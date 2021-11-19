طريقة عمل النجرسكو بالفراخ بصوص المطاعم اللذيذ بمكونات سهلة وبدون تكاليف

طبق النجرسكو أحد أشهر الأطباق المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة محبي المكرونة بكافة أنواعها وطرق تحضيرها، والجدير بالذكر أن طبق النجرسكو أحد أشكال المكرونة بالبشاميل المعتادة، ويمكن تحضير هذا الطبق في المنزل والحصول على ألذ مكرونة نجرسكو بالفراخ بكل سهولة، والتوقف عن شرائها من الخارج لعدم ضمان نظافة المكان. طريقة عمل نجرسكو الفراخ المقادير: مقدار نصف كيلو مكرونة أقلام.

عدد 4 قطع دجاج مخلي متوسطة الحجم.

حبة بصل متوسطة مقطعة لأربع قطع.

مقدار نصف كوب كبير من الجبنة الشيدر المبشورة.

مقدار نصف كوب كبير من الزيتون الأسود أو الأخضر المقطع.

عدد 10 حبات مشروم مقطعة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

حبتان من ورق الغار. مكونات صوص البشاميل: مقدار ربع كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من كريمة الطبخ.

كوب من اللبن. خطوات تحضير المكرونة: نحضر وعاء حجمه كبير ونضع فيه المكرونة وعليها الماء لتغطيها، ثم نضيف للماء ملعقة ملح كبيرة وملعقة زيت ذرة كبيرة، ونغطي الوعاء ونتركه على النار لمدة 10 دقائق لتسلق المكرونة.

ثم نصفي المكرونة المسلوقة جيداً بمصفاة مناسبة من الماء الموجودة بها. خطوات تحضير الدجاج: نأتي بحلة كبيرة ونضع فيها كل من: الدجاج، البصل، الملح، الفلفل الأسود، ورق الغار، الهيل ونغمر الخليط بالماء ونترك الوعاء بالمكونات على النار لمدة ساعة إلا تلت لينضج الدجاج.

ثم نصفي الدجاج من المرقة ونتركها جانباً لاستخدامها مرة أخرى في تحضير صوص البشاميل، ونقطع الدجاج لمكعبات حجمها صغير. خطوات تحضير صوص النجرسكو بعدما نحضر وعاء حجمه مناسب نضع به المكونات التالية: اللبن، الدقيق، كريمة الطهي، وكوبان من مرقة الدجاج ونخلط كل هذه المكونات معاً بمضرب يدوي ليختلط الدقيق في المكونات الأخرى.

ثم نضع الوعاء على النار ونقلبهم باستخدام ملعقة خشب لنحصل على القوام المناسب للبشاميل.

ثم نحضر صينية ونضع فيها نصف الكمية من المكرونة المسلوقة وبعدها نضع طبقة من حشو الدجاج، ثم نضع نصف الكمية من الجبن الشيدر وجبن الموتزاريلا المبشورة، ثم طبقة أخرى من المكرونة المسلوقة ثم نضع صوص البشاميل وفي النهاية نضع الكمية المتبقية من جبن الشيدر والجبنة الموتزاريلا المبشورة على وجه الصينية.

بعد ذلك نضع صينية المكرونة النجرسكو بالدجاج في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ويأخذ وجهها اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن وتقدم. خطوات تحضير صوص النجرسكو الوسوم

طبق النجرسكو أحد أشهر الأطباق المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة محبي المكرونة بكافة أنواعها وطرق تحضيرها، والجدير بالذكر أن طبق النجرسكو أحد أشكال المكرونة بالبشاميل المعتادة، ويمكن تحضير هذا الطبق في المنزل والحصول على ألذ مكرونة نجرسكو بالفراخ بكل سهولة، والتوقف عن شرائها من الخارج لعدم ضمان نظافة المكان. طريقة عمل نجرسكو الفراخ المقادير: مقدار نصف كيلو مكرونة أقلام.

عدد 4 قطع دجاج مخلي متوسطة الحجم.

حبة بصل متوسطة مقطعة لأربع قطع.

مقدار نصف كوب كبير من الجبنة الشيدر المبشورة.

مقدار نصف كوب كبير من الزيتون الأسود أو الأخضر المقطع.

عدد 10 حبات مشروم مقطعة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

حبتان من ورق الغار. مكونات صوص البشاميل: مقدار ربع كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من كريمة الطبخ.

كوب من اللبن. خطوات تحضير المكرونة: نحضر وعاء حجمه كبير ونضع فيه المكرونة وعليها الماء لتغطيها، ثم نضيف للماء ملعقة ملح كبيرة وملعقة زيت ذرة كبيرة، ونغطي الوعاء ونتركه على النار لمدة 10 دقائق لتسلق المكرونة.

ثم نصفي المكرونة المسلوقة جيداً بمصفاة مناسبة من الماء الموجودة بها. خطوات تحضير الدجاج: نأتي بحلة كبيرة ونضع فيها كل من: الدجاج، البصل، الملح، الفلفل الأسود، ورق الغار، الهيل ونغمر الخليط بالماء ونترك الوعاء بالمكونات على النار لمدة ساعة إلا تلت لينضج الدجاج.

ثم نصفي الدجاج من المرقة ونتركها جانباً لاستخدامها مرة أخرى في تحضير صوص البشاميل، ونقطع الدجاج لمكعبات حجمها صغير. خطوات تحضير صوص النجرسكو بعدما نحضر وعاء حجمه مناسب نضع به المكونات التالية: اللبن، الدقيق، كريمة الطهي، وكوبان من مرقة الدجاج ونخلط كل هذه المكونات معاً بمضرب يدوي ليختلط الدقيق في المكونات الأخرى.

ثم نضع الوعاء على النار ونقلبهم باستخدام ملعقة خشب لنحصل على القوام المناسب للبشاميل.

ثم نحضر صينية ونضع فيها نصف الكمية من المكرونة المسلوقة وبعدها نضع طبقة من حشو الدجاج، ثم نضع نصف الكمية من الجبن الشيدر وجبن الموتزاريلا المبشورة، ثم طبقة أخرى من المكرونة المسلوقة ثم نضع صوص البشاميل وفي النهاية نضع الكمية المتبقية من جبن الشيدر والجبنة الموتزاريلا المبشورة على وجه الصينية.

بعد ذلك نضع صينية المكرونة النجرسكو بالدجاج في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ويأخذ وجهها اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن وتقدم. خطوات تحضير صوص النجرسكو

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