طريقة عمل كفتة القرنبيط المقرمشة بخطوات بسيطة

تعتبر كفتة القرنبيط المقرمشة ، من أشهي وأبسط أنواع الأكلات السريعة، ودائماً تبحث السيدات عن طرق جديدة لتقديم الخضروات التي لا يشتهيها أولادهن كالقرنبيط، القرنبيط من الخضروات الغير مفضلة عند الكثيرين، رغم فوائده الكثيرة، لذلك سوف نقدم لكم طرق مختلفة وللذيذة لتحضيره ستجعلكم تعشقون تناوله، من الأكلات الشعبية المشهورة والمعروفة، ويعتبر هو نوعاً من الخضار التي تنتمي لعائلة الخضار الصليبية، وهو غني بمضادات الأكسدة، والعديد من العناصر الغذائية الهامة، كما أنها أكلة تتمتع بمذاق للذيذ ورائع ومختلف، هو من الأكلات الشتوية المصرية المشهورة في فصل الشتاء، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كفتة القرنبيط المقرمشة في المنزل.

مكونات عمل كفتة القرنبيط المقرمشة

هيا بنا نذكر لكم من خلال هذه المقالة مقادير عمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كما يلي:-

بيضة كبيرة الحجم.

معلقة صغيرة من الكمون.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الدقيق.

معلقة صغيرة من البابريكا.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

معلقة من الثوم المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء مفرومة.

زيت نباتي للقلي.

حبة من القرنبيط.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كفتة القرنبيط المقرمشة في المنزل بوصفة بسيطة جداً وهي كما يلي:-

قومي أولاً بسلق القرنبيط في ماء مغلي، واضيفي معلقة من الملح، وضعيه علي نار لمدة 5 دقائق، إلي أن يصبح ليناً ثم يرفع من علي النار، ويوضع في طبق جانباً. ثم يوضع بعد ذلك جميع المكونات معاً، في وعاء الخلاط، ويضاف البيض والكزبرة، ثم يخلط الجميع معاً. بعد ذلك يسخن الزيت في مقلاة علي النار، بعد كدة نأخذ كمية من القرنبيط، وتشكل علي شكل أقراص، ثم تقلي في الزيت الساخن. يقلب القرنبيط علي الوجه الأخر، إلي أن يتم تحميرها لمدة دقيقة، ثم يتم رفع الأقراص من الزيت، وتوضع في طبق التقديم، وتقدم بالهناء والشفاء، مع السلطة أو الأرز.

فوائد القرنبيط الصحية للجسم

هناك فوائد كثيرة جداً لهذا النبات سوف نذكر بعضها وهي كما يلي:-