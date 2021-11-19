كيكة البسكويت بدون فرن على البارد في 10 دقايق تحضير

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت بدون فرن من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فتتسم طريقة تحضير كيكة البسكويت بالسهولة فهي لا تستغرق وقت وجهد على الإطلاق وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن.

مقادير كيكة البسكويت بدون فرن:

تتسم طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت مطلقًا في التحضير وإليكم المقادير:

خمسة أكواب من الحليب.

خمسة ملاعق من الكاكاو.

ملعقة من النوتيلا.

ملعقة من الزبدة.

أربعة علب من البسكويت.

خطوات تحضير كيكة البسكويت بدون فرن:

يتم تحضير كيكة البسكويت بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة للغاية فترغب كل أم في أن تقدم كل ما هو جديد لأطفالها وتعتبر كيكة البسكويت واحدة من المأكولات الخفيفة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها الجيد والرائحة الشهية وتتبعوا معنا خطوات تحضير كيكة البسكويت بدون فرن في المنزل: