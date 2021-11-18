كيف اسوي الشاكرية السوري باللحم من مطبخ منال العالم

الشاكرية السورية باللحم هي أكلة شامية متميزة تحضر من اللبن والنشا واللحم لها طعم ومذاق طيب لا يقام كل شخص ذهب إلى سوريا وتذوق هذا الطبق أعجب به كثيرا لأنه طبق شهي ولذيذ بالإضافة إلى أنه له قيمة غذائية عالية تجمع ما بين فوائد و قيمة اللحم و فوائد البصل و فوائد اللبن طريقة تحضير الشاكرية السورية باللحم سهلة ولكن المهم الإتقان في تقديم هذه الوصفة بالتحريك الجيد على النار لأنه ضروري لا غنى عنه يقدم هذا الطبق الرائع مع الأرز المفلفل بالشعريه٠ طريقة عمل الشاكرية باللحم ومقاديرها طريقة عمل الشاكرية باللحم ومقاديرها المقادير: ملعقة كبيرة سمنة.

حبة بصل صغيرة مفرومة.

كيلو لحم بدون عظم.

حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة أرباع.

عدد خمس فصوص مستكة.

عدد 2 قطعة ورق غار.

2 شريحة زنجبيل طازج.

6 فصوص هيل صحيح.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة أرباع.

8 أكواب لبن زبادي (روب).

اربع ملاعق كبيرة نشا.

ملح 2 ملعقة صغيرة. طريقة تحضير الشاكرية باللحم نجهز قدر عميق ونضع فيه اللحم و البهارات من المستكة وورق الغار والهيل والزنجبيل والقرفة ثم نقلب ليصبح اللحم ذهبي اللون ثم يضاف إليه البصل. ثم نغمر اللحم بكمية كافية من الماء ونتركه يغلي. اتركي القدر على نار متوسطة إلى أن يغلي الماء بقوة. من خلال ملعقة تخلصي من الرغوة والشوائب التي تطفو على سطح اللحم ثم يغطى القدر. نترك اللحم ينضج لمدة ساعة ونصف أو إلى أن يتم النضج تماما. يتم إخراج اللحم من المرقة و تصفى المرقة و نحتفظ بها جانبا للاستخدام اللاحق. نحضر قدر سميك القاعدة متوسط الحجم ونضع فيه اللبن والنشا والملح و باستعمال المضرب الشبكي اليدوي نقلب اللبن إلى أن يذوب النشا و يصبح الخليط ناعم. يرفع القدر على نار متوسطة الحرارة و باستعمال المضرب الشبكي اليدوي يقلب اللبن باستمرار دون توقف إلي أن يبدأ بالغليان. نضيف كوب أو كوب ونصف من المرقة أثناء تقليب اللبن إلى أن يصبح اللبن له قوام كثيف. ثم يضاف اللحم على اللبن بهدوء على نار هادئة لمدة عشر دقائق. طريقة تحضير الشاكرية باللحم نضع مقلاة صغيرة على النار يسخن فيها السمن ثم يضاف البصل مع التقليب إلى أن يذبل ثم يضاف إليه اللبن تسكب الشاكرية في طبق التقديم ثم نوزع الصنوبر عليها ويقدم بجانبها أرز أو برغل بالشعرية. الوسوم

الشاكرية السورية باللحم هي أكلة شامية متميزة تحضر من اللبن والنشا واللحم لها طعم ومذاق طيب لا يقام كل شخص ذهب إلى سوريا وتذوق هذا الطبق أعجب به كثيرا لأنه طبق شهي ولذيذ بالإضافة إلى أنه له قيمة غذائية عالية تجمع ما بين فوائد و قيمة اللحم و فوائد البصل و فوائد اللبن طريقة تحضير الشاكرية السورية باللحم سهلة ولكن المهم الإتقان في تقديم هذه الوصفة بالتحريك الجيد على النار لأنه ضروري لا غنى عنه يقدم هذا الطبق الرائع مع الأرز المفلفل بالشعريه٠ طريقة عمل الشاكرية باللحم ومقاديرها طريقة عمل الشاكرية باللحم ومقاديرها المقادير: ملعقة كبيرة سمنة.

حبة بصل صغيرة مفرومة.

كيلو لحم بدون عظم.

حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة أرباع.

عدد خمس فصوص مستكة.

عدد 2 قطعة ورق غار.

2 شريحة زنجبيل طازج.

6 فصوص هيل صحيح.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة أرباع.

8 أكواب لبن زبادي (روب).

اربع ملاعق كبيرة نشا.

ملح 2 ملعقة صغيرة. طريقة تحضير الشاكرية باللحم نجهز قدر عميق ونضع فيه اللحم و البهارات من المستكة وورق الغار والهيل والزنجبيل والقرفة ثم نقلب ليصبح اللحم ذهبي اللون ثم يضاف إليه البصل. ثم نغمر اللحم بكمية كافية من الماء ونتركه يغلي. اتركي القدر على نار متوسطة إلى أن يغلي الماء بقوة. من خلال ملعقة تخلصي من الرغوة والشوائب التي تطفو على سطح اللحم ثم يغطى القدر. نترك اللحم ينضج لمدة ساعة ونصف أو إلى أن يتم النضج تماما. يتم إخراج اللحم من المرقة و تصفى المرقة و نحتفظ بها جانبا للاستخدام اللاحق. نحضر قدر سميك القاعدة متوسط الحجم ونضع فيه اللبن والنشا والملح و باستعمال المضرب الشبكي اليدوي نقلب اللبن إلى أن يذوب النشا و يصبح الخليط ناعم. يرفع القدر على نار متوسطة الحرارة و باستعمال المضرب الشبكي اليدوي يقلب اللبن باستمرار دون توقف إلي أن يبدأ بالغليان. نضيف كوب أو كوب ونصف من المرقة أثناء تقليب اللبن إلى أن يصبح اللبن له قوام كثيف. ثم يضاف اللحم على اللبن بهدوء على نار هادئة لمدة عشر دقائق. طريقة تحضير الشاكرية باللحم نضع مقلاة صغيرة على النار يسخن فيها السمن ثم يضاف البصل مع التقليب إلى أن يذبل ثم يضاف إليه اللبن تسكب الشاكرية في طبق التقديم ثم نوزع الصنوبر عليها ويقدم بجانبها أرز أو برغل بالشعرية.

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