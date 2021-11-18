أسرع ماسك لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت ويقاوم التجاعيد في دقائق، البشرة الصافية والنقية هي حلم كل امرأة حيث تريد أن تتمتع بكل معالم الجمال، ولكن تتعرض أحياناً البشرة لعوامل تتسبب في ظهورها بشكل باهت مثل كثرة التعرض لأشعة الشمس أو الإفراط في استخدام المكياج، مما يؤدي إلي اسمرار الجلد وظهور التصبغات والبقع الداكنة ولهذا تلجأ إلي شراء منتجات كيميائية والتي تعد سريعة في إخفاء عيوب البشرة، كما أن لها تأثير سلبي علي الجلد.

ماسك سريع المفعول لتفتيح وتقشير البشرة والتخلص من مشاكلها لوجه نضر

يعتبر تفتيح وتقشير البشرة من الأمور الهامة لدي النساء وهذا لأنها خطوة أساسية في الحفاظ علي جمال ونضارة بشرتها.

ولهذا تقوم بالبحث عن أفضل الطرق أو اللجوء إلي شراء منتجات تفتيح الوجه مثل الماسكات أو الكريمات الكيميائية.

إلا أن نتيجتها ليست دائمة كما أنها مكلفة وغير آمنة علي البشرة وذلك علي المدي البعيد مما تسبب حساسية للجلد.

ولكن تتوافر الكثير من المواد الطبيعية والتي تعد الخيار الأفضل للحصول علي بشرة بيضاء وخالية من أي مشاكل.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرع ماسك لتبييض الوجه وتقشير الجلد الميت ومحاربة التجاعيد في وقت سريع.

ماسك القهوة والليمون لتبييض الوجه وتقشير الجلد الميت بشكل فعال

تحتوي القهوة علي مضادات أكسدة وخصائص هامة للعناية بالبشرة كما تساعد علي إزالة خلايا الجلد الميتة.

وتقوم بتفتيح البشرة وتقشيرها بشكل سريع مما تساعد في تحسين صحة الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين.

الليمون معروف بفاعليته في تفتيح البشرة والجلد كما يقوم بإزالة التصبغات والبقع الداكنة لاحتوائه علي فيتامين سي.

كما يقوم بحماية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة ويحافظ علي نضارة الوجه.

ملعقة كبيرة من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل.

قومي بمزج القهوة وعصير الليمون جيداً حتي تتجانس.

ثم أضيفي العسل واخلطيهم حتي تحصلي علي عجينة متماسكة.

يغسل الوجه ويجفف ثم يوزع الماسك علي الوجه وأيضاً الرقبة.

وبعد ذلك يترك لمدة 15 دقيقة ثم يفرك في حركات دائرية.

يغسل الماسك بالماء البارد ويستخدم مرتين أسبوعياً لبشرة ناصعة البياض وأكثر شباب.

مكونات ماسك تبييض الوجه والتخلص من الجلد الميتطريقة تحضير ماسك تفتيح وتقشير البشرة ومحاربة التجاعيد وكيفية الاستخدام