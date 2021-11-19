ماسكات للشعر التالف وأفضل وصفات علاج الشعر التالف بمكونات طبيعية

نقدم لكم ماسكات للشعر التالف مع خطوات التحضير والاستخدام؛ للوصول إلى النتائج المرغوبة، حيث يصبح الشعر تالف نتيجة إلى عدة أسباب، من بينها تعرض الشعر إلى المياه المليئة بالكلور الموجودة في حمام السباحة، كذلك التعرض لأشعة الشمس الضارة، وأيضًا أسباب مرتبطة بروتين العناية للشعر مثل كثرة غسل الشعر بالشامبو أو حتى غسله بالماء يوميًا، لذا فإننا نلجأ إلى البحث عن ماسكات طبيعية للشعر التالف؛ حتى نتمكن من علاج الشعر التالف والحفاظ عليه.

ماسكات للشعر التالف

نعرض لكم ماسكات للشعر التالف بمكونات طبيعية ومفيدة للغاية لصحة الشعر، ومن بينها زيت الزيتون، حيث يوجد به كثير من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية وفيتامين اى الذي يرطب الشعر وينعمه.، ولتحضير ماسك للشعر التالف والجاف يُمكنكِ خلط ربع كوب زيت زيتون مع نصف كوب عسل، ويوضع الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة، يغسل بالماء الفاتر والشامبو، ويكرر الماسك مرة في الأسبوع.

ماسك للشعر التالف والجاف

امنحي شعرك الترطيب والنعومة من خلال تحضير ماسك جل الصبار، حيث يعالج تقصف الشعر، كما يرطب الشعر التالف؛ نظرًا إلى وجود الأحماض الامينية وفيتامين اى به، ويتكون الماسك من:

4 ملاعق كبيرة من جل الصبار

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

3 ملاعق كبيرة زبادي

يخلط الصبار مع الزيت والزبادي، ثم يفرد على الشعر ويظل لفترة تصل إلى نصف ساعة، ثم يُمكنكِ استخدام الماء الدافئ والشامبو لغسل الشعر، مع مراعاة تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

ماسكات طبيعية للشعر التالف

إليكم وصفة الأفوكادو لعلاج الشعر التالف، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والاحماض الدهنية والفيتامينات، فيرطب الشعر ويقويه، ولتحضير الماسك اخلطي ثمرة افوكادو طازجة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، من ثم ضعي الخليط على شعركِ، وانتظري لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي شعركِ بالماء، وكرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

الاكتفاء بغسل الشعر مرة أو مرتين فقط أسبوعيًا.

ترك الشعر يجف في الهواء بدلًا من استعمال المجفف والحرارة للشعر.

استخدام مشط ذو أسنان عريضة.

يدلك الشعر جيدًا اثناء غسله بالماء الدافئ والشامبو.

شرب الكثير من الماء للمحافظة على ترطيب الشعر.

تجنب المنتجات الكيمائية التي تضر بالشعر.

تجنب المياه الساخنة للغاية على الشعر أثناء عملية غسله.

المواظبة على استخدام البلسم بنوع مناسب للشعر؛ كي لا يتعرض الشعر إلى الجفاف.

نصائح للحفاظ على الشعر من التلف