طريقة عمل فطائر الجبنة باللبن الرائب بخطوات مترتبة وسهلة على الجميع

فطائر الجبنة باللبن الرائب بمكونات سهلة وبسيطة جداً، وهي تعد من الفطائر السهلة التي يمكن القيام بها في أي وقت وخاصة في التي لا يوجد بها عشاء، وتختلف طريقة حشو هذه الفطائر من طريقة لأخرى فمن الممكن حشوها بالجبنة والزيتون أو اللحمة أو الفراخ، وهي فطيرة خفيفة ولذيذة يتم تناولها بكثرة على وجبة الإفطار أو العشاء وبين وجبة الغداء والعشاء، وهذه الفطائر يعشقها الجميع الصغار والكبار أيضاً، وبكل بساطة ويسر سوف نعرض على مشاهدينا الأعزاء من خلال مقالنا هذا مكونات عمل فطائر الجبنة باللبن الرائب وطريقة تحضيرها في المنزل.

مكونات عمل فطائر الجبنة باللبن الرائب

مكونات عمل فطائر الجبنة باللبن الرائب من المكونات المحدودة التي لا تتطلب مصاريف كثيرة فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كالتالي:

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

الملح ملعقة صغيرة.

كوب ونصف من اللبن الرائب الدافئ ( على حسب العجينة ).

للوجه

حبة من البيض.

قليل من اللبن.

سمسم وجبنة مبشورة.

طريقة إعداد وتحضير الفطائر

طريقة تحضير هذه الفطائر تود أن تعرفها معظم الأمهات وذلك لأنها مفيدة للجسم ومغذية واليوم سوف نعرضها لهم بكل تفصيل وهي كما يلي:

في البداية نقوم بوضع السكر والخميرة الفورية في كوب من اللبن الرائب ونقلب. ثم ننخل كمية الدقيق المستخدمة جيداً بالمنخل السلك ونقلب بها ملعقة الملح. نسكب خليط الخميرة على الدقيق ونعجن مع إضافة الزيت المطلوب، ونضع اللبن بالتدريج على حسب العجينة. ثم نقوم بالعجن بضع دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تخمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل دوائر ونضع بداخلها الجبنة ونغلقها مثل القطايف أو مربعات أو على حسب الشكل المرغوب. ثم نقطع الوجه بالسكين ونتركها تخمر في الصينية قليلاً، وندهن بعد ذلك الوجه باللبن والبيض ونرش عليه السمسم والجبنة المبشورة. وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

أسباب فشل الفطائر

كثير من ستات البيوت ترفض القيام بعمل الفطائر في المنزل لأنها لا تنجح بها لذلك سوف نقدم لها الآن أسباب فشل الفطائر وهي كما يلي:

عدم إتباع مقادير الوصفة بالضبط وكل أم تقوم بزيادة وأو نقصان المكونات.

الاستعجال في تشكيل العجينة وعدم إعطاءها الوقت الكافي ليتضاعف حجمها.

استخدام المكونات بدون التأكد من صلاحيتها مثل الخميرة والبيكنج بودر.

عدم ضبط درجة حرارة الفرن على حسب الشئ الذي يوجد بداخله.

فوائد الجبنة للجسم

سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على فوائد الجبنة للجسم وهي كما يلي: