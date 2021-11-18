احذروا الإكثار من البيض فقد يؤدي إلى الوفاة

احذروا الإكثار من تناول البيض، هناك عدد كبير من الأشخاص في العالم وبالأخص الأشخاص الرياضيون يلجأون إلى تناول البيض بصورة دائمة باعتباره مصدر آمن لإمداد الجسم بالبروتين اللازم بدلًا من اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، ولكن يبدو أن هذا المصدر الآمن يجب أن نعيد النظر به وسنعرفكم اليوم على أضرار تناول البيض بكثرة.

أضرار الإفراط في تناول البيض

هناك دراسة تم إجراؤها مسبقًا من قبل باحثين في جامعة نورث ويسترن وقد حذرت من تناول البيض بكميات كبيرة، حيث أن تناول أكثر من ثلاث بيضات كل أسبوع قد يسبب الإصابة بأمراض القلب مما يعني أنه قد يؤدي إلى الوفاة.

وذلك وفق التصريحات التي أوضحتها الدراسات التي تشير إلى احتواء صفار البيض على نسب كبيرة من الكوليسترول، وذلك بعد أن قام الباحثون بفحص البيانات الصحية لأكثر من 29 ألف مواطن أمريكي وكان متوسط عمر الأشخاص المشاركين حوالي 51 عامًا وتم الحرص على متابعة حالتهم الصحية على مدار سبعة عشر عامًا، حيث اعتمدت تلك الدراسات على معرفة عاداتهم الصحية اليومية والتأكد من عدم إصابتهم بأي أمراض قلبية في السابق وكذلك بعد الاطلاع على العادات التي يقومون بها وقد تسبب الأزمات القلبية مثل الكحوليات أو التدخين.

ومن ثم وجد الباحثين أن هناك حوالي 5400 شخص بالفعل قد تعرضوا لنوبة قلبية أثناء تلك الفترة وحوالي 6132 منهم قد توفوا بشكل طبيعي على مدار العشرين عامًا التاليين من فترة بدء البحث، ونتج هذا بسبب أضرار البيض الصحية على الجسم.

التحذير من تناول البيض بكثرة

وعلى أساس تلك التصريحات حذر الباحثون من تناول البيض بكميات كبيرة أكثر من المعدل الطبيعي وبالأخص الصفار، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة القلب وتجنب الخطر الناتج عن انسداد الأوعية الدموية للقلب بالإضافة إلى تصلب الشرايين الذي ينتج عنه الإصابة بالسكتة الدماغية، وهناك العديد من المصادر التي أشارت إلى أن الإفراط في تناول البيض مع عدم وجود فرصة لممارسة أي نشاط بدني بالإضافة إلى تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على كمية هائلة من الدهون يؤثر بالسلب بنسبة كبيرة على عضلة القلب ونشاط الأوعية الدموية.