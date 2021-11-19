كيكة البسكويت بدون فرن على البارد في 10 دقايق تحضير

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت بدون فرن من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فتتسم طريقة تحضير كيكة البسكويت بالسهولة فهي لا تستغرق وقت وجهد على الإطلاق وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن.مقادير كيكة البسكويت بدون فرن:
تتسم طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت مطلقًا في التحضير وإليكم المقادير:
- خمسة أكواب من الحليب.
- خمسة ملاعق من الكاكاو.
- ملعقة من النوتيلا.
- ملعقة من الزبدة.
- أربعة علب من البسكويت.
يتم تحضير كيكة البسكويت بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة للغاية فترغب كل أم في أن تقدم كل ما هو جديد لأطفالها وتعتبر كيكة البسكويت واحدة من المأكولات الخفيفة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها الجيد والرائحة الشهية وتتبعوا معنا خطوات تحضير كيكة البسكويت بدون فرن في المنزل:
- الحصول على إناء عميق ويتم وضع الحليب فيه ثم يتم إضافة الكاكاو يتم الخفق بالاعتماد على الخفاقة اليدوية لحين أن تختلط المقادير مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم وضع جميع المكونات على النار لحين أن يسخن الخليط ثم يتم وضع النوتيلا مع الزبدة ويتم التقليب لحين أن تختلط النوتيلا مع باقي المكونات وتذوب الزبدة بصورة نهائية ويتكون لديكم خليط كريمي.
- بعد ذلك يتم الحصول على طبق بايركس ويتم وضع فيه طبقة من البسكويت ثم الخليط الكريمي ثم طبقة من البسكويت ثم بعد ذلك يتم وضع طبقة من الخليط الكريمي.
- يتم تكرار تلك العملية لحين أن يتم الانتهاء من الكمية بصورة نهائية.
- بعد ذلك يتم إدخال كيك البسكويت إلى البراد وتركه لمدة ساعتين لحين أن تبرد كافة الطبقات وتصبح متماسكة.
- بعد ذلك يتم إخراج الكيك من البراد ويتم العمل على تزيينه باستخدام رقائق الشوكولاتة أو جوز الهند ويتم تقطيعه تبعًا للرغبة وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الكيكة ويتم تناولها بجانب كوب من الشاي.
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كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت بدون فرن من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فتتسم طريقة تحضير كيكة البسكويت بالسهولة فهي لا تستغرق وقت وجهد على الإطلاق وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن.مقادير كيكة البسكويت بدون فرن:
تتسم طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت مطلقًا في التحضير وإليكم المقادير:
- خمسة أكواب من الحليب.
- خمسة ملاعق من الكاكاو.
- ملعقة من النوتيلا.
- ملعقة من الزبدة.
- أربعة علب من البسكويت.
يتم تحضير كيكة البسكويت بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة للغاية فترغب كل أم في أن تقدم كل ما هو جديد لأطفالها وتعتبر كيكة البسكويت واحدة من المأكولات الخفيفة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها الجيد والرائحة الشهية وتتبعوا معنا خطوات تحضير كيكة البسكويت بدون فرن في المنزل:
- الحصول على إناء عميق ويتم وضع الحليب فيه ثم يتم إضافة الكاكاو يتم الخفق بالاعتماد على الخفاقة اليدوية لحين أن تختلط المقادير مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم وضع جميع المكونات على النار لحين أن يسخن الخليط ثم يتم وضع النوتيلا مع الزبدة ويتم التقليب لحين أن تختلط النوتيلا مع باقي المكونات وتذوب الزبدة بصورة نهائية ويتكون لديكم خليط كريمي.
- بعد ذلك يتم الحصول على طبق بايركس ويتم وضع فيه طبقة من البسكويت ثم الخليط الكريمي ثم طبقة من البسكويت ثم بعد ذلك يتم وضع طبقة من الخليط الكريمي.
- يتم تكرار تلك العملية لحين أن يتم الانتهاء من الكمية بصورة نهائية.
- بعد ذلك يتم إدخال كيك البسكويت إلى البراد وتركه لمدة ساعتين لحين أن تبرد كافة الطبقات وتصبح متماسكة.
- بعد ذلك يتم إخراج الكيك من البراد ويتم العمل على تزيينه باستخدام رقائق الشوكولاتة أو جوز الهند ويتم تقطيعه تبعًا للرغبة وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الكيكة ويتم تناولها بجانب كوب من الشاي.
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