اصنعي بنفسك بسكوت الخلاط الهش بكل سهولة أحلى من الجاهز

بسكوت الخلاط الهش من المخبوزات الرائعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بدل من شرائها من المخابز بأسعار غالية الثمن، ومكوناته بسيطة للغاية تجعل جميع الأمهات يقومون بصنعه في البيت بكل سهولة، وهو من المخبوزات الجميلة التي تمتلك قوام هش وخفيف ويقدم دائماً بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، ويحتوي هذا البسكويت على العديد من القيم الغذائية العالية، التي تعمل على نمو الجسم عند الأطفال، حيث يدخل في صنعه البيض واللبن وهما عنصران مهمان في بناء العظام والأسنان خلال مراحل النمو الأولى عند الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الخلاط الهش بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات بسكوت الخلاط الهش مكونات بسكوت الخلاط الهش يتكون البسكويت من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب من السكر.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

٤ أكواب من الدقيق الفاخر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت الخلاط في عشر دقائق بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والسكر، والزيت، والحليب، والفانيليا، ثم نقوم بالخفق جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام. نقوم بتفريغ الخليط في بوله كبيرة، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب باستمرار حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل. نحضر كيس الحلواني ونضع العجين داخله، ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من الزيت ونقطع البسكوت عليها على حسب الأشكال التي نرغب فيها. نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج جيداً. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نرص البسكويت على طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الخلاط في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عند عمل هذا النوع البسكويت وهى كما يأتي:- خفق البيض والسكر والزيت جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

يفضل تسخين الفرن قبل وضع الصينية داخلها.

يفضل وضع الدقيق والبيكنج بودر مع بعض.

ترك البسكوت يبرد تماماً عند خروجه من الفرن.

خفق جميع المكونات السائلة مع بعضها. الوسوم

بسكوت الخلاط الهش من المخبوزات الرائعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بدل من شرائها من المخابز بأسعار غالية الثمن، ومكوناته بسيطة للغاية تجعل جميع الأمهات يقومون بصنعه في البيت بكل سهولة، وهو من المخبوزات الجميلة التي تمتلك قوام هش وخفيف ويقدم دائماً بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، ويحتوي هذا البسكويت على العديد من القيم الغذائية العالية، التي تعمل على نمو الجسم عند الأطفال، حيث يدخل في صنعه البيض واللبن وهما عنصران مهمان في بناء العظام والأسنان خلال مراحل النمو الأولى عند الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الخلاط الهش بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات بسكوت الخلاط الهش مكونات بسكوت الخلاط الهش يتكون البسكويت من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب من السكر.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

٤ أكواب من الدقيق الفاخر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت الخلاط في عشر دقائق بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والسكر، والزيت، والحليب، والفانيليا، ثم نقوم بالخفق جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام. نقوم بتفريغ الخليط في بوله كبيرة، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب باستمرار حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل. نحضر كيس الحلواني ونضع العجين داخله، ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من الزيت ونقطع البسكوت عليها على حسب الأشكال التي نرغب فيها. نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج جيداً. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نرص البسكويت على طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الخلاط في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عند عمل هذا النوع البسكويت وهى كما يأتي:- خفق البيض والسكر والزيت جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

يفضل تسخين الفرن قبل وضع الصينية داخلها.

يفضل وضع الدقيق والبيكنج بودر مع بعض.

ترك البسكوت يبرد تماماً عند خروجه من الفرن.

خفق جميع المكونات السائلة مع بعضها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك بسكوت الخلاط الهش بكل سهولة أحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.