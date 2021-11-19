معجزة الفازلين وبياض البيض: لشد وإزالة التجاعيد من البشرة ماسك خرافي2021

نتعرف الان علي معجزة الفازلين وبياض البيض ، التي تعتبر من واهم واجمل الماسكات التي تساعد في شد البشرة وإزالة التجاعيد من اول استعمال وتحدي، ويعد ماسك الخرافي من الوصفات الرهيبة والجديدة والفعالة جدا في شد وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة وبمكونات طبيعية جدا دون مواد ضارة، ويمكن عمل اكثر من كريم لشد وإزالة التجاعيد من البشرة، واليوم سوف نقدم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير معجزة الفازلين وبياض البيض الرهيب التي تعمل علي شد وازالة التجاعيد من البشرة من اول استعمال دون اي تكلفة2021.

مكونات عمل معجزة الفازلين وبياض البيض لشد وإزالة التجاعيد من البشرة من اول استعمال2021

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة في عمل المعجزة الربانية داخل المنزل بمكونات طبيعية جدا وهي كما يلي:-

معلقتين من الفازلين.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة من النشا.

ربع كوب من بياض البيض.

طريقة التحضير

سوف تعرف علي طريقة بسيطة جدا لتحضير المعجزة الربانية في حل جميع مشاكل البشرة بخطوات سهلة للغاية وهي كما يأتي:-

نقوم بأحضار وعاء عميق وثم نضع بداخلة النشا و ماء الورد ونقوم بتقليب المكونات حتي تصبح متجانسة. ثم نضيف عصير الليمون ونخلط جميع المكونات جيدا ثم نضيف الفازلين ونقلب جيدا ثم نضيف بياض البيض. ونستمر في التقليب الجيد بشكل سريع حتي نحصل علي مزيج متجانس ولين وحاهز للاستخدام.

طريقة الاستعمال

سوف نقدم لكم طريقة استعمال الخليط علي البشرة في اقل وقت ممكن لاستخدام المعجزة الربانية بشكل صحي ومفيد وهي كالاتي:-