في خمس دقائق اعملي المشوشة الجزائرية كالقطن بطريقة بسيطة في المقلاة

تعد المشوشة الجزائرية من الأكلات المشهورة في بلاد الجزائر حيث يقبل عليها الكثيرين، وهي من الحلويات السريعة التي يمكن تحضيرها في خمس دقائق، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي ثلاث ملاعق من الدقيق مع البيض والخميرة ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيرها ببساطة، ايضاً تحتوي على جميع العناصر المغذية حيث يتم تحضيرها في الحفلات والسبوع للأم حتى تعطيها الطاقة والحيوية، ايضاً يمكن تحضيرها للأطفال حتى تعطيهم جميع العناصر الغذائية المطلوبة لصحة الطفل، وهنا سوف نقدمها بمذاق رائع ومميز، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المشوشة الجزائرية في المنزل.

مقادير عمل المشوشة الجزائرية

تحتوي المشوشة الجزائرية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ست حبات من البيض.

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

رشة من الملح.

٤ ملاعق كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المشوشة الجزائرية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق البيض مع الملح والفانيليا ونخلطهم جيداً لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق حتى يأخذ اللون الأبيض. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي على خليط البيض مع الخلط، ثم نقوم بإضافة الخميرة على سرعة عالية. ثم نحضر مقلاة وندهنها بالزيت باستخدام فرشاة من السيليكون على نار متوسطة. بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط في المقلاة ونغطيها ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن خمس دقائق. بعد ذلك نتأكد من نضجها بواسطة سكين فإذا كانت محمرة من الأسفل نقلبها على الجهة الآخرى حتى تأخذ اللون الذهبي. ثم نقوم بتقطيع المشوشة إلى مثلثات ونصب عليها العسل ونغطيها ثم وضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق مشوشة جزائرية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-