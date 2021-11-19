سحر مفعول ماسك الليمون لإزالة شعر الوجه والجسم كله نهائياً بدون ألم في 5 دقائق

تعاني نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة الشعر الزائد في الجسم وفي الوجه أيضاً، فهناك الكثيرين لديهم طبيعة نمو الشعر بسرعة بعد إزالته، ولهذا تبحث السيدات عن أسهل وأسرع طرق لإزالة الشعر التي تساعد بمرور الوقت للتخلص من الشعر نهائياً، والجدير بالذكر أن كل هذه الطرق يدخل فيها مكون ( الليمون ) بإختلاف المكونات الأخرى المضافة معه في الوصفة.قناع الليمون بالطحين للتخلص من شعر الوجه نهائياً
تساعد هذه الوصفة من يعانون من شعر الوجه الزائد في القضاء على الشعر الزائد بشكل نهائي، فنجد:
المكونات:
- مقدار 10 مللي عصير ليمون.
- مقدار 30 جرام دقيق.
طريقة التحضير:
حتى نحصل على قناع يستخدم في إزالة شعر الوجه بشكل جيد، يجب اتباع الخطوات التالية:
- في البداية نقوم بخلط كافة المقادير معاً جيداً لنحصل على قناع لونه أصفر.
- بعد ذلك نضع الخليط على الوجه ونفرده جيداً، ثم ننتظر لمدة ربع ساعة.
- بعد مرور الوقت نفرك الوجه في نفس اتجاه نمو الشعر لنتخلص من الشعر الزائد.
- في النهاية يتم غسل المنطقة بماء دافيء.
نجد أن السكر المخلوط بالماء والليمون والعسل من العلاجات الفعالة التي تستخدم في إزالة الشعر الغير مرغوب فيه من مناطق مختلفة في الجسم، وهذا يتم عن طريق استخدام بعض المكونات مثل:
المكونات:
- ملعقة سكر كبيرة.
- ملعقة عصير ليمون صغيرة.
- ملعقة عسل أبيض صغيرة.
- ماء حسب الحاجة.
- ملعقتان نشا ذرة، أو دقيق متعدد الاستخدامات.
- قطعة قماش، أو منديل لإزالة الشعر.
- أداة فرد الشمع.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع فيه كل من: السكر، الليمون، العسل ونخلطهم معاً جيداً.
- ثم نسخن الخليط لمدة 3 دقائق لنحصل على عجينة متجانسة.
- يترك الخليط حتى يبرد في الغرفة.
- يجب تنظيف الجسم جيداً ثم وضع الخليط عليه، ونثر فوقه نشا الذرة أو الدقيق.
- يتم استخدام أداة فرد الشمع لوضع كمية مناسبة من الخليط على المناطق التي بها شعر زائد، يوضع الخليط في نفس اتجاه نمو الشعر.
- بعد ذلك توضع قطعة قماش أو مناديل الشمع عليه وضغطها جيداً.
- يتم سحب المنديل أو القماش في عكس اتجاه نمو الشعر الزائد لإزالته بطريقة فعالة.
الوسوم
تعاني نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة الشعر الزائد في الجسم وفي الوجه أيضاً، فهناك الكثيرين لديهم طبيعة نمو الشعر بسرعة بعد إزالته، ولهذا تبحث السيدات عن أسهل وأسرع طرق لإزالة الشعر التي تساعد بمرور الوقت للتخلص من الشعر نهائياً، والجدير بالذكر أن كل هذه الطرق يدخل فيها مكون ( الليمون ) بإختلاف المكونات الأخرى المضافة معه في الوصفة.قناع الليمون بالطحين للتخلص من شعر الوجه نهائياً
تساعد هذه الوصفة من يعانون من شعر الوجه الزائد في القضاء على الشعر الزائد بشكل نهائي، فنجد:
المكونات:
- مقدار 10 مللي عصير ليمون.
- مقدار 30 جرام دقيق.
طريقة التحضير:
حتى نحصل على قناع يستخدم في إزالة شعر الوجه بشكل جيد، يجب اتباع الخطوات التالية:
- في البداية نقوم بخلط كافة المقادير معاً جيداً لنحصل على قناع لونه أصفر.
- بعد ذلك نضع الخليط على الوجه ونفرده جيداً، ثم ننتظر لمدة ربع ساعة.
- بعد مرور الوقت نفرك الوجه في نفس اتجاه نمو الشعر لنتخلص من الشعر الزائد.
- في النهاية يتم غسل المنطقة بماء دافيء.
نجد أن السكر المخلوط بالماء والليمون والعسل من العلاجات الفعالة التي تستخدم في إزالة الشعر الغير مرغوب فيه من مناطق مختلفة في الجسم، وهذا يتم عن طريق استخدام بعض المكونات مثل:
المكونات:
- ملعقة سكر كبيرة.
- ملعقة عصير ليمون صغيرة.
- ملعقة عسل أبيض صغيرة.
- ماء حسب الحاجة.
- ملعقتان نشا ذرة، أو دقيق متعدد الاستخدامات.
- قطعة قماش، أو منديل لإزالة الشعر.
- أداة فرد الشمع.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع فيه كل من: السكر، الليمون، العسل ونخلطهم معاً جيداً.
- ثم نسخن الخليط لمدة 3 دقائق لنحصل على عجينة متجانسة.
- يترك الخليط حتى يبرد في الغرفة.
- يجب تنظيف الجسم جيداً ثم وضع الخليط عليه، ونثر فوقه نشا الذرة أو الدقيق.
- يتم استخدام أداة فرد الشمع لوضع كمية مناسبة من الخليط على المناطق التي بها شعر زائد، يوضع الخليط في نفس اتجاه نمو الشعر.
- بعد ذلك توضع قطعة قماش أو مناديل الشمع عليه وضغطها جيداً.
- يتم سحب المنديل أو القماش في عكس اتجاه نمو الشعر الزائد لإزالته بطريقة فعالة.
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