كوب من الزبدة اصنعي الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة

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الكعك السعودي بالسمسم ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار ويقوموا بتناولها بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب ويمكن تناولها على وجبة الإفطار أو وجبة إضافية، وتختلف طريقة ومكونات تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة والتي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعتبر من المعجنات التي يقبل عليها الكثير لتناولها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم
يحتوي الكعك السعودي بالسمسم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهش وهي كالتالي:-
- 3 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- حبة كبيرة من البيضة.
- ربع كوب من الحليب السائل.
مقادير التزيين
هناك بعض المكونات التي تستخدم للتزيين وهي كالتالي:-
- كوب من السمسم.
- بيضة مخفوقة لدهن الوجه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على خطوات تحضير الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به البيكنج بودر والسكر واليانسون والملح والدقيق ونخلط المكونات جيداً حتى تمتزج.
- نضيف بعد ذلك الزيت والزبدة إلى الخليط، ونخلط المكونات مرة أخرى باليد.
ثم نضيف الحليب والبيضة إلى المكونات السابقة
- ونعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تحضير صينية وتبطينها بورق الزبدة وندهن اليدين بالقليل من الزيت.
- نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ثم نمدها على رخامة المطبخ، ونفردها على شكل إصبع.
- ثم نقوم بلف أطراف العجينة على بعضها حتى نحصل على دائرة.
- نضغط على العجينة قليلاً حتى تلتصق أطرافها ببعضها.
- نكرر هذه الخطوات حتى يتم الانتهاء من كمية العجين بالكامل.
- ندهن وجه الكعك بالبيضة المخفوقة ونرش كمية من السمسم على وجه الكعك ثم نضعه في صينية.
- نقوم بتسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج والحصول على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد تماماً ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
الوسوم
الكعك السعودي بالسمسم ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار ويقوموا بتناولها بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب ويمكن تناولها على وجبة الإفطار أو وجبة إضافية، وتختلف طريقة ومكونات تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة والتي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعتبر من المعجنات التي يقبل عليها الكثير لتناولها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم
يحتوي الكعك السعودي بالسمسم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهش وهي كالتالي:-
- 3 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- حبة كبيرة من البيضة.
- ربع كوب من الحليب السائل.
مقادير التزيين
هناك بعض المكونات التي تستخدم للتزيين وهي كالتالي:-
- كوب من السمسم.
- بيضة مخفوقة لدهن الوجه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على خطوات تحضير الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به البيكنج بودر والسكر واليانسون والملح والدقيق ونخلط المكونات جيداً حتى تمتزج.
- نضيف بعد ذلك الزيت والزبدة إلى الخليط، ونخلط المكونات مرة أخرى باليد.
ثم نضيف الحليب والبيضة إلى المكونات السابقة
- ونعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تحضير صينية وتبطينها بورق الزبدة وندهن اليدين بالقليل من الزيت.
- نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ثم نمدها على رخامة المطبخ، ونفردها على شكل إصبع.
- ثم نقوم بلف أطراف العجينة على بعضها حتى نحصل على دائرة.
- نضغط على العجينة قليلاً حتى تلتصق أطرافها ببعضها.
- نكرر هذه الخطوات حتى يتم الانتهاء من كمية العجين بالكامل.
- ندهن وجه الكعك بالبيضة المخفوقة ونرش كمية من السمسم على وجه الكعك ثم نضعه في صينية.
- نقوم بتسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج والحصول على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد تماماً ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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