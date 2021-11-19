احذروا.. وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة تصرف خاطئ تفعله الأمهات

وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة، البطاطس المتعفنة تعتبر من بين أكثر المواد التي من الممكن أن تتسبب في إحداث العديد من الأمراض والإصابات في المعدة والجهاز الهضمي وهذا ما ينتج عنه العديد من التبعات والتي سنوضحها من خلال الآتي في الفقرات القادمة حيث يعد استعمال الثمار التي تحتوي على العفن من أكثر ما يلحق الضرر بجسم الإنسان، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم المعلومات عن طبيعة ما يحدث للجسم حال التناول لهذا العفن وعدم الاهتمام بفحص البطاطس قبل طهيها وتناولها.

وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة

أهم الأضرار الناجمة عن التناول للبطاطس المتعفنة:

البطاطس المتعفنة من الممكن أن تتسبب في الإصابة بمضاعفات يعد أثرها ووقعها شديد على الصحة لجسد الإنسان، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما قد يلحق من أذى بالجسم ككل والبداية تكون بالجهاز الهضمي، ومن الممكن أن تكون هناك إصابة محققة بحالة من حالات التسمم الشديد.

حيث يعتبر تناول البطاطس الغير سليمة وبالأخص التي يعتريها التعفن تحدث اضطراب شديد في الأمعاء، وكذلك اضطراب معدي حاد يؤدي لحالة التسمم والتي يصاب بسببها الإنسان بالعديد من المضاعفات والآلام الشديدة، ومن خلال الآتي نتعرف على أهم تلك المضاعفات التي يتسبب في التسمم:

أهم المضاعفات الناجمة عن التناول للبطاطس العفِنة

المضاعفات تتمثل في ما سيلي ذكره في النقاط القادمة:

يشعر الشخص متناول البطاطس المتعفنة بالرغبة في القيء مع الشعور بالغثيان المستمر.

الشعور بالدوخة والدوار.

الإغماء.

الآلام المبرحة في المعدة والأمعاء مع نوبات من

التقلص حادة.

التعرق الشديد.

الارتفاع بدرجة الحرارة.

الإصابة بالوهن الشديد وعدم القدرة على التحرك.

اختيار ثمار البطاطس يعد من بين الأمور الهامة إذ أن لها أهمية في جميع المنازل.

ومن الممكن الاعتماد عليها كطبق من الأطباق الجانبية على المائدة.

فلا بد من التجنب لشراء أي ثمار للبطاطس تكون ذات لون أخضر، أو أسود.

ولا بد من الحرص على عدم استعمال البطاطس التي تكون قشرتها بلون غير طبيعي، وتجنب استعمال ثمارها اللينة.

أضرار تناول البطاطس المصابة بالعفنطريقة اختيار البطاطس الجيدة