ايه اللي هيحصل لجسمك لو وقفتي اكل السكر تماما

غالبا السكر بيكون هو اول حاجة بنستبعدها من نظامنا الغذائي لما نقرر اننا هنبدأ ناكل اكل صحي ، ولكن في بالفعل سكريات جيدة زي قصب السكر او السكريات الموجودة في الفواكة والخضروات اللي ممكن تفيد صحتك ومظهرك ، لما تاكلي منها باعتدال ، السكريات الجيدة هترضي احتياجك للسكر, وتهدي اعصابك, وهتمنعك من زيادة الوزن ، يعني تقدري تاكلي من السكريات الجيدة بكمية معتدلة كل يوم من غير ما تحسي بالذنب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على سلبيات التوقف عن اكل السكر تماما بشكل مفاجيء.

سلبيات التوقف عن اكل السكر:

1- شعرك هينمو بشكل ابطأ:

في حين ان اكل كمية كبيرة من السكر المكرر مش مفيدة لشعرك ، الا انه اضافة بعض قصب السكر (عصير القصب) لنظامك الغذائي ممكن يساعدك في الواقع على نمو شعرك بشكل اسرع ، قصب السكر يعتبر من المدرات الطبيعية للبول ، وبيساعد على التخلص من السموم وازالة الملح الزائد من الجسم ، وده بيخلي الكلى تأدي وظيفتها بشكل احسن ، لان الكليتين لما مش بيشتغلوا بشكل صحيح ، ده ممكن يسبب مضاعفات صحية خطيرة ، بما فيهم تساقط الشعر.

اضافة كمية قليلة من قصب السكر (عصير القصب) لوجباتك اليومية تعتبر طريقة سهلة ولذيذة للحصول على شعر كثيف ولامع.

2- بشرتك هتبقى معرضة اكتر للاضرار البيئية:

على الرغم من صحة معلومة ان الاطعمة الغنية بالسكريات المضافة ممكن تسبب ظهور حب الشباب ، الا ان السكريات الصحية زي قصب السكر ، ممكن بالفعل تفيد بشرتك ، قصب السكر غني بمضادات الاكسدة اللي بتحمي بشرتك من الجذور الحرة المسببة للتصبغ والشيخوخة المبكرة ، كمان اكل كمية صغيرة من الشوكولاتة الغامقة مفيد لبشرتك ، لانها بتحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا بتساعد على تحسين تدفق الدم للجلد وبتخليه اكتر نضارة وترطيب.

3- ممكن تكسبي وزن زيادة:

التخلص بشكل نهائي من السكر في نظامك الغذائي اكيد مفيد لو عايزة تخسري وزنك ، ولكن حرمان نفسك من الحلويات تماما ممكن يأدي للرغبة الشديدة لاكل السكر وده هيأدي للافراط في الاكل ، عشان كده اكل كمية معتدلة من الشوكولاتة الغامقة هيكون مفيد ليكي وهيحسسك بالامتلاء ويحافظ على وزنك ، قصب السكر كمان ممكن يرضي حاجتك للسكر ويعزز عملية الايض (الحرق) في الجسم ، وده هيخلي فقدان الوزن اسهل.

4- تقلباتك المزاجية هتبقى اسوأ:

عمل تغييرات جذرية على نظامك الغذائي مهمة مش سهلة ابدا ، والاستغناء عن السكر تماما بتكون خطوة صعبة ، والدراسات اظهرت ان اكل كمية صغيرة من الشوكولاتة الغامقة يوميا ممكن انه يقلل من مستويات التوترعندك ويخليكي تحسي بالهدوء والسعادة.

5- هتلاقي صعوبة في التركيز:

الشوكولاتة الغامقة من الحاجات اللي ممكن تساعدك على الاستعداد لامتحان او عرض تقديمي مهم ، لانه ثبت بالدراسات ان الشوكولاتة الغامقة بتساعد على تحسين تدفق الدم للمخ ، واكلها باعتدال بطريقة صحية هيساعد على تنمية ذكائك.

يا ترى ايه كمية السكر اللي بتاكليها كل يوم؟ وهل سبق جربتي انك تتوقفي عن اكل السكر تماما؟

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