بمقادير مظبوطة طريقة عمل كيكة المج بالشوكولاتة بطعم هش وخفيف وفي 15 دقيقة

الكثير منا يحب تناول الحلويات من وقت لأخر ويبدأ بالبحث في المنزل عن أي قطعة حلويات وتعتبر كيك المج من الكيكات السريعة التي يمكن عملها خلال 15 دقيقة ثم يتم تناولها مع كوب من الشاي، وهذه الكيكة مفيدة لجسم الانسان وتمده بالطاقة لأنها تحتوي على البيض والحليب ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها فتابعونا. طريقة عمل كيكة المج طريقة عمل كيكة المج المكونات: 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملعقة من حبيبات الشوكولاتة الصغيرة.

قطرات من الفانيليا السائلة.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو. طريقة التحضير: في وعاء نضع الدقيق مع السكر والكاكاو والبيكنج بودر ونضيف رشة من الملح ونقلب جيدا باستخدام الشوكة. بعد ذلك يضاف الحليب والزيت والفانيليا ونقلب حتى يصبح القوام ناعم نصب المكونات في كوب سيراميك. على الوجه نضع حبيبات الشوكولاتة ونقلب ثم ندخل المج إلى الميكروويف لمدة 90 ثانية وعندما تنضج. نتركها جانبا حتى تبرد تماما ثم تقدم مع كوب شاي أو شاي بحليب وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيكة المج بدون كاكاو طريقة عمل كيكة المج بدون كاكاو المكونات: نصف كوب دقيق.

كوب سكر.

كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة بيكربونات الصودا. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به البيكنج بودر مع الدقيق وبيكربونات الصودا ونقلب ويمكن أيضا إضافة رشة من الملح. في الخلاط الكهربائي ونضع به السكر مع الحليب والفانيليا ونخفق المكونات للحصول على مزيج متجانس. يضاف أيضا بشر الليمون وعصير الليمون ونخفق المكونات مرة أخرى حتى تمتزج نصب الخليط السائل على الدقيق. ونقلب في اتجاه واحد للحصول على عجينة ناعمة ندهن طبق مقاوم للحرارة بالزبدة ونغلفه بالدقيق ثم نصب خليط الكيك. ندخل الوعاء إلى الميكروويف لمدة 6 إلى 10 دقائق حتى ينضج تماما وعندما يخرج نتركه جانبا حتى يبرد تماما. ثم يقدم في طبق التقديم وعلى الوعاء يمكن تزيينه بصوص شوكولاتة أو كراميل وبالهنا والشفا. الوسوم

الكثير منا يحب تناول الحلويات من وقت لأخر ويبدأ بالبحث في المنزل عن أي قطعة حلويات وتعتبر كيك المج من الكيكات السريعة التي يمكن عملها خلال 15 دقيقة ثم يتم تناولها مع كوب من الشاي، وهذه الكيكة مفيدة لجسم الانسان وتمده بالطاقة لأنها تحتوي على البيض والحليب ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها فتابعونا. طريقة عمل كيكة المج طريقة عمل كيكة المج المكونات: 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملعقة من حبيبات الشوكولاتة الصغيرة.

قطرات من الفانيليا السائلة.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو. طريقة التحضير: في وعاء نضع الدقيق مع السكر والكاكاو والبيكنج بودر ونضيف رشة من الملح ونقلب جيدا باستخدام الشوكة. بعد ذلك يضاف الحليب والزيت والفانيليا ونقلب حتى يصبح القوام ناعم نصب المكونات في كوب سيراميك. على الوجه نضع حبيبات الشوكولاتة ونقلب ثم ندخل المج إلى الميكروويف لمدة 90 ثانية وعندما تنضج. نتركها جانبا حتى تبرد تماما ثم تقدم مع كوب شاي أو شاي بحليب وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيكة المج بدون كاكاو طريقة عمل كيكة المج بدون كاكاو المكونات: نصف كوب دقيق.

كوب سكر.

كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة بيكربونات الصودا. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به البيكنج بودر مع الدقيق وبيكربونات الصودا ونقلب ويمكن أيضا إضافة رشة من الملح. في الخلاط الكهربائي ونضع به السكر مع الحليب والفانيليا ونخفق المكونات للحصول على مزيج متجانس. يضاف أيضا بشر الليمون وعصير الليمون ونخفق المكونات مرة أخرى حتى تمتزج نصب الخليط السائل على الدقيق. ونقلب في اتجاه واحد للحصول على عجينة ناعمة ندهن طبق مقاوم للحرارة بالزبدة ونغلفه بالدقيق ثم نصب خليط الكيك. ندخل الوعاء إلى الميكروويف لمدة 6 إلى 10 دقائق حتى ينضج تماما وعندما يخرج نتركه جانبا حتى يبرد تماما. ثم يقدم في طبق التقديم وعلى الوعاء يمكن تزيينه بصوص شوكولاتة أو كراميل وبالهنا والشفا.

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