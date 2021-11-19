طريقة تحضير دجاج تكا الهندي وسر التتبيلة الهندية

يعتبر دجاج تكا من أفضل أنواع المأكولات الهندية ذات التوابل التي تكسب الدجاج الطعم اللذيذ والرائحة الشهية والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها الجيد، ولأننا جميعاً نعشق تناول الوجبات المختلفة عن طرق طبخنا العادية لذلك يعتبر دجاج تكا من الطرق الجديدة لتقديم الدجاج تجعلك تجددين من سفرتك.

ويتم تحضير دجاج تكا بطريقة سهلة وسريعة للغاية ولكن الكثير من السيدات لا تعرف الطريقة الصحيحة لتحضيره ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم إليكم طريقة تحضير دجاج تكا، فتابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

طريقة تحضير دجاج تكا

يتم تحضير دجاج تكا بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومتوافرة في مطبخك، وإليكم في تلك السطور سر تتبيلة دجاج تكا والمقادير المظبوطة لطعم ولا أروع.

نصف كيلو جرام من صدور الدجاج خالي من العظم والجلد. كأس من الزبادي الطازج. ملعقة من بهارات المسالا الهندية. نصف ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من البابريكا المدخنة. زيت طعام نباتي. ملح طعام ناعم. ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة من السبع توابل. خل وليمون لغسل الدجاج.

مقادير دجاج تكاطريقة تحضير دجاج تكا الهندي في المنزل

يتم تحضير دجاج تكا في المنزل بكل سهولة وبالتوابل المذكورة أعلاه وإليكم في السطور التالية الخطوات المتبعة في تحضير دجاج تكا الهندي لتجديد سفرتك به.

نحضر إناء ويتم وضع فيه صدور الدجاج ويتم غسلها جيداً بالماء والخل والملح والليمون. يتم تقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة حجمها متساوي. القيام بخلط كلًا من الزبادي مع بهارات المسالا والكركم والبابريكا مع تتبيل الخليط بكلًا من الملح والفلفل الأسود والسبع توابل. بعد ذلك يتم وضع الدجاج في خليط الزبادي ويتم وضع غطاء عليه مع تركه في الثلاجة لمدة أربعة ساعات قبل التسوية. بعد ذلك يتم رص الدجاج في إناء الضغط ويتم رشها بالزيت.

طريقة تحضير تتبيلة دجاج تكا الهندي