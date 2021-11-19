طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة وتقشيرها وإزالة الجلد الميت نهائيا

طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة،

وصفات الليمون والتي تكون بتواجد مكون النشاء من الممكن أن نحقق منها الاستفادة المثلى حال مزجها مع بعض المكونات الأخرى والتي تساعد بشكل كبير في التحسين من اللون للبشرة، حيث يعد الليمون من أهم وأقوى المكونات الطبيعية والتي تساعد على جعل البشرة بلون فاتح وخالي من أي ألوان وعبر الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالوصفات التي يكون مكونها الأساسي الليمون مع مكون النشاء بهدف التحسين من طبيعة الخلايا الجلدية وتجديدها وفيما يأتي أهم المكونات والطريقة المتبعة لتحضير تلك الخلطات الطبيعية المتميزة.

طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة

الوصفات من مكون الليمون مع النشاء المستخدمة والتي ينصح الخبراء بها لتفتيح وشد البشرة من أهم ما يجدر الحديث عنه من الخلطات الطبيعية والتي تعمل على تعزيز لنضارة والتحسين من اللون الطبيعي للجلد، ومن خلال مكونات بسيطة مع الليمون المعزز بالنشاء من الممكن أن نحصل على أفضل وصفة طبيعية للتبييض للبشرة وكل أجزاء الجلد.

مكونات عمل كريم النشا والليمون

الليمون مع النشاء من الممكن تحضيرهما وعمل وصفة ممتازة للتبييض بمساعدة المكونات الآتية:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

هذه التركيبة الطبيعية المعززة بالنشا مع الليمون من الممكن أن يتم التحضير السريع لها من خلال المزج ما بين كل المكونات حيث تعتبر المكونات بسيطة ويسهل مزجها مع بعضها البعض، وبالإمكان الخلط لحين الحصول على خليط ناعم يسهل التطبيق له فوق الجلد.

معجزة كريم الفازلين والنشا

وصفة أخرى من الليمون مع القليل من النشاء للتبييض:

تبييض البشرة يتم من خلال استعمال المكونات الآتية:

ملعقة من النشا.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة فازلين.

ملعقة زبادي.

ملعقة دقيق.

فيتامين إي.

طريقة التحضير للخليط

الخليط بالإمكان تحضيره من خلال استعمال الفازلين وإذابته لتتم إضافته إلى بقية المكونات من النشاء والليمون، ومن ثم يتم التقليب لكل المكونات مع بعضها البعض حتى نلاحظ التجانس ما بين كل المكونات، وبعدها نقوم بالتطبيق للوصفة.