الطريقة الأصلية لعمل سيانبون رول بالقرفة في البيت مع صوص السيانبون

بأسهل طريقة لعمل سيانبون بالقرفة بالطريقة الأصلية وطريقة تحضير العجينة الهشة الخاصة بي مثل محلات سيانبون بالضبط، يعد من أكثر الحلويات أنتشارا في الفترة الأخيرة والذي أقبل عليها الكثير من الناس، وذلك يرجع لطعمها اللذيذ المميز والخفيف أيضا في تناوله، كما أم أكثر ما يميزه هو طريقة عمله وإعداده بالقرفة كما أنه من المعجنات المفيدة أيضا، لذلك سوف نتعرف علي طريقة تحضيره في البيت بأنفسنا وبطريقة سهلة وبسيطة.

سيانبون

أولا سوف نقوم بمعرفة طريقة إعداد وتحضير عجينة السينابون والتي نتناولها بجانب مشروبات ستاربكس، وسنتعرف علي المكونات فيما يلي:

أربعة أكوب من الدقيق

عبوة من الخميرة الفورية

ربع كوب من الزيت

بيضتين كبار الحجم

كوب من الحليب الدافيء

ملعقة كبيرة من الملح

نصف كوب من السكر

طريقة سيانبون الأصلية

نقوم اولا بإذابة الخميرة في وعاء كبير الحجم مع إذابتها بالحليب الدافيء.

نضيف بعد ذلك كل من البيض والسكر والملح والدقيق ونقوم بخلط وعجن المكونات مع بعضها

بعد عجن المكونات جيدا نقوم بوضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت.

نقوم بتغطيته الخليط وتركه في مكان دافئ علي الأقل لمدة ساعة كاملة.

طريقة عمل سيانبون بالقرفة

بعد أن قمنا بمعرفة عمل العجينة اللذيذة سنتعرف الآن علي طريقة تحضير الحشوة الخاصة بها في الخطوات التالية:

ثلاث ملاعق كبيرة من القرفة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

كوب من السكر البني

ربع كوب من كريمة الجبنة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ستة ملاعق كبيرة من الزيت

ربع كوب من الزيت

نصف كوب من السكر البودر

طريقة عمل سيانبون منال العالم

نقوم اولا بفرد العجينة بعد تخميرها على سطح مرشوش بالدقيق.

نحضر وعاء ونضع فيه القرفة والزيت والسكر البني ونقوم بخلطهم مع بعض ثم نفرد الخليط علي العجينة.

نقوم بعد ذلك بلف العجينة ونقوم بتقطيعها بحجم متوسط وسميك.

نضع العجينة بعد تقطيعها في صينية جانبا بدون تغطيه لمدة نصف ساعة.

ندخل صينية الي الفرن بعد ذلك وتركها لمدة ثلث ساعة حتي تنضج وتقدم ساخنة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل من علبة صغيرة من الحليب المكثف مع أضافه مبشور جوز الهند.

نضيف الي الخلاط ونضع أربعه مكعبات من الجبنة الكيري ثم نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا.

نستمر في خلط المكونات مع بعضها حتي يصبح لدينا خليط ناعم ومتجانس.

نقوم بعد ذلك بصب الصوص علي قطع السيانبون مع رش بعض من مبشور جوز الهند وتقدم بالهناء.

طريقة عمل صوص السيانبون