طريقة عمل البسبوسة بالحليب البودرة زي الحلواني

يمكن من الآن لكل سيدة القيام بتحضير البسبوسة بالحليب البودرة مثل الحلواني تماماً، فالمعروف عن البسبوسة أنها واحدة من أشهى وألذ الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في كثير من المناسبات، كما أن البسبوسة مختلفة عن باقي الحلويات ويكون عليها إقبال كبير جداً وهذا يتطلب منك كثير من المال لينفق في شراء البسبوسة، لذلك يكون من الأفضل إذا قومتي بنفسك بتحضير البسبوسة بالحليب البودرة في البيت ونحن سوف نقدم لك من خلال السطور القادمة المكونات والخطوات اللازمة لعمل البسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة بالحليب البودرة

نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت باستعمال الحليب البودرة فقط ما عليك سوى أن توفرين المكونات التي سنستعرضها وهي:

1 وربع كوب سميد ناعم.

1 كوب حليب بودرة.

2 عبوة زبادي.

3/4 كوب سكر.

3/4 كوب زيت نباتي.

4/1 ملح.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

3 حبات بيض.

2 ملعقة كبيرة لوز مقشر.

قطر.

ضعي طاسة على نار هادئة يوضع بها الحليب البودرة وتركيه حتى يتحمص وبعدها يرفع من على النار.

بعدها يوضع السميد الناعم على الحليب البودرة المحمص والفانيليا والخميرة والملح والسكر وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.

ثم يضاف لبن الزبادي والزيت وقلبي المكونات مع بعضها بعدها يوضع البيض للخليط وقلبيهم حتى أن تتجانس.

بعد ذلك عليك بإحضار صينية الفرن المدهونة بقليل من السمن ثم يتم سكب خليط البسبوسة وفرديها بحيث أن تكون متساوية ثم يوضع حبات اللوز المقشر.

توضع الصينية في الفرن المحمي سابقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى أن تصبح باللون الأصفر الذهبي.

بعد أن تنضج تخرج الصينية من الفرن ويرش عليها القطر البارد وتترك جانباً حتى أن تبرد ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

المقادير:طريقة التحضير: