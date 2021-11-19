أصابع البطاطس المقرمشة بطريقة سهلة وشهية وبنكهة مميزة ولذيذة

أصابع البطاطس المقرمشة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث تعد الأكلة المفضلة والخفيفة التي يتناولها الكثير في جميع الأوقات على الاطلاق بدون ملل، والجميع يفضلون تناول بطاطس المطاعم المقرمشة اللذيذة عن البطاطس البيتي لمذاقها اللذيذ والشهي والمقرمش، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالا باهظة أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة المطاعم الشهيرة ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، وبأقل تكلفة، ويمكنكم تناول البطاطس المقلية مع الكفتة التركية أو مع سندويشات زنجر الدجاج، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم بدلا من شرائها من المطاعم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المطاعم، وبأقل تكلفة.

مكونات أصابع البطاطس المقرمشة

تتكون أصابع البطاطس المقرمشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الخاص والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

600 جم بطاطس مقطع أصابع.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

مقادير خلطة الثوم (اختياري)

2 ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

للتزيين

بقدونس مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على أصابع البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نغسل البطاطس جيداً بالماء.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها الماء والبطاطس والملح، ثم نضع الحلة على النار ونترك البطاطس يغلي لمدة دقيقتين.

ثم نصفي البطاطس من الماء ونضعه في ماء بارد ليبرد.

بعد ذلك نصفي البطاطس من الماء، جيداً، ثم ننشفه بمناديل مطبخ.

ثم نحضر كيس نظيف، ثم نضع فيه البطاطس ونضيف إليه نشا، ثم نغلق الكيس ونخلط البطاطس جيداً بالنشا.

ثم نخرج البطاطس من الكيس، ونضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

بعد ذلك نقلي فيه أصابع البطاطس لمدة 15 دقيقة.

ثم نرفع البطاطس من الزيت ونتركه يبرد.

ثم نقلي البطاطس مرة ثانية في الزيت لمدة 5 دقائق، ثم نرفعه من الزيت.

تحضير خلطة الثوم

نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزبدة ونتركها حتى تذوب.

ثم نضيف إليها الثوم المهروس ونقلبه باستمرار حتى يصفر لونه.

ثم نضيف إليه أصابع البطاطس المقلية ونقلب باستمرار حتى يأخذ البطاطس نكهة الزبدة بالثوم.

بعد ذلك نرفع البطاطس من على النار، ثم نقدم أصابع البطاطس المقرمشة في طبق التقديم مع صلصة الباربكيو والعيش الفينو ونزينه بالبقدونس المفروم ناعم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

ربع كوب من السكر البني.

كوب إلا ثلث من الكاتشب.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

شطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والثوم البودرة والمستردة البودرة والببريكا والملح والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيداً. وبعد ذلك تكون صلصة الباربكيو جاهزة للاستخدام. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع أصابع البطاطس المقرمشة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

طريقة التحضير

المقادير

كيلو إلا ربع طماطم مقطع مكعبات.

فلفل أسود.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

سكر (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

خل (الكمية حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير