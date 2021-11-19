وجبة سريعة التحضير للغداء أو العشاء بطريقة سهلة ونكهة مميزة ورائعة

وجبة سريعة التحضير ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتصلح لوجبة الغداء أو العشاء وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سريعة التحضير بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة سريعة التحضير

تتكون وجبة سريعة التحضير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

حبة بصلة مفرومة ناعم جداً.

حبة طماطم مفرومة ناعم.

2 علبة تونة قطع خالية من الزيت.

حبة فلفل رومي أحمر مفروم ناعم.

حبة فلفل رومي أصفر مفروم ناعم.

نصف كوب فطر معلب.

ربع كوب زيت نباتي أو زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل أسود.

رشة كمون.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكاتشب (اختياري).

نصف كوب زيتون مقطع حلقات.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).

خبز التوست (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التوست في المنزل بدلاً من شرائه).

مايونيز.

كاتشب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة سريعة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت والبصل، ثم نقلبه حتى يذبل.

ثم نضيف إليه الطماطم ونقلب باستمرار قليلاً، ثم نغطي المقلاة قليلاً حتى تنضج المكونات.

ثم نضيف الفلفل الرومي ونقلب باستمرار حتى ينضج قليلاً.

بعد ذلك نضيف التونة والفطر والزيتون والكاتشب والفلفل الأسود والملح والكمون والبابريكا، ثم نقلب باستمرار لبعض الوقت حتى تنضج المكونات.

ثم نضيف جبنة موزاريلا ونقلب باستمرار حتى تذوب الجبنة، ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشو يبرد.

ثم نحضر شرائح التوست، ونقطع الأطراف، ثم نضع على كل شريحة مقدار من الحشو، ثم ندهن الجزء الفارغ بالماء لكي يلتصق الخبز ونغلق الخبز على شكل مثلث.

بعد ذلك نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها السندوتشات.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه مقدار من المايونيز والكاتشب، ثم نخلطهم جيدا.

ثم ندهن وجه السندوتشات بخليط المايونيز والكاتشب.

بعد ذلك نوزع عليهم جبنة موزاريلا مبشورة.