طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بالصوص البني بخطوات سهلة وبطعم ومذاق أول مرة تدوقيه

يعتبر كباب الحلة من الأكلات المصرية الشهيرة ويعد من الأكلات الاقتصادية والسريعة فهو لا يحتاج إلى مكونات كثيرة ويمكن عمله بالفراخ أو اللحم على حسب الرغبة وكل واحدة منهم لها مذاق مختلف، وهذا الطبق يقدم مع أرز أبيض أو خبز بلدي وسلطة خضراء ومخلل ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله في البيت بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ المكونات: كيلو من صدور الدجاج.

3 فصوص من الثوم.

حبة من البصل.

2 ملعقة من البهارات المشكلة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة سمنة.

حبة طماطم.

حبة فلفل أخضر.

ملعقة من الزيت. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم ثم نغسلها جيدا بالماء والخل والملح. نفرم البصل في الكبة وفي وعاء نضيف الزيت مع السمنة والبصل ونقلب حتى يذبل مع الثوم المفروم. يضاف الدجاج ونشوحه جيدا مع البصل والثوم حتى يقترب على السوا ثم نضيف الطماطم مع البصل الأخضر. وأيضا الفلفل ونقلب المكونات حتى تمتزج ونضع ربع كوب من الماء ونترك الخليط حتى ينضج تماما. بعد ذلك يقدم كباب الحلة بالفراخ مع أرز أبيض وسلطة خضراء ومخلل وبالهنا والشفا. طريقة عمل كباب حلة مصرية طريقة عمل كباب حلة مصرية المكونات: نصف كيلو لحمة مقطعة مكعبات.

3 بصلات مقطع مكعبات.

كوب من الدقيق.

4 فصوص ثوم مفروم.

فلفل أخضر مقطع مكعبات.

حبة طماطم مقطعة مكعبات.

3 أكواب ماء.

4 ملاعق كبيرة سمنة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات لحمة. طريقة التحضير: نضع اللحم مع الدقيق والسمنة في وعاء كبير ثم يرفع المزيج على النار مع التقليب حتى يصبح اللون ذهبي. يضاف البصل ونقلب حتى يذبل ثم الثوم ونقلب مرة أخرى وبعد ذلك نضيف الفلفل الأخضر والطماطم مع البهارات. نمزج جميع المكونات حتى تتجانس ونتركها على النار لمدة ساعة ونصف ومن وقت لأخر نقلب ويمكن إضافة القليل من الماء. عندما تنضج اللحمة وتأخذ اللون المحمر نضع الملح ونقلب مرة أخرى ثم تقدم مع أرز أبيض وسلطة خضراء وبالهنا والشفا. سر نجاح كباب الحلة بالفراخ يجب أن تكون كمية البصل متساوية مع الفراخ لكي ينضج الدجاج بكل سهولة ويأخذ من طعمه المميز.

نترك المكونات على نار هادئة مع التقليب من وقت لأخر ويمكن إضافة القليل من الماء حتى ينضج. سر نجاح كباب الحلة بالفراخ الوسوم

يعتبر كباب الحلة من الأكلات المصرية الشهيرة ويعد من الأكلات الاقتصادية والسريعة فهو لا يحتاج إلى مكونات كثيرة ويمكن عمله بالفراخ أو اللحم على حسب الرغبة وكل واحدة منهم لها مذاق مختلف، وهذا الطبق يقدم مع أرز أبيض أو خبز بلدي وسلطة خضراء ومخلل ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله في البيت بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ المكونات: كيلو من صدور الدجاج.

3 فصوص من الثوم.

حبة من البصل.

2 ملعقة من البهارات المشكلة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة سمنة.

حبة طماطم.

حبة فلفل أخضر.

ملعقة من الزيت. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم ثم نغسلها جيدا بالماء والخل والملح. نفرم البصل في الكبة وفي وعاء نضيف الزيت مع السمنة والبصل ونقلب حتى يذبل مع الثوم المفروم. يضاف الدجاج ونشوحه جيدا مع البصل والثوم حتى يقترب على السوا ثم نضيف الطماطم مع البصل الأخضر. وأيضا الفلفل ونقلب المكونات حتى تمتزج ونضع ربع كوب من الماء ونترك الخليط حتى ينضج تماما. بعد ذلك يقدم كباب الحلة بالفراخ مع أرز أبيض وسلطة خضراء ومخلل وبالهنا والشفا. طريقة عمل كباب حلة مصرية طريقة عمل كباب حلة مصرية المكونات: نصف كيلو لحمة مقطعة مكعبات.

3 بصلات مقطع مكعبات.

كوب من الدقيق.

4 فصوص ثوم مفروم.

فلفل أخضر مقطع مكعبات.

حبة طماطم مقطعة مكعبات.

3 أكواب ماء.

4 ملاعق كبيرة سمنة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات لحمة. طريقة التحضير: نضع اللحم مع الدقيق والسمنة في وعاء كبير ثم يرفع المزيج على النار مع التقليب حتى يصبح اللون ذهبي. يضاف البصل ونقلب حتى يذبل ثم الثوم ونقلب مرة أخرى وبعد ذلك نضيف الفلفل الأخضر والطماطم مع البهارات. نمزج جميع المكونات حتى تتجانس ونتركها على النار لمدة ساعة ونصف ومن وقت لأخر نقلب ويمكن إضافة القليل من الماء. عندما تنضج اللحمة وتأخذ اللون المحمر نضع الملح ونقلب مرة أخرى ثم تقدم مع أرز أبيض وسلطة خضراء وبالهنا والشفا. سر نجاح كباب الحلة بالفراخ يجب أن تكون كمية البصل متساوية مع الفراخ لكي ينضج الدجاج بكل سهولة ويأخذ من طعمه المميز.

نترك المكونات على نار هادئة مع التقليب من وقت لأخر ويمكن إضافة القليل من الماء حتى ينضج. سر نجاح كباب الحلة بالفراخ

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