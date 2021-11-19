معلقة سرية ضفيها علي بلح الشام هيطلع مقرمش زي المحلات بأسهل طريقة

معلقة سرية ضفيها علي بلح الشام هيطلع مقرمش من الحلويات الشرقية التي عليها إقبال كبير من كافة الأعمار والفئات، وهو من الحلويات التي انتقلت إلى مصر من خلال الفترة التي تواجد فيها الدولة العثمانية في مصر، حيث تم انتقال الكثير من الأكلات والحلويات إلى مصر، وظلت هذه الأكلات حتى الآن من الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الناس، كما تسعى الكثير من ربات المنازل إلى عمل هذه الوصفة في المنزل.

مكونات بلح الشام المقرمش

عند التفكير في عمل حلوى بلح الشام، لابد من توافر عدد من المكونات الهامة، حيث يكون من بينها:

كوب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

4 بيضات كاملين.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

والسر في ملعقة كبيرة من النشا فهي سبب القرمشة الخطيرة لبلح الشام.

إلى جانب ربع كوب من الزيت.

750 مل من المياه.

ملعقة من الزعفران البودرة.

رشة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتم إتباعها لكي يتم عمل حلوى بلح الشام، ومن بينها:

في قدر كبيرة، يتم وضع كمية المياه التي توجد في الوصفة، ويتم تركها حتى تغلي، ثم يتم تركها حتى تكون دافئة.

إلى جانب ذلك، يتم وضع الدقيق على المياه، مع إضافة ملعقة من النشا، ويتم التقليب حتى نحصل على عجين شبه سائل.

بعد ذلك، يتم إضافة بيضة تلو الاخرى، على أن يكون العجين دافئ حتى لا ينضج البيض.

يتم إضافة رشة من الزعفران، إلى جانب إضافة ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

كما يتم إضافة ملعقة من الزيت، ويتم تقليب العجين بشكل مستمر، وذلك حتى يتم الحصول عجين طري.

إلى جانب ذلك، يتم تعبئة العجينة في كيس حلواني كبير.

عند البحث عن طريقة عمل بلح الشام المقرمش، يجب أن تقوم بعمل الخطوات التالية عن تسوية بلح الشام، وهي: