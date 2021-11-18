طريقة عمل فطائر البطاطس هاش براون المقرمشة لتحضير وجبة اقتصادية وسريعة

فطائر البطاطس هاش براون ، من الوجبات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة التي تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة مما يساعد على إنقاص الوزن الزائد بشكل رائع، وهى من الوجبات السريعة التي تقدم في المطاعم على وجبة الإفطار أو العشاء، وتحتوي على بعض التوابل والبهارات التي تجعل طعمها مميز ورائحة جميلة، وهى من أجمل الأطعمة المقرمشة التي يحبها الكثير من الأطفال ويرغبون في تناولها على وجبة الإفطار، ويمكن إضافة بعض الخضروات الطازجة التي تجعلها طعمه وللذيذة، ويمكن عمل البطاطس بأكثر من طريقة مثل كرات البطاس بالجبنة وهى روعة في المذاق، وكفتة البطاطس المهرومة وهى جميلة ورائعة ويمكن عمله بكل سهولة، وأصابع الطاطس بالجبنة الموزريلا وهى خفيفة على المعدة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر البطاطس هاش براون لتحضير وجبة اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل. مكونات فطائر البطاطس هاش براون المقرمشة مكونات فطائر البطاطس هاش براون المقرمشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الفطائر في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كما يلي:- ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

أربع حبات من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طبق صغير من الجبنة الموزريلا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الرومي المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس هاش براون المقرمشة خطوة بخطوة بالمنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي، ثم نضع البطاطس المقرمشة داخلها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج قليلاً. نخرج البطاطس من الحلة، ونتركها حتى تبرد جيداً، ثم نقوم ببشرها بواسطة المبشرة. نضع البطاطس المبشور في وعاء كبير ونضيف إليه البيض، والجبنة، والفلفل المفرومة والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نضيف التوابل والبهارات، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والببريكا، ونقلب حتى يتجانس الخليط ويتماسك جيداً مع بعض. نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل أصابع أو أقراص، أو دوائر ونضعها في الفريزر حتى تتجمد وتتماسك جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع طاسة كبيرة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن. ثم نخرج البطاطس من الفريزر ونضعها في الزيت مباشرة حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجها من الزيت ونضعها على منديل ورقية حتى نتخلص من الزيت نهائياً. نرص الهاش براون في طبق التقديم ونقدمه ساخن بجانب الصوص الأبيض والكاتشب بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل فطائر البطاطس هاش براون بالمنزل سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لعمل فطائر مقرمشة وسريعة بالمنزل وهى كالتالي:- يفضل وضع البطاطس بعد تشكيلها في الفريزر حتى تتجمد وتتماسك جيداً.

يفضل تسخين الزيت على درجة حرارة عالية حتى لا تتفكك الفطائر أثناء القلي.

وضع البيض للخليط يجعله متماسك جيداً.

وضع النشا يجعل القوام هش ومقرمش.

يفضل أن تكون البطاطس مسلوقة نصف سلق حتى نحصل القوام المناسب. الوسوم

فطائر البطاطس هاش براون ، من الوجبات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة التي تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة مما يساعد على إنقاص الوزن الزائد بشكل رائع، وهى من الوجبات السريعة التي تقدم في المطاعم على وجبة الإفطار أو العشاء، وتحتوي على بعض التوابل والبهارات التي تجعل طعمها مميز ورائحة جميلة، وهى من أجمل الأطعمة المقرمشة التي يحبها الكثير من الأطفال ويرغبون في تناولها على وجبة الإفطار، ويمكن إضافة بعض الخضروات الطازجة التي تجعلها طعمه وللذيذة، ويمكن عمل البطاطس بأكثر من طريقة مثل كرات البطاس بالجبنة وهى روعة في المذاق، وكفتة البطاطس المهرومة وهى جميلة ورائعة ويمكن عمله بكل سهولة، وأصابع الطاطس بالجبنة الموزريلا وهى خفيفة على المعدة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر البطاطس هاش براون لتحضير وجبة اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل. مكونات فطائر البطاطس هاش براون المقرمشة مكونات فطائر البطاطس هاش براون المقرمشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الفطائر في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كما يلي:- ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

أربع حبات من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طبق صغير من الجبنة الموزريلا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الرومي المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس هاش براون المقرمشة خطوة بخطوة بالمنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي، ثم نضع البطاطس المقرمشة داخلها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج قليلاً. نخرج البطاطس من الحلة، ونتركها حتى تبرد جيداً، ثم نقوم ببشرها بواسطة المبشرة. نضع البطاطس المبشور في وعاء كبير ونضيف إليه البيض، والجبنة، والفلفل المفرومة والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نضيف التوابل والبهارات، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والببريكا، ونقلب حتى يتجانس الخليط ويتماسك جيداً مع بعض. نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل أصابع أو أقراص، أو دوائر ونضعها في الفريزر حتى تتجمد وتتماسك جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع طاسة كبيرة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن. ثم نخرج البطاطس من الفريزر ونضعها في الزيت مباشرة حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجها من الزيت ونضعها على منديل ورقية حتى نتخلص من الزيت نهائياً. نرص الهاش براون في طبق التقديم ونقدمه ساخن بجانب الصوص الأبيض والكاتشب بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل فطائر البطاطس هاش براون بالمنزل سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لعمل فطائر مقرمشة وسريعة بالمنزل وهى كالتالي:- يفضل وضع البطاطس بعد تشكيلها في الفريزر حتى تتجمد وتتماسك جيداً.

يفضل تسخين الزيت على درجة حرارة عالية حتى لا تتفكك الفطائر أثناء القلي.

وضع البيض للخليط يجعله متماسك جيداً.

وضع النشا يجعل القوام هش ومقرمش.

يفضل أن تكون البطاطس مسلوقة نصف سلق حتى نحصل القوام المناسب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر البطاطس هاش براون المقرمشة لتحضير وجبة اقتصادية وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.