتي فور من حلويات التي لها سعرات حرارية عالية لأنه يصنع من السكر والزبدة، وعند تناوله ينصح بتناول قطعة أو قطعتين فقط منه حتى لا يزيد من وزنك، لتعرفوا معنا طريقة بيتي فور شوكولاته والسادة ومكسرات وزيينه بالوصفة التي تفضلينها. طريقة بيتيفور حلواني شوكولاته بالقمع احضري عدد 5 ملاعق كبيرة سكر بودرة الناعم. 1/3 كوب دقيق أبيض. عدد 3 ملاعق كبيرة من كاكاو الخام. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. كوب من شوكولت شيبس. شوكولاته خام ربع كيلو. خطوات تحضير عجينة بيتي فور شوكولاته مقرمش يخلط بوعاء عميق كل من بيض مع زبدة طرية بحرارة المطبخ حتى تكون مزيج كريمي ويضاف عليها السكر البودرة وتخفق مرة أخرى جيدا.

يضاف عليهم دقيق منخول مع بيكنج بودر المنخول وتعجن حتى تكون عجينة متماسكة طرية وتترك العجينة في كيس من نايلون حتى ترتاح قليلا لمدة 5 دقائق.

ثم تسخن الفرن على حرارة 160 درجة مئوية، وتسخن الصينية لمدة نصف ساعة وتخرج من الفرن، ويرص عليها قطع بيتيفور بعد أن تشكل على ورق زبدة.

ثم تدخل الصينية الفرن بعد أن يسخن الفرن، وتخبز قطع البيتي فور لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

ثم يخبز في فرن الساخن لمدة 12 إلى ربع ساعة، وتترك صينية مغطاة بورق من الالمونيوم حتى لا تحترق أثناء الطهي.

يتم إذابة شوكولاته في ميكرويف لمدة دقيقة قبل تزين قطع بيتيفور بها عقب أن تخرج من الفرن، فعند خروجه قومي بلصق كل قطعتين مع بعضها بالشوكولاته في منتصف واغمسيها من جوانب في شوكولاته وتزين برقائق شوكولاته الملونة.

أو يمكن تزيين البيتي فور بالمنتصف بالمربى أي نوع تفضلين وتزيينها من الأطراف بالقليل من شوكولاته مذابة ورشي على الشوكولاته مكسرات مجروشة. طريقة بيتيفور بسكويت السوري بالطعم اللذيذ نحتاج إلى 5 كوب من دقيق الأبيض منخول. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. كوب ونصف الكوب من زبدة طرية. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. رشة صغيرة ملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور. ملعقة صغيرة من قشر ليمون. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر منخول. ربع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. بيتي فور سوري بكل أسراره خطوة بخطوة نبدأ بإضافة البيض إلى وعاء الخفق ثم يضاف له كل من سكر مع الفانيليا حتى يذوب تماما ويضاف لهم زبدة طرية التي لابد أن تكون بحرارة المطبخ وليست بحرارة الثلاجة.

ويخفق مكونات معا حتى يذوب السكر تماما ويكون مزيج كريمي هش عالي بعد خفق لمدة 5 دقائق حتى تمتزج كل مكونات معا.

ينخل بعض من كمية الدقيق ويضاف لها الملح ويضاف بشكل تدريجي مع خفق مستمر على سرعة متوسطة واستمري في خفق حتى تحصلي على قوام طري متماسك.

تفرد العجينة على طاولة نظيفة ويرش عليها القليل من قشر الليمون وتعجن العجينة عن طريق اليد حتى تندمج بها قشر ليمون ثم يرش عليها أيضا جوز الهند مع الإستمرار في العجن.

ثم يسخن الفرن على حرارة متوسطة حرارة ويشكل قطع البيتي فور وترص على ورق زبدة بالصينية وتخبز في فرن وهو ساخنة لمدة 10 دقائق أو حتى يحمر من أسفل.

ثم يخرج من فرن ساخن ويترك جانبا حتى يبرد لعدة دقائق ويزين بالشوكولاته المذابة أو بالمربى وتوضع في طبق التقديم وتقدم باردة. طريقة بيتيفور حلواني شوكولاته بالقمعخطوات تحضير عجينة بيتي فور شوكولاته مقرمشطريقة بيتيفور بسكويت السوري بالطعم اللذيذبيتي فور سوري بكل أسراره خطوة بخطوة

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