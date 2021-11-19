طريقة عمل بسكوت الشوكولاتة اللذيذ بطعم روعة وأحلى من محلات الحلواني

بسكوت الشكولاتة من أجمل أنواع البسكويت التي يقبل عليها الأطفال بكثرة ويرغبون في شرائها من الخارج، فهو يتم تزيينه بالشوكولاتة السائلة التي تعطي له طعم جميلة ومميز، ويتم تحضيره في المنزل بكل سهولة، ويمكن تزيينه بالشكولاتة البيضاء حتى نجعل شكله مختلف عن المخبوزات الأخرى، كما يحتوي على البيض الذي يساعد على بناء جسم الأطفال بسبب احتوائه على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشوكولاتة اللذيذ والطعم أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات عمل بسكوت الشوكولاتة مكونات عمل بسكوت الشوكولاتة سوف نتعرف على مكونات البسكويت اللذيذ وهى كالتالي:- كوب إلا ربع من الزبدة.

٢ بيضة.

كوب ونصف من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

نصف ملعقة صغيره من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب من الكريمة.

كوب من الشكولاتة السائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشوكولاتة اللذيذة خطوة بخطوة والطعم روعة وأحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بوله ونضع بها الدقيق، والكاكاو، والبيكنج بودر، والبيكنج صودا، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض جيداً ونضعهم جانبًا. نحضر المضرب الكهربائي ونضع به الزبدة، والسكر، ثم نخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام، ثم نضيف البيض، والفانيليا بالتدريج حتى يختلط جيدًا مع المكونات. بعد ذلك نضيف خليط الدقيق السابق، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح عجينة طرية. نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابة حتى نحصل على السمك المناسب. نحضر قطاعات البسكويت ونقوم بتقطيع العجين على حسب الأشكال التي نرغب فيها. نرص البسكوت على صينية كبيرة، ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. نحضر الكريمة ونضعها في كيس الحلواني، ثم نضع القليل من الكريمة في منتصف البسكويت ونضع واحدة على الأخرى. نقوم بغمس قطع البسكويت في الشكولاتة السائلة، ونضعه في طبق كبيرة، ثم نضع البسكوت المغطى بالشوكولاتة في الفريزر حتى يتجمد ويتماسك جيداً. نخرج البسكوت من الفريزر، ثم نضعه في طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء. طريقة عمل الشوكولاتة بالمنزل سوف نتعرف على طريقة عمل الشوكولاتة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام، وملعقتين من السكر، وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة، ثم نقلبهم مع بعض.

نضيف إليهم ٢ كوب من الماء، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وعلبة من القشطة، وملعقة كبيرة من الزبدة، ومعلقتين من النشا، ونصف كوب من الشكولاتة الجاهزة، ثم نقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات.

نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقوم بالتقليب حتى نحصل على القوام المناسب.

نرفع الإناء من على النار ونضعه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم باستخدامه على جميع أنواع المخبوزات والحلويات. سر نجاح عمل البسكويت بالمنزل سر نجاح عمل البسكويت بالمنزل سوف نتعرف على أسرار نجاح عمل البسكويت في المنزل وهى كما يأتي:- يجب أن يكون السكر ناعم حتى لا يحدث أي تكتلات في البسكوت.

استخدام الزبدة بدلاً من السمن في عمله حتى نحصل على قوام هش.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة وغير باردة حتى نحصل على عجينة متماسكة.

وضع النشادر مع الحليب الدافئ لأن الحليب البارد يؤدي إلى عدم تجانس العجين. الوسوم

بسكوت الشكولاتة من أجمل أنواع البسكويت التي يقبل عليها الأطفال بكثرة ويرغبون في شرائها من الخارج، فهو يتم تزيينه بالشوكولاتة السائلة التي تعطي له طعم جميلة ومميز، ويتم تحضيره في المنزل بكل سهولة، ويمكن تزيينه بالشكولاتة البيضاء حتى نجعل شكله مختلف عن المخبوزات الأخرى، كما يحتوي على البيض الذي يساعد على بناء جسم الأطفال بسبب احتوائه على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشوكولاتة اللذيذ والطعم أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات عمل بسكوت الشوكولاتة مكونات عمل بسكوت الشوكولاتة سوف نتعرف على مكونات البسكويت اللذيذ وهى كالتالي:- كوب إلا ربع من الزبدة.

٢ بيضة.

كوب ونصف من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

نصف ملعقة صغيره من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب من الكريمة.

كوب من الشكولاتة السائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشوكولاتة اللذيذة خطوة بخطوة والطعم روعة وأحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بوله ونضع بها الدقيق، والكاكاو، والبيكنج بودر، والبيكنج صودا، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض جيداً ونضعهم جانبًا. نحضر المضرب الكهربائي ونضع به الزبدة، والسكر، ثم نخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام، ثم نضيف البيض، والفانيليا بالتدريج حتى يختلط جيدًا مع المكونات. بعد ذلك نضيف خليط الدقيق السابق، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح عجينة طرية. نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابة حتى نحصل على السمك المناسب. نحضر قطاعات البسكويت ونقوم بتقطيع العجين على حسب الأشكال التي نرغب فيها. نرص البسكوت على صينية كبيرة، ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. نحضر الكريمة ونضعها في كيس الحلواني، ثم نضع القليل من الكريمة في منتصف البسكويت ونضع واحدة على الأخرى. نقوم بغمس قطع البسكويت في الشكولاتة السائلة، ونضعه في طبق كبيرة، ثم نضع البسكوت المغطى بالشوكولاتة في الفريزر حتى يتجمد ويتماسك جيداً. نخرج البسكوت من الفريزر، ثم نضعه في طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء. طريقة عمل الشوكولاتة بالمنزل سوف نتعرف على طريقة عمل الشوكولاتة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام، وملعقتين من السكر، وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة، ثم نقلبهم مع بعض.

نضيف إليهم ٢ كوب من الماء، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وعلبة من القشطة، وملعقة كبيرة من الزبدة، ومعلقتين من النشا، ونصف كوب من الشكولاتة الجاهزة، ثم نقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات.

نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقوم بالتقليب حتى نحصل على القوام المناسب.

نرفع الإناء من على النار ونضعه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم باستخدامه على جميع أنواع المخبوزات والحلويات. سر نجاح عمل البسكويت بالمنزل سر نجاح عمل البسكويت بالمنزل سوف نتعرف على أسرار نجاح عمل البسكويت في المنزل وهى كما يأتي:- يجب أن يكون السكر ناعم حتى لا يحدث أي تكتلات في البسكوت.

استخدام الزبدة بدلاً من السمن في عمله حتى نحصل على قوام هش.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة وغير باردة حتى نحصل على عجينة متماسكة.

وضع النشادر مع الحليب الدافئ لأن الحليب البارد يؤدي إلى عدم تجانس العجين.

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