طريقة تحضير دجاج تكا الهندي وسر التتبيلة الهندية

يعتبر دجاج تكا من أفضل أنواع المأكولات الهندية ذات التوابل التي تكسب الدجاج الطعم اللذيذ والرائحة الشهية والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها الجيد، ولأننا جميعاً نعشق تناول الوجبات المختلفة عن طرق طبخنا العادية لذلك يعتبر دجاج تكا من الطرق الجديدة لتقديم الدجاج تجعلك تجددين من سفرتك.
ويتم تحضير دجاج تكا بطريقة سهلة وسريعة للغاية ولكن الكثير من السيدات لا تعرف الطريقة الصحيحة لتحضيره ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم إليكم طريقة تحضير دجاج تكا، فتابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.
يتم تحضير دجاج تكا بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومتوافرة في مطبخك، وإليكم في تلك السطور سر تتبيلة دجاج تكا والمقادير المظبوطة لطعم ولا أروع.مقادير دجاج تكا
- نصف كيلو جرام من صدور الدجاج خالي من العظم والجلد.
- كأس من الزبادي الطازج.
- ملعقة من بهارات المسالا الهندية.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من البابريكا المدخنة.
- زيت طعام نباتي.
- ملح طعام ناعم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة من السبع توابل.
- خل وليمون لغسل الدجاج.
يتم تحضير دجاج تكا في المنزل بكل سهولة وبالتوابل المذكورة أعلاه وإليكم في السطور التالية الخطوات المتبعة في تحضير دجاج تكا الهندي لتجديد سفرتك به.طريقة تحضير تتبيلة دجاج تكا الهندي
- نحضر إناء ويتم وضع فيه صدور الدجاج ويتم غسلها جيداً بالماء والخل والملح والليمون.
- يتم تقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة حجمها متساوي.
- القيام بخلط كلًا من الزبادي مع بهارات المسالا والكركم والبابريكا مع تتبيل الخليط بكلًا من الملح والفلفل الأسود والسبع توابل.
- بعد ذلك يتم وضع الدجاج في خليط الزبادي ويتم وضع غطاء عليه مع تركه في الثلاجة لمدة أربعة ساعات قبل التسوية.
- بعد ذلك يتم رص الدجاج في إناء الضغط ويتم رشها بالزيت.
الوسوم
يعتبر دجاج تكا من أفضل أنواع المأكولات الهندية ذات التوابل التي تكسب الدجاج الطعم اللذيذ والرائحة الشهية والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها الجيد، ولأننا جميعاً نعشق تناول الوجبات المختلفة عن طرق طبخنا العادية لذلك يعتبر دجاج تكا من الطرق الجديدة لتقديم الدجاج تجعلك تجددين من سفرتك.
ويتم تحضير دجاج تكا بطريقة سهلة وسريعة للغاية ولكن الكثير من السيدات لا تعرف الطريقة الصحيحة لتحضيره ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم إليكم طريقة تحضير دجاج تكا، فتابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.
يتم تحضير دجاج تكا بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومتوافرة في مطبخك، وإليكم في تلك السطور سر تتبيلة دجاج تكا والمقادير المظبوطة لطعم ولا أروع.مقادير دجاج تكا
- نصف كيلو جرام من صدور الدجاج خالي من العظم والجلد.
- كأس من الزبادي الطازج.
- ملعقة من بهارات المسالا الهندية.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من البابريكا المدخنة.
- زيت طعام نباتي.
- ملح طعام ناعم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة من السبع توابل.
- خل وليمون لغسل الدجاج.
يتم تحضير دجاج تكا في المنزل بكل سهولة وبالتوابل المذكورة أعلاه وإليكم في السطور التالية الخطوات المتبعة في تحضير دجاج تكا الهندي لتجديد سفرتك به.طريقة تحضير تتبيلة دجاج تكا الهندي
- نحضر إناء ويتم وضع فيه صدور الدجاج ويتم غسلها جيداً بالماء والخل والملح والليمون.
- يتم تقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة حجمها متساوي.
- القيام بخلط كلًا من الزبادي مع بهارات المسالا والكركم والبابريكا مع تتبيل الخليط بكلًا من الملح والفلفل الأسود والسبع توابل.
- بعد ذلك يتم وضع الدجاج في خليط الزبادي ويتم وضع غطاء عليه مع تركه في الثلاجة لمدة أربعة ساعات قبل التسوية.
- بعد ذلك يتم رص الدجاج في إناء الضغط ويتم رشها بالزيت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير دجاج تكا الهندي وسر التتبيلة الهندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.