كوب من الزبدة اصنعي الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة

الكعك السعودي بالسمسم ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار ويقوموا بتناولها بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب ويمكن تناولها على وجبة الإفطار أو وجبة إضافية، وتختلف طريقة ومكونات تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة والتي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعتبر من المعجنات التي يقبل عليها الكثير لتناولها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم

يحتوي الكعك السعودي بالسمسم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهش وهي كالتالي:-

3 كوب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

حبة كبيرة من البيضة.

ربع كوب من الحليب السائل.

مقادير التزيين

هناك بعض المكونات التي تستخدم للتزيين وهي كالتالي:-

كوب من السمسم.

بيضة مخفوقة لدهن الوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على خطوات تحضير الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-