“معلقة نشا” بصل الكشري بطريقة المحلات مقرمش وكرانشي، دائما ما تبحث سيدة البيت علي طريقة المحلات لتوفير نفس الطعم والنكهة للأولاد في المنزل ولاكن بطريقة صحية أكثر، ويعتبر البصل المقرمش واحد ضمن اسرار المحلات والتي قد تجعل لطبق الكشري طعم لذيذ، أو علي النقيد تجعلة غير مقبول علي الإطلاق، أسرار تلك القرمشة الشهية واللون الذهبي اللامع، نوفرها لكم اليوم من خلال موقعنا ثقفني، والذي يبحث عن كل ماييسر علي سيدة المنزل عملها، ويقدم لها أحدث الوصفات المضمونة بعد معرفة سر الشيف، واليوم نسعد بتقديم سر بسيط ولاكنة الحل الامثل لما تبحث عنة السيدات لضمان قرمشة سوبر كرانشي للبصل.

“معلقة نشا” بصل الكشري بطريقة المحلات مقرمش وكرانشي

بالفعل أنها مجرد “معلقة نشا” بصل الكشري بطريقة المحلات مقرمش وكرانشي والسر في المعلقة، حيث إن الطريقة لا تحتاج الي مجهود كبير فقط احضري تلك المكونات، وسوف نضع لكي الطريقة بالتفصيل

بصل مقطع شرائح علي شكل نصف دائرة.

معلقة نشاء.

نصف معلقة دقيق.

ذرة ملح.

زيت.

خطوات تحضير بصل مقرمش

الآن نستعرض معكم خطوات تحضير بصل الكشري بطريقة المحلات مقرمش وكرانشي والسر في المعلقة، معلقة الملح والدقيق والنشا، اجل تتبعي معنا الطريقة بالتفصيل

بعد تنظيف البصل قطعية الي نصف دائرة. في طبق قومي بوضع البصل والنشا والملح والدقيق. في غضون 10 دقائق يصبح البصل جاهز. ضعي مقدار من الزيت في حلة عميقة. قومي بوضع البصل وحمرية جيدا. الآن قومي باخراج البصل الي مناشف مطبخ. اتركية حتي يصبح اكثر قرمشة بعد التعرض لجو المطبخ.

سر طشة الكشري

ونتيح لكم كذلك سر طشة الكشري، والتي تمييز رائحتة وتجعل كل من يتنفس رائحة الكشري يرغب في تناول طبق منة، وهي مكونة من الصلصة والثوم والخل والزيت فقط، ولاكن يتم إعدادها وفق تلك الخطوات