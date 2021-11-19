سحر مفعول ماسك الليمون لإزالة شعر الوجه والجسم كله نهائياً بدون ألم في 5 دقائق

تعاني نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة الشعر الزائد في الجسم وفي الوجه أيضاً، فهناك الكثيرين لديهم طبيعة نمو الشعر بسرعة بعد إزالته، ولهذا تبحث السيدات عن أسهل وأسرع طرق لإزالة الشعر التي تساعد بمرور الوقت للتخلص من الشعر نهائياً، والجدير بالذكر أن كل هذه الطرق يدخل فيها مكون ( الليمون ) بإختلاف المكونات الأخرى المضافة معه في الوصفة.

قناع الليمون بالطحين للتخلص من شعر الوجه نهائياً

تساعد هذه الوصفة من يعانون من شعر الوجه الزائد في القضاء على الشعر الزائد بشكل نهائي، فنجد:

المكونات:

مقدار 10 مللي عصير ليمون.

مقدار 30 جرام دقيق.

طريقة التحضير:

حتى نحصل على قناع يستخدم في إزالة شعر الوجه بشكل جيد، يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية نقوم بخلط كافة المقادير معاً جيداً لنحصل على قناع لونه أصفر.

بعد ذلك نضع الخليط على الوجه ونفرده جيداً، ثم ننتظر لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت نفرك الوجه في نفس اتجاه نمو الشعر لنتخلص من الشعر الزائد.

في النهاية يتم غسل المنطقة بماء دافيء.

خلطة السكر والعسل والليمون للساقين والذراعين

نجد أن السكر المخلوط بالماء والليمون والعسل من العلاجات الفعالة التي تستخدم في إزالة الشعر الغير مرغوب فيه من مناطق مختلفة في الجسم، وهذا يتم عن طريق استخدام بعض المكونات مثل:

المكونات:

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

ملعقة عسل أبيض صغيرة.

ماء حسب الحاجة.

ملعقتان نشا ذرة، أو دقيق متعدد الاستخدامات.

قطعة قماش، أو منديل لإزالة الشعر.

أداة فرد الشمع.

طريقة التحضير: