طريقة عمل عجينة اللازانيا الإيطالي وطريقة تحضيرها وتقديمها بأطعم الحشوات

تعتبر اللازانيا أشهر أنواع الباستا على الإطلاق، فهى من الأكلات الجديدة والمختلفة والتي يمكنك تجديد سفرتك وإسعاد أسرتك بها، كما أنها غير مكلفة تماماً، كما أنها من الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها سريعاً لأفراد أسرتك كوجبة جديدة وخفيفة حتى لا يشعرون بالملل لسبب تكرار تقديم وصفات الطبخ العادية لهم بشكل يومي.

وتختلف طريقة عمل اللازانيا من بلد لآخر إعتماداً على طريقة إعداد الحشوة التي ترغبين بتقديم اللازنيا بها، كما أن مكونات اللازنيا تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية كالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات التي تعطي الجسم الطاقة الكافية.

وفي هذا المقال سوف نتشرف بتقديم طريقة تحضير اللازانيا بمكونات بسيطة وبحشوة ولا أروع، تابعوا موقع ثقفني للتعرف على كل ما هو جديد ومفيد في كل المجالات. مقادير عجينة اللازانيا أربعة حبات من بيض الدجاج بدرجة حرارة الغرفة. كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام. نصف كوب من الماء الدافئ للعجن. طريقة تحضير عجينة اللازانيا يخفق بيض الدجاج مع الملح جيداً ليمتزج قبل وضعه على الدقيق. ينخل الدقيق الأبيض لضمان نظافته ويضاف إليه البيض المخفوق ويوضع الزيت ونعجن الخليط جيداً. نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجيا مع استمرار العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة سهلة التشكيل. تغطى العجينة بالبلاستك ونتركها حتى ترتاح لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل. بعد تخمر العجينة تقسم إلى حوالي ثمانية كرات متساوية على الأقل. تفرد كل كرة بالنشابة حتى يصبح سمك العجينة رقيق جداً أو يمكن فردها بجهاز صنع المكرونة. تقطع العجينة إلى مربعات أو مستطيلات متساوية الحجم وترص على ورق الزبدة. تترك عجينة اللازانيا حتى تنشف في الشمس لمدة ساعة على الأقل. تقلب عجينة اللازانيا على الوجه الآخر وتترك لتنشف لمده نصف ساعة أخرى. ترص اللازانيا في الصينية ونضع بين كل طبقة والأخرى كيس من البلاستيك. توضع اللازانيا في الفريزر لمدة ستة ساعات على الأقل ويفضل تركها في الفريزر يوم كامل. عند استخدام اللازانيا يجب غلي كمية وفيرة من الماء ويضاف إلى الماء القليل من الملح. توضع مستطيلات اللازانيا وتترك في الماء المغلي حتى تطفو على وجه الماء. تخرج مستطيلات اللازانيا من الماء المغلي ويصنع منها أفضل طبق اللازانيا. مقادير عجينة اللازانياطريقة تحضير عجينة اللازانيا الوسوم

تعتبر اللازانيا أشهر أنواع الباستا على الإطلاق، فهى من الأكلات الجديدة والمختلفة والتي يمكنك تجديد سفرتك وإسعاد أسرتك بها، كما أنها غير مكلفة تماماً، كما أنها من الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها سريعاً لأفراد أسرتك كوجبة جديدة وخفيفة حتى لا يشعرون بالملل لسبب تكرار تقديم وصفات الطبخ العادية لهم بشكل يومي.

وتختلف طريقة عمل اللازانيا من بلد لآخر إعتماداً على طريقة إعداد الحشوة التي ترغبين بتقديم اللازنيا بها، كما أن مكونات اللازنيا تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية كالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات التي تعطي الجسم الطاقة الكافية.

وفي هذا المقال سوف نتشرف بتقديم طريقة تحضير اللازانيا بمكونات بسيطة وبحشوة ولا أروع، تابعوا موقع ثقفني للتعرف على كل ما هو جديد ومفيد في كل المجالات. مقادير عجينة اللازانيا أربعة حبات من بيض الدجاج بدرجة حرارة الغرفة. كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام. نصف كوب من الماء الدافئ للعجن. طريقة تحضير عجينة اللازانيا يخفق بيض الدجاج مع الملح جيداً ليمتزج قبل وضعه على الدقيق. ينخل الدقيق الأبيض لضمان نظافته ويضاف إليه البيض المخفوق ويوضع الزيت ونعجن الخليط جيداً. نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجيا مع استمرار العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة سهلة التشكيل. تغطى العجينة بالبلاستك ونتركها حتى ترتاح لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل. بعد تخمر العجينة تقسم إلى حوالي ثمانية كرات متساوية على الأقل. تفرد كل كرة بالنشابة حتى يصبح سمك العجينة رقيق جداً أو يمكن فردها بجهاز صنع المكرونة. تقطع العجينة إلى مربعات أو مستطيلات متساوية الحجم وترص على ورق الزبدة. تترك عجينة اللازانيا حتى تنشف في الشمس لمدة ساعة على الأقل. تقلب عجينة اللازانيا على الوجه الآخر وتترك لتنشف لمده نصف ساعة أخرى. ترص اللازانيا في الصينية ونضع بين كل طبقة والأخرى كيس من البلاستيك. توضع اللازانيا في الفريزر لمدة ستة ساعات على الأقل ويفضل تركها في الفريزر يوم كامل. عند استخدام اللازانيا يجب غلي كمية وفيرة من الماء ويضاف إلى الماء القليل من الملح. توضع مستطيلات اللازانيا وتترك في الماء المغلي حتى تطفو على وجه الماء. تخرج مستطيلات اللازانيا من الماء المغلي ويصنع منها أفضل طبق اللازانيا. مقادير عجينة اللازانياطريقة تحضير عجينة اللازانيا

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